Díky sportu si v práci víc věřím

Jste nejlepší freediverka v republice. Co to vlastně znamená?

Freediving nebo také volné potápění je sportovní odvětví, v němž lidé soupeří v tom, kdo pod vodou vydrží déle, doplave dál nebo se ponoří hlouběji a to vše na jediný nádech. Podařilo se mi na jeden nádech uplavat s ploutví 196 metrů. Jsou to v podstatě čtyři délky běžných českých bazénů. Můj oficiální rekord ve statické výdrži pod vodou, v poloze na hladině s obličejem ve vodě, je zase pět a půl minuty, neoficiální šest minut. Voda je pro mě ten pravý živel, takže jsem si vybrala i povolání, ve kterém k ní mám blízko.

Jak uplatníte sport ve svém povolání?

Jako plavčík si více věřím. Vím přesně, co se se mnou pod vodou děje. Kdybych zachraňovala topícího se člověka, který by byl třeba někde zachycený, udržím si v pohodě tepovou frekvenci, budu v klidu a můžu mu déle pomáhat. Mnoho lidí třeba neví, jak se pořádně před potopením nadechnout. V tomto sportu mě podporuje i můj zaměstnavatel. Vytvořil mi takové podmínky, že můžu bez problémů trénovat.

Doporučila byste mladým lidem dát se na dráhu plavčíka?

Pokud jsou rádi v kontaktu s lidmi, tak proč ne. Ale asi vnímám tuto profesi trochu jinak než někteří jiní plavčíci. Setkala jsem se s těmi, kteří si stěžují, že je neustálé hlídání bazénu moc nebaví. Já se dívám, jak dospělí i děti plavou, těší mě, když se zdokonalují. Pokud vidím, že se jim to nedaří, snažím se jim poradit s technikou. Mnozí lidé, kteří k nám do bazénu chodí plavat častěji, se na mě už běžně obracejí a chlubí se svými pokroky

Není povolání plavčíka spíše doménou mužů?

Asi je jich mnohem více než žen. Ale kolegové mě berou jako rovnocennou partnerku, nikdy jsem nepozorovala, že by se nade mnou vytahovali nebo podceňovali moje zkušenosti. Zřejmě se to nedá zevšeobecňovat, ale v některých případech máme přece jen rozdílný přístup.

Uvedete příklad?

Když pozoruji maminky s dětmi, jak jim dávají na plavání kruhy, zajdu za nimi a poradím, aby příště raději vyzkoušely rukávky. Je totiž hodně případů, kdy děti při řádění ve vodě z kruhu vypadnou. Muži plavčíci to sice také vědí, ale jako správní „strážci svého stáda“ budou raději bedlivě sledovat, jestli dítě náhodou z kruhu nevypadne, než by ženě šli poradit. V mnoha situacích, kdy je nutné zkrotit někoho, kdo porušuje pravidla, také zakročí mnohem přísněji, dají najevo svoji převahu, kdežto žena to podle mě vždy zkusí nejdříve vysvětlováním a po dobrém.

Jak pracuje plavčík Alena Zabloudilová (25)

Vodní záchranářka v ostravském krytém bazénu známém jako „Čapkárna“ propojuje své povolání se sportem. Je mistryní re publiky ve volném potápění, dokáže nejdéle plavat pod vodou bez nádechu.