Bez znalostí moderních technologií se na trhu práce nechytnete

13:00 , aktualizováno 13:00

Digitální éra je tu. Moderní technologie pronikají do soukromého života, byznysu, mění způsob naší práce. Bez základních znalostí a schopností pracovat s internetem, využívat aplikace a programy, to budete mít při hledání práce dost těžké. Upozorňuje na to Ladislav Kučera z Hays Czech Republic.