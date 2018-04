Devizový účet: zbytečně luxusní záležitost

Uložené peníze na devizovém kontě nejsou v dnešní době dobrou investicí. A to i přesto, že to tak na první pohled nevypadá, protože koruna v poslední době lehce oslabuje, a to je pro majitele devizových účtů výhodné. „Ten, kdo má nyní uloženy peníze na devizovém účtu, má kurzové zisky,“ říká Markéta Šichtařová, hlavní ekonomka Volksbank. „Navíc úrokové sazby v korunách jsou prakticky stejné jako úrokové sazby v eurech, takže majitel například eurového účtu mnoho netratí ani na úrocích,“ dodává. Očekávané posílení koruny však to všechno změní, úspory se pak zhodnotí lépe, pokud budou v korunách.

M ít, či nemít devizový účet?

Finanční analytikové soudí, že účet v cizí měně je pro běžného střadatele spíše zbytečný. „Pokud člověk nepotřebuje zahraniční měnu častěji, domnívám se, že devizový účet není nutný. Pro občana, který nepobírá mzdu v devizách, je směna korun na devizy pro pozdější využití nákladná,“ tvrdí Ivo Nejdl, finanční analytik Raiffeisenbank.

Kromě toho, že peníze uložené na účtu nevydělávají, je třeba do výdajů připočítat poplatky za vedení účtu a výpisy. Může se tak snadno stát, že například množství dolarů se může i zmenšovat, protože připsané úroky mohou být nižší než náklady na správu účtu. Kdyby si například klient nyní uložil na běžný dolarový účet v České spořitelně 200 amerických dolarů a neprováděl žádné transakce, úrok 0,10 procenta by mu vynesl 20 centů. Po odečtení patnáctiprocentní daně by zbylo 17 centů. Za vedení a výpisy z účtu by zaplatil za rok 376,80 koruny, tedy zhruba 13 dolarů. Čistý „výnos“ by tedy činil minus 12 dolarů a 83 centů - čili ztrátu.

Zakládat si devizové konto jen kvůli pár desítkám eur zbylých z dovolené tedy nemá smysl. Ivo Nejdl radí: „Tomu, kdo nemá devizový účet, bych jeho zřízení pouze pro uložení peněžních prostředků nedoporučoval. A komu zbylo pár eur z letní dovolené a v zimě se chystá do Alp, tomu bych doporučil ponechat si eura doma v šuplíku.“ Ve stejném duchu hovoří i Markéta Šichtařová: „V případě, že někdo používá devizy jen příležitostně, nemá smysl devizový účet držet ani zakládat. Jednak jsou s vedením účtu spojeny určité náklady, jednak bude koruna v následujících letech posilovat, a tak by tento devizový účet byl spojen s pravděpodobnými kurzovými ztrátami.“

P ro koho se hodí konto v cizí měně

Stejně tak nemá smysl zřizovat devizové konto pouze pro jeden převod, například pro převod amerických dolarů do zahraničí. Zájemce má možnost využít služeb specializovaných finančních společností, které se zabývají převody financí, i když za vysoký poplatek. Například Western Union si za zaslání částky do 50 amerických dolarů naúčtuje 13 dolarů, pro částky od 400 do 500 dolarů činí poplatek 37 dolarů.

Jiná je situace, pokud má člověk pravidelný příjem v zahraniční měně nebo často cestuje do ciziny. Pak je možné o zachování konta nebo jeho založení uvažovat. Markéta Šichtařová soudí: „Pokud někdo hodně cestuje nebo má příjmy v devizách, vyplatí se mu devizový účet držet nebo si jej založit.“ Případně pokud člověk pracuje v cizině, je možné založit konto i tam. Tuto skutečnost je však potřeba oznámit České národní bance. Ke zřízení účtu v zahraničí postačí obvykle doklad totožnosti a další náležitosti. Konkrétní podmínky záleží vždy na zemi a požadavcích zvoleného finančního ústavu.

K oruna by měla opět posilovat

Podle finančních odborníků lze očekávat, že si česká koruna polepší vůči oběma měnám, ve kterých jsou nejčastěji vedena devizová konta, tedy vůči euru i americkému dolaru. Jan Vejmělek, analytik Komerční banky, k tomu uvádí: „Ke zklidnění na devizových trzích by mělo dojít v posledním čtvrtletí tohoto roku. Pokud vláda prosadí svou představu reformy veřejných financí i díky oživení světové ekonomiky a našemu vstupu do Evropské unie, mohlo by se euro v roce 2004 prodávat pod hranicí jedenatřiceti korun.“

To je tedy špatná zpráva pro všechny, kteří mají část úspor v cizí měně. Minimální úroky nestačí totiž pokrýt případné ztráty, které znamená posilování koruny. I když v uplynulých 12 měsících mohli vydělat alespoň ti, kteří uložili peníze na účty v euru. Společná evropská měna si vůči české koruně polepšila - loni se kurz eura pohyboval na hranici 30 korun, letos už 32 korun.

