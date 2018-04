Devět rad, jak zvládnout dluhy

1. Vytvořte si finanční rezervu

Každá rodina by měla podle Vladimíra Fichtnera z poradenské firmy KFP odkládat zhruba 15 až 30 procent peněz stranou. Desetinu až pětinu příjmu by měla odkládat na dlouhodobé cíle, jako je bydlení, studium dětí a zabezpečení na stáří, pět až deset procent investovat do pojištění proti smrti či úrazu v případě, že je rodina závislá na jednom příjmu.

Pojištění pro případ úmrtí na milion korun jde pořídit už za 400 korun měsíčně. Za 150 korun jde uzavřít pojistku na jeden až čtyři miliony u úrazu.

V dobrých časech by měla mít rodina odloženo stranou trojnásobnou výši svých měsíčních výdajů. V krizi by se měla tato rezerva zvýšit na šesti- či dvanáctinásobek. "Tyto peníze by měly být uloženy na spořicím účtu, který přináší určité zhodnocení a zároveň z něj nejdou peníze vybrat okamžitě, což je prevence proti neuváženým nákupům," říká Fichtner.

2. Spočítejte si, kolik můžete splácet

Abyste se dostali k částce, kterou jste schopni měsíčně splácet, musíte si z příjmu, který zbyl po splnění prvního bodu, odpočítat všechny náklady domácnosti. Tedy například nájem, jídlo, dopravu, školné, oblečení, energie či telefonní poplatky.

To, co zbude, můžete věnovat na placení půjček.

3. Pořizujte si dobré dluhy

Ne všechny dluhy jsou špatné. Pokud si například půjčíte za pět procent a s půjčenými penězi dokážete získat větší výnos, pak si klidně půjčte. Nahrubo lze za dobrou půjčku považovat tu, jejíž RPSN (roční procentní sazba nákladů) je do 10 procent.

Dobrá půjčka je například hypotéka, některé spotřební úvěry či leasing. Vždy je ale třeba dívat se na RPSN, která lépe než roční úroková míra odhaluje, jaký podíl z půjčky zaplatíte za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. - čtěte Firmy půjčují předluženým lidem, ti si za problémy mohou často sami.

4. Berte si úvěry u bank

Bankovní instituce nabízejí levnější úvěry než ostatní finanční společnosti. Jejich "nevýhodou“ je to, že si lidi důkladně prověřují. Každý u nich tak nemusí půjčku získat. "Pokud banky klienta odmítnou, je pak hodně na zvážení, zda o úvěr žádat jinde," podotýká Ondřej Zeman ze společnosti Sdružení obrany spotřebitelů ČR.

Pokud peníze opravdu potřebujete, obraťte se na známější nebankovní firmy. Vyhýbejte se však společnostem, jež nabízejí peníze na ruku, aniž by se na cokoliv ptaly.

Neplatili nájem Pavel Š. ze severních Čech pracuje na dráze s čistým příjmem třináct tisíc. Jeho dluhy přesáhly 650 tisíc. Jen menší část - necelých třicet tisíc - jsou úvěry. Řadu let neplatil s manželkou nájem v městském a poté i soukromém bytě. Neplacené nájmy - přes sto dvacet tisíc - s úroky, soudními a exekutorskými poplatky vyšplhaly přes půl milionu. "Pro exekuci už nejsem schopen splácet závazky vůbec," uvedl v návrhu na oddlužení, kterému soud vyhověl. Za pět let splatí 39 %.

5. Důkladně studujte smlouvy

Dávejte si pozor na společnosti, které mají smluvní podmínky napsané malým písmem či nesrozumitelně. Pokud smlouvy obsahují rozhodčí doložku, zbystřete, neboť může vyloučit možnost obrátit se v případě sporů na soud. Vyhněte se firmám, které využívají ve svých obchodních podmínkách bianco směnky.

6. Ohlídejte si splátky

Dávejte si pozor na to, abyste v termínu splátky měli dostatek peněz na účtu. Někdo se do problému dostává jen tím, že si datum plateb nastaví před termín výplaty.

7. Pokud tušíte potíže, komunikujte

Mnoho lidí skočí do dluhové pasti jen proto, že se velmi stydí přiznat nastávající problémy (ztráta místa, nemoc, rozvod, více dluhů...).

Pokud však budete s finančními institucemi okamžitě jednat, jsou vám hlavně banky ochotné nastavit nové podmínky půjček - odklad splátek až na půl roku, snížení splátek či rozložení do delšího období.

Dům už byl moc Petr K. z východních Čech pracuje v automobilce a má příjem šestnáct tisíc čistého. Manželka je s dítětem doma s rodičovskou 3 600 korun. Ručí, má spotřební půjčky, kreditky, stavební úvěry za více než 800 tisíc. Na hypotéce na rodinný dům vázne dluh 1,4 milionu. "Předlužil jsem se a dál nejsem schopen splácet. Splátky, hypotéka, náklady na živobytí a dojíždění do práce převyšují několikanásobně moje příjmy," uvedl v žádosti o oddlužení, které mu bylo předběžně schváleno.

8. Konsolidujte úvěry

Pokud máte více dluhů, spojte je do jednoho. Takzvanou konsolidaci úvěrů provádí například GE Money Bank, LBBW, Komerční banka či Raiffeisenbank.

Výhoda spočívá v tom, že za celý balík dluhů nakonec zaplatíte méně peněz, protože na něj dostanete nižší úrok. Ušetří se i na poplatcích jednotlivým institucím. Konsolidovat půjčky může jen ten, kdo nemá problémy se splácením.

9. Zkuste osobní bankrot

Pokud nezvládáte splácet dluhy a naskakují vám úroky z prodlení a další sankce, zkuste podat návrh na oddlužení. V tom okamžiku se totiž navyšování úroků zastaví.

Pokud prokážete, že jste během pěti let schopni splatit alespoň 30 % všech závazků, soud vám vyhoví a nechá vám část peněz na živobytí. - čtěte Splácení jsem nebral vážně, říká muž v osobním bankrotu