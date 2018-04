Devizové účty z jiného úhlu pohledu

Česká spořitelna a GE Money Bank: cizoměnové účty pouze jako transakční

Banky zpravidla při zřízení účtu v cizí měně zakládají účet nový. Počítat je proto zároveň třeba i s dalším poplatkem za jeho vedení. Tak je tomu v České spořitelně a GE Money Bank. Ty totiž jako jediné nedokáží účet korunový s účtem v cizí měně zabalit do tzv. produktového balíčku.

V České spořitelně za cizoměnový účet zaplatíte měsíčně 20 korun, v GE Money Bank se poplatek liší podle měny, v níž je účet veden. Vybrat si v GE můžete ze čtyř měn – euro, americký dolar, švýcarský frank a nebo britská libra. Měsíční poplatek za vedení účtu s výpisy zasílanými poštou pak činí 1 dolar, 0,7 libry, 2 franky či 1 euro.

. devizové účty v bankách - měsíční poplatek za vedení účtu od 0 do 60 korun



- vedené v měnách, s nimiž konkrétní banka obchoduje (např. v Poštovní spořitelně pouze v eurech)



- navazující služby – nejčastěji internetové bankovnictví a debetní karta

Obě banky navíc účty v cizí měně nabízejí pouze jako transakční, nelze k nim tedy získat třeba platební kartu. Obsluhu prostřednictvím služeb přímého bankovnictví z této dvojice bank umožňuje jen Česká spořitelna. GE Money Bank se internetbanking nabídnout k devizovým účtům teprve chystá.

Křištálová lupa Balíčková konta skloubí korunové účty s cizoměnovými

Pokud máte u své banky účet v korunách a chcete navíc účet v měně jiné, můžete zauvažovat o některém z balíčků služeb. Díky nim by měly být účty přeci jen o něco přehlednější. Sloučíte tím alespoň poplatky za vedení dvou účtů v jediný.

V ČSOB je to například Exkluzivní konto, v jehož ceně je eurový devizový účet, Komerční banka přidává devizový účet k TOP nabídce či nadstandardnímu studentskému balíčku G2. Eurokonto schová Poštovní spořitelna do Postžira Plus, Volksbank přibalí devizový účet k Programu Exklusive a v UniCredit Bank si balíček vyberete mezi Mozaikou, Kompletem či Exklusivem.

Převážně se ale jedná o dražší balíčky služeb, proto je vždy vhodné nejdříve zvážit využitelnost jednotlivých služeb.

Banka Měsíční poplatek za vedení účtu (mimo balíček) Navazující služby Balíčky Česká spořitelna 20 Kč - - ČSOB 20 Kč platební karta ČSOB Exkluzivní konto GE Money Bank 1 USD/0,7 GBP/2 CHF/1 EUR - - Komerční banka 60 Kč platební karta, internetbanking G2, TOP Nabídka LBBW zdarma platební karta, internetbanking - Poštovní spořitelna 30 Kč platební karta, internetbanking Postžiro PLUS Raiffeisenbank 0 - 11 Kč* přímé bankovnictví, platební karta, kontokorent eKonto UniCredit Bank 50 Kč přímé bankovnictví, platební karta, kontokorent Mozaika, Komplet, Exklusive Volksbank 30 Kč přímé bankovnictví, platební krta, kontokorent Program Exclusive Zdroj: banky

Pozn.: * 4. a další měna účtu

Pohodlí nade vše aneb stačí jedno eKonto

Jestliže dnes uvažujete o zřízení běžného účtu, a to i v jiné než české měně, je jistě nejjednodušším řešením mít všechno tak říkajíc pod jednou střechou. Takzvaný multiměnový účet však u nás nabízí pouze Raiffeisenbank.

Jde o účet, kdy pod jedním číslem máte evidováno několik měn zároveň. Jen si je prostě vyberete a případně také zaplatíte. Vaše volba může přitom padnout zároveň až na 10 různých měn, včetně amerického dolaru, eura, švýcarského franku, slovenské koruny, polského zlotého aj. Za první tři další měny (vyjma české koruny) neplatíte nic, za 4. a další zaplatíte 11 korun.