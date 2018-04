Díky slevám seženete triko za třetinu, stůl za půlku

Jestli vám Ježíšek místo dárku poslal na účet peníze, abyste si radost udělali sami, neměli byste s výpravou do obchodů otálet. Slevy, které mnohde už začaly, sice budou čím dál vyšší, zboží v nich však bude dost probrané.

Aktuální letáky Před tím, než vyrazíte za slevami, prohlédněte si aktuální letáky, např. letáky Mobelix, jestliže vás zajímají slevy nábytku.

Když sháníte třeba skříň, obejděte i ty obchodníky, kteří masivně neinzerují. Jednotliví prodejci mají své zvědy a slevy opisují. Vědí, že to samé zboží výrazně dráž neprodají, proto zlevňují také.

Kde hledat slevy a jak dlouho trvají

Elektronika:

Euronics: od 4. ledna až 59 procent, o další vlně rozhodnou koncem ledna

Datart: od 7. do 24. ledna, až 50 či 70 procent, dle výrobku

Okay: od 4. do 10. ledna, až 53 procent

Oblečení a obuv:

Marks & Spencer: od 26. prosince, až 60 procent

C&A: od 19. prosince, hlavní výprodeje budou trvat do konce ledna, finální doprodej posledních kusů do konce února, slevy až 50 procent

Next: od 26. prosince, až 50 procent, očekávají další vlnu do konce února

Zara: od 27. prosince do konce února, slevy 30 až 50 procent, průběžně zlevňují

Deichmann: slevy začaly už před Vánocemi, konečný termín není uzavřen, až 50 procent na zimní a podzimní boty

Salamander: od 27. prosince do konce února, nyní 50 procent, postupně až 70 procent

Na co máte právo Nedozvíte se, jaká je cena po slevě

Padnou vám do oka cedule na slevu 70 procent, ale na cenovce je jen jedna částka. Je to už cena po slevě, nebo před ní?

- Na zboží musí být vždy uvedena konečná cena, tedy už po slevě. Slevy jsou jen na omezený počet výrobků

Dočtete se v letáku o slevách a v obchodě již zboží není, přestože akce ještě nevypršela.

- V Česku neplatí přesná pravidla, že by prodejci měli povinnost mít zásoby zlevněného zboží alespoň na dva dny, jako je to třeba v Německu. Obchodníci nedostatek řeší větou "Do vyprodání". Na regálu jedna částka, u pokladny jiná

Dali jste do košíku zlevněné zboží a pak vám pokladní namarkovala úplně jinou cenu? Samozřejmě vyšší.

- Cena, se kterou byl zákazník seznámen u regálu, musí být také naúčtována u pokladny. Jestli to obchodník odmítne, obraťte se se stížností na Českou obchodní inspekci. Nevíte, která cena platí

Stává se, že prodejce u zboží upravuje cenu několikrát.

Nesloupne z cenovky předchozí údaj a vy najdete na výrobku více cen.

- Správně byste na první pohled měli poznat aktuální cenu. Obchodník by měl předešlé cenovky odstranit, případně tou poslední jasně předcházející přelepit. Nechtějí vám uznat reklamaci na zboží v akci

Výrobek nefunguje tak, jak má, a prodejce vás nenechá zboží reklamovat s tím, že bylo ve slevě.

- Na zlevněné zboží se vztahuje stejná záruční doba jako na každé jiné. Pokud prodávající zlevní nějakou věc proto, že má nějakou vadu, pak se na tuto vadu záruka nevztahuje. Zákazník se o tom však musí předem dozvědět.

Hypermarkety:

Globus: slevy začaly už před Vánocemi výprodejem textilu, konfekce a obuvi. Postupně je doplňují o hračky, elektro, nářadí a kosmetiku, do 3. února, až 70 procent

Tesco: od 2. do 12. ledna, až 70 procent

Interspar: probíhá druhá fáze slev, sportovní potřeby, hračky a textil, až 75 procent

Ahold: od 6. do 12. ledna, slevy nejčastěji 60 až 70 procent, ale i 90 procent

Nábytek:

IKEA: do 13. ledna, až 50 procent

Kika: od 4. do 17. ledna, až 50 procent

Jysk: od 2. do 13. ledna, až 70 procent

Möbelix: od 28. prosince do 12. ledna, až 50 procent

Idea: do 15. ledna, až 55 procent

Hobby prodejny:

Bauhaus: od 8. do 29. ledna, slevy až 30 procent

Hornbach: od 11. do 31. ledna, slevy 20, 50 a 80 procent

Mountfield: od 2. ledna akce Kolo štěstí, zákazníci si mohou vytočit slevu 12 až 100 procent, při nákupu vybraných výrobků či zboží nad 15 000 dárky – GPS navigace či digitální kamera.

Sportovní zboží

A3 Sport: od 28. prosince do vyprodání zásob, až 70 procent

Alpine Pro: od 27. prosince do konce února (nebo do vyprodání zásob), slevy 40 až 70 procent, na vše kromě olympijské kolekce

Intersport: od 2. do 17. ledna nebo do vyprodání zásob, až 50 procent

Sportisimo: slevy do vyprodání zásob nebo nejpozději do konce února, až 50 procent

Gigasport: do 31. ledna slevy o desítky procent

Automobily:

Škoda: od ledna nová základní cena fabie 199 900 korun

Outlety:

Fashion Arena Praha: právě probíhá akce "Cenový trhák". Ceny, které jsou minimálně o 30 procent nižší než v běžných obchodech, ještě klesnou. Například Reebok nabízí slevy více než 50 procent z outletové ceny, v Mexxu budou ceny již od 99 korun a obchod Gear nabídne akci 1 + 1 zdarma

Freeport Hatě u Znojma: zimní výprodeje pokračují, slevy až 70 procent z outletových cen až do konce ledna

Dokdy vám vezmou zboží zpět

Asi nejnáročnější na čas je nákup oblečení. Vybrat vhodné modely, barevně sladit, všechno vyzkoušet... Zejména v prvních dnech slev je v obchodech pěkný šrumec, u kabinek i u pokladen se tvoří fronty, slabší povahy omdlévají.

Zeptejte se, zda v případě špatného výběru vracejí peníze. Pokud ano, zkoušecí kabinky klidně vynechejte, berte velikosti, které obvykle nakupujete, doma vše vyzkoušejte a to, co nesedne, druhý den vraťte v obchodě. Pozor, u spodního prádla tento postup nefunguje a ze zboží nesmíte strhávat cenovky a cedulky. Někdy je třeba originální obal.