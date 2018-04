Development Center jako krok k rozvoji pracovníků

Přesto se vám stalo, že po mnoha letech vzdělávání, motivování a hodnocení hledáte něco, co by pokračovalo ve vaší práci? Co by ji stmelilo dohromady a bylo dalším přínosem pro společnost, pro zaměstnance i pro výkonnost? Nalezněte inspiraci v podobě Development Center (dále DC).

Je to mladá metoda, jež se vyvíjí teprve v posledních letech. Hodně se inspiruje technikami z Assessment Center. DC může mít podobu aktivního školení, tréninku. Při něm se využívají videokamery a zpětný feedback, to vše k efektivnějšímu pozorování účastníků a hodnotitelů. DC je zaměřeno na řešení konkrétních modelových situací, v kterých je možné zřetelně sledovat již získané dovednosti. Tyto modelové situace vycházejí jednoznačně z požadovaných dovedností potřebných k výkonu na té které pozici.

Development Center doplňují psychologické dotazníky, které umožňují více se zaměřit na psychologii osobnosti, na posouzení její schopnosti dále se rozvíjet a pracovat na sobě. Feedback se pak stává důležitým zakončením celého DC je to zastavení v celém procesu, během něhož dochází k uvědomění si osobnostních kvalit a profesních rezerv. Závěrem DC bývá konkrétní návod na individuální rozvoj, který je současně porovnáván s názorem nadřízeného a s konkrétními úkoly zadanými v celoročním motivačním rozhovoru.

Pomocí DC bychom měli získat informace sloužící k nasměrování dalšího rozvoje účastníků tréninku. Stejně důležité je získání nových dovedností během celého procesu, vytvoření dobré atmosféry mezi všemi zúčastněnými a posílení firemní kultury.