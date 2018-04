Díky speciálním programům se absolventi mohou stát rychle manažery

Do programu se mohou hlásit absolventi vysokých škol, v některých případech také studenti posledních ročníků škol. "Do výběrového řízení bereme absolventy jakékoliv vysoké školy bez ohledu na vystudovaný obor do tří let po skončení studia," uvádí Martina Čermáková z Teska. "Na specializaci zájemců nezáleží, program absolvují jak studenti ekonomických, tak technických či pedagogických škol," doplňuje Ladislav Červenka ze společnosti Unilever. V mladoboleslavské firmě Škoda Auto vybírají uchazeče pro Trainee program z absolventů technických a ekonomických vysokých škol. Podmínkou pro přijetí je úspěch při přijímacím řízení, které je obvykle několikakolové. "Program startuje na začátku školního roku, ale výběr do něj je zahájen už v polovině roku," vysvětluje Martina Čermáková. "Z přihlášek vybraní nejvhodnější kandidáti jsou pozváni na první kolo výběrového řízení, jehož součástí je prezentace firmy a individuální pohovor s kandidátem. Druhé kolo má podobu manažerského testování, úspěšní dostanou pracovní nabídku," dodává. Podobné je výběrové řízení i ve Škodě Auto ­ podmínkou přijetí je úspěšně absolvovaný Asessment Center a pohovor se zástupcem firmy. "Výběr je dvoudenní a jeho součástí je ověření znalosti cizího jazyka, do programu je pak vybráno zhruba 25 nejlepších zájemců," upřesňuje Eva Popková.Jaké předpoklady musí splňovat zájemci o program?"Měli by mít komunikační znalosti angličtiny, zájem o maloobchod, být flexibilní, ochotný cestovat i stěhovat se za prací. Neměly by jim chybět dobré komunikační a organizační schopnosti, iniciativa a schopnost rozhodovat," uvádí Martina Čermáková. Ve Škodě Auto požadují zase pružné a tvůrčí osobnosti s aktivní znalostí němčiny či angličtiny a vyřešenou vojenskou základní službou. Lucie Voříšková, která v současné době programem v Unileveru prochází, o přijímacím řízení říká: "Způsob výběru mi vyhovoval, nejtěžší pro mne byly otázky typu: Jaké jsou vaše silné stránky? Kde se můžete zlepšit? Proč myslíte, že bychom měli vybrat právě vás?"Příprava ve firmách je zaměřena tak, aby po jejím absolvování mohli účastníci "naskočit" přímo na manažerskou pozici. "Každý účastník začíná na pozici asistenta a po krátkém zapracování se víc a víc podílí na samostatných projektech a zároveň poznává práci v různých odděleních. Učí se pracovat v týmu, rozhodovat, vyjednávat, prezentovat se i dobře plánovat a využívat čas," říká Martina Macková z Unileveru. "Mám možnost si vyzkoušet dvě pracovní místa v různých odděleních a pak si vybrat to, které mi lépe vyhovuje. Musím se snažit rychle proniknout do pracovní problematiky, abych byla prospěšná. Když získám určité zkušenosti, posunuji se jinam," doplňuje ji Lucie Voříšková. Vedle odborné přípravy absolvují účastníci programu ve Škodě Auto řadu seminářů manažerských dovedností, zdokonalují se v němčině či angličtině a v práci na počítači. "Součástí programu je také kratší praxe na montážní lince a pobyt u prodejce Škoda Auto," uvádí Eva Popková. Také v Tesku získávají absolventi praktické zkušenosti z obchodu, řízení i manažerských dovedností. Těžištěm programu je však podle Martiny Čermákové takzvaný "on the job training", kdy se účastníci seznamují s prací konkrétní obchodní jednotky. Procházejí prodejní plochu, tráví určitý čas v každém oddělení, pracují jako prodavači, doplňovači zboží, pokladní a podobně. Úzce přitom spolupracují s vedoucími úseků, manažery jednotlivých oddělení, navštěvují manažerské porady.Po dobu přípravy mají všichni účastníci fixní mzdu. "Všichni dostávají stejný nástupní plat 23 000 korun a po třech měsících jako bonus jeden plat navíc. Každého půl roku jsou hodnoceni a jejich plat se může zvýšit o tisíc až dva tisíce korun," uvádí Martina Macková z Unileveru. Podobně ve Škodě Auto úspěšní získají jednoroční pracovní smlouvu a po skončení programu pracovní smlouvu na dobu neurčitou. "Absolvováním programu však nejsou vázáni na setrvání ve firmě, téměř nulová fluktuace po ukončení programu potvrzuje, že není takové opatření ani nutné. Ti nejlepší jsou zhruba po pěti letech vedoucími manažery, odpovědnými za jednotlivé organizační jednotky." říká Eva Popková ze Škody Auto. Další kariéra záleží už jen na šikovnosti absolventů. Zástupci oslovených firem se však shodují, že úspěšní postupují na kariérovém žebříčku firem velmi rychle. "Pokud se 'trainee' osvědčí, je po skončení programu povýšen do manažerské pozice v oddělení marketingu, prodeje, financí, logistiky či personalistiky. Obecně se předpokládá jeho flexibilita nejen v oboru činnosti, ale i geografická, není výjimkou, že nabízená práce je na Slovensku či jinde v zahraničí," vysvětluje Martina Macková z Unileveru.