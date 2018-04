Devět otázek pro finančního poradce

1/ Jaké můžete předložit oprávnění či registraci ke své činnosti?

Poradce by měl mít u sebe aktuální kopie příslušných oprávnění společnosti, o kterých klienta informuje:

- oprávnění k podnikání, například živnostenský list

- registraci na Úřadu pro ochranu osobních údajů

- registraci na Komisi pro cenné papíry – pokud se zabývá i investicemi

- makléřskou licenci

- jiná oficiální oprávnění – certifikáty finančních institucí

- doplňkové certifikace

2/ Jak zajistíte ochranu mých osobních údajů?

Každý poradce by měl mít s sebou minimálně registraci společnosti na Úřadu pro ochranu osobních údajů, nejlépe i registraci svoji.

3/ S kým uzavírám smlouvu – s poradenskou společností, nebo přímo s některou finanční institucí?

Pokud podepíše klient smlouvu s poradenskou společností, měla by obsahovat rozsah a podmínky prodávaného produktu nebo služby a cenu. Klient by měl mít možnost ověřit si všechny potřebné informace o společnosti a měl by se ptát na rozsah záruk a možnosti reklamace.

4/ Je možné využít nějaký následný servis?

Od finanční instituce určitý rozsah služeb klient obdrží automaticky, a to i bez poradce. Poradce společnosti však může nabídnout i další servis, což klientovi skýtá velké plus. Například pokud se změní podmínky na trhu, informuje ho o tom, tak, aby umožnil klientovi lepší zhodnocení peněz, nebo naopak zabránil jejich znehodnocení. V případě placeného servisu by měl klient znát podrobně rozsah, podmínky a přesnou cenu služeb.

5/ Jakým způsobem jste placen za své služby?

V zásadě může být poradce odměňován třemi způsoby: provizně, tedy od společnosti, jejíž produkt prodá, honorářem od klienta, nebo kombinovaně.

V případě odměňování poradce pouze provizemi by se měl klient poradce vždy ptát na přesné důvody, proč mu nabízí právě ten který produkt.

Pokud klient platí služby poradce sám, je třeba zjistit důvody nabídky právě těch kterých důvodů. Navíc by měl zákazník požadovat smlouvu, která bude obsahovat rozsah a podmínky prodávaného produktu nebo služby a cenu. Kvalitní poradce by neměl zamlžovat, odkud plyne jeho příjem.

6/ Jak široký okruh produktů může poradce nabídnout a zajistit?

Výběr z více různých produktů zvyšuje rozsah služby. Pokud je klientovi nabídnuto více obdobných produktů od různých finančních společností, zvyšuje se objektivnost nabídnutého řešení. Možnost většího výběru navíc šetří klientův čas, a tím i náklady.

7/ Co mám dělat s produkty, které jsem sjednal dřív?

Dobrý poradce je schopen využít produkty, které má zákazník již sjednány, například stavební spoření, penzijní připojištění. Jejich začlenění do celkového finančního plánu zvyšuje kvalitu služby a šetří klientovy peníze.

Rušení stávajících produktů a jejich nahrazení stejnými nebo podobnými produkty z nabídky poradce je bez vážného opodstatnění a zdůvodnění – nejlépe písemně – zcela nepřípustné. Většinou to znamená také výrazné finanční ztráty klienta.

8/ Budu mít dostatek peněz na stanovený finanční plán?

Dobrému finančnímu plánovaní musí předcházet detailní analýza stávající situace klienta, jeho potřeb, požadavků a finančních možností. Odborné vyhodnocení umožňuje navrhnout odpovídající řešení tak, aby ho klient finančně unesl a byl zabezpečen i proti některým rizikům. Snaha o využití stávajících produktů je známkou korektního přístupu a šetří klientovy peníze.

9/ Zpracujete pro mě více variant?

Standardem by měla být nabídka minimálně dvou řešení s použitím různých nebo i stejných produktů. Výběr z více stejných nebo podobných produktů u více finančních institucí zvyšuje objektivnost nabídnutého řešení.