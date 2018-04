Devět rad, jak změnit druhé, aniž by si toho všimli

Lidé si často myslí, že pokud někoho pochválí a vyjdou mu vstříc, jsou za hlupáky.

Křištálová lupa Světový spisovatel Dale Carnegie byl ve své době význačný lektor a vyhledávaný poradce světových vůdčích osobností. Ve své knize "Jak získávat přátele a působit na lidi" se nejen tímto tématem zabýval velmi podrobně. Přinášíme alespoň pár základních bodů, jak být k lidem taktní, a přitom si je nenápadně získat na svoji stranu.

1. Rozhovory začínejte chválou

Se svými podřízenými, kteří bojují s nedostatkem sebevědomí, se snažte rozhovor začít chválou a upřímným uznáním. Na každém člověku je něco pěkného, milého, proto si dejte tu práci tyto kvality objevit a začít na nich stavět. Nelichoťte, chvalte upřímně, a když je důvod.

2. Na chyby upozorněte nepřímo

Na chyby, kterých se v práci zaměstnanci dopouští, upozorňujte pokud možno nepřímo. Pokud je to možné, snažte se, aby se rozhovor odehrával mezi čtyřma očima. Dovést druhé k tomu, aby sami přišli na to, kde chybují, je umění a také jim tímto přístupem pomůžeme si chyby lépe uvědomit.

3. Uznejte vlastní chyby

Než začnete druhé kritizovat, vysvětlete jim, že sami rozhodně nejste neomylní, že je možné chybu napravit. Snažte se vybavit si, jak by bylo vám, kdybyste byli kritizováni, a to kolikrát ještě před ostatními kolegy. Buďte upřímně kritičtí i vůči sobě.

4. Nepřikazujte přímo

Naučte se dávat motivační úkoly, rozdávejte úkoly otázkou, ne přímo. Působí to direktivně a nadřazeně. Každý rád dělá sám to, co chce, ne to, co mu druzí přikazují.

5. Mějte k druhým respekt

Chovejte se při vytýkání chyb nebo zadávání nových pracovních úkolů tak, abyste zvýšili důstojnost druhých. Dejte svému podřízenému pocit, že ho respektujete i přes chyby, kterých se dopouští. Určitě si dá příště pozor raději sám od sebe než s pocitem, že to byl pouhý příkaz, který musí splnit.

6. Chvalte za maličkosti

Nikdy nezapomeňte na chválu. Pochvalte sebemenší zlepšení. Buďte poctivě uznalí a nešetřete chválou. Nezapomeňte, že zlepšení vašich zaměstnanců v práci není samozřejmostí. Lidi to stojí často velké úsilí a mají nárok na odměnu. O to lepší výsledky budou později podávat.

7. Idealizujte si lidi

Neříkejte si, že všichni jsou špatní, nic neumí. Budete nedůvěřivý a ostatní to na vás poznají - nebudou vám sami důvěřovat.

8. Naučte se povzbuzovat

Povzbuzujte lidi, kteří pro vás pracují. Ukažte jim, že pro vás nemají pouze hodnotu těch, co pro vás vykonávají jenom zadané úkoly, ale že to jsou také bytosti se svými starostmi a radostmi.

9. Přejte si, aby ostatní byli šťastní

Je důležité, aby vám záleželo na tom, jestli vaši zaměstnanci budou šťastní a spokojení. Bude-li se kolem vás šířit dobrá atmosféra, rozhodně se to promítne nejen do kvality práce, ale také do osobních vztahů.