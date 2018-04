Díky krizi mám více práce, ale nevím, na jak dlouho, říká právnička

Zdeňka Beranová žije v rodinném domku ve Strašnicích, je rozvedená a její patnáctiletý syn studuje osmileté gymnázium. Ačkoli se na její práci finanční krize prozatím neprojevila, budoucnost nevidí příliš optimisticky. "Za dva měsíce může vše vypadat jinak. Klienti mi už nemusí zadat práci," říká Beranová.



Přestože nemá vyhraněnou specializaci a právní pomoc poskytuje jak v obchodním, občanském, tak i trestním právu, přiznává, že ji živí zejména obchodní právo. A právě obchodní právníky krize podle Beranové postihne nejvíce. "Podniky se už nehrnou do nejrůznějších fůzí a akvizic a velké advokátní kanceláře, zaměřené na obchodní právo, už začaly propouštět," uvádí Beranová.



Pravděpodobné podle ní je, že o práci přijdou také podnikoví právníci, protože se firmám vyplatí najmout je externě. Se štědrými měsíčními paušály od velkých podniků se budou muset rozloučit i advokátní kanceláře.

Bude na zaplacení?

Změnila bych zaměření

Ve své advokátní praxi vidí Beranová následující riziko: i když jí přibývají klienti, kteří chtějí pracovněprávní rady, pokud přijdou o práci definitivně, nebudou mít čím zaplatit. "Na druhou stranu mi přibývá sporů, v nichž funguji jako rozhodce. Lidé se teď čím dál tím víc spokojí i s polovinou pohledávky, proto se snaží spor řešit dohodou, místo aby ho dávali k soudu. Pracuji také jako insolvenční správce a učím na soukromé škole," popisuje advokátka své další aktivity, které by ji mohly živit, kdyby klienti vyžadující obchodní rady už o její služby neměli zájem.

A přemýšlela Zdeňka Beranová už o tom, co by dělala, kdyby na ni krize dolehla tak, že by musela s prací soukromé advokátky úplně skončit? "Bylo by to těžké. Jsem advokátkou na volné noze už 15 let. Ale kdyby nebylo zbytí, snažila bych se najít něco u policie. Tam pořád shánějí lidi, kteří umějí trestní právo, nebo bych začala víc učit," přemýšlí nahlas o nouzových řešeních pražská advokátka. Prioritou by pro ni bylo, aby zajistila kvalitní vzdělání svému synovi. "Sama bych se uskromnila, jako první by zřejmě šlo pryč auto," rýsuje si paní Zdeňka možné krizové scénáře.



Podle Martina Voseckého z personální agentury CATRO má Zdeňka Beranová ideální podmínky pro dnešní dobu. Nemá zaměstnance, nemá velké náklady, lidé ji potřebují. Orientuje se i dostatečně v celém "velkém" právu, takže potenciální pokles poptávky v oblasti obchodního práva jí jistě může nahradit právo občanské. To možná bude potřeba, až se ti kdysi úspěšní podnikatelé začnou hádat a rozvádět.



"Věřím, že v době krize mají malí a dobří více šancí než velcí a drazí. Paní Beranová má navíc výhodu v tom, že toho spoustu umí, je přizpůsobivá, čili adaptabilní," dodává Martin Vosecký.