Díky změnám ve výpočtu daní budete platit méně

Právě teď se projeví daňové změny u těch, kdo si daně zpracovávají sami. "Přestože je novinek dost, i růžový formulář se trochu změnil, nebude však vyplňování žádná katastrofa," uklidňuje daňová poradkyně Alena Foukalová.



Daňové přiznání musí podat podnikatelé, ti, kdo pronajímají a lidé, kteří si přivydělávají či mají víc pracovních poměrů souběžně. Týká se i některých zaměstnanců, kteří si nenechají udělat roční zúčtování v práci. Třeba proto, že nechtějí, aby jejich zaměstnavatel věděl, jakou splácejí hypotéku nebo jaký plat měli v minulém zaměstnání.



V seriálu MF DNES vás postupně naučíme vyplňovat všechny stránky daňového formuláře. V úterý se budeme věnovat právě zaměstnancům, kteří si budou vyplňovat přiznání k dani z příjmů sami.

S jakými novinkami je třeba počítat?

Daň se počítá stejně pro všechny

Zavedením jednotné patnáctiprocentní sazby daně se výpočet výrazně zjednodušil. Už nemusíte složitě odečítat z tabulek, násobit a dělit, zjišťovat, zda patříte do dvanácti - či dvaatřicetiprocentní sazby. Stačí základ daně vynásobit číslem 0,15 a je to. A díky slevám na dani nebudou škodní ani lidé s nižšími příjmy, kteří dříve spadali do nejnižší, dvanáctiprocentní sazby.



Slevy na dani jsou několikrát vyšší

Potom, co si vypočítáte daň, máte ještě nárok na slevy. Záleží na tom, zda studujete, máte invalidní důchod, živíte manželku či děti. To zůstává stejné jako v minulých letech. Co se mění, a to výrazně, je výše slev. Trojnásobná je třeba sleva na poplatníka, čili ta, kterou si odečítá každý, kdo platí daně. Vyrostla z 7 200 na 24 840 korun. I ostatní slevy jsou vyšší než v minulých letech.





Ročně si snížíte daň z příjmů (v Kč) poplatník 24 840 na vyživovaného manžela/ku 24 840 na vyživovaného manžela/ku se ZTP/P 49 680 na dítě 10 680 invalidní důchodce (částečný) 2 520 invalidní důchodce (plný) 5 040 držitel průkazu ZTP/P 16 140 student 4 020

Sleva na dani platí i pro pracující důchodce

Další změnu přivítají důchodci, kteří si přivydělávají k penzi nebo mají roční důchod vyšší než 198 000 korun. Dosud totiž platili daně jako všichni ostatní, ale nemohli si odečítat slevu na poplatníka. Od roku 2008 už to udělat mohou, jejich "daňový" vztah se s ostatními zrovnoprávnil.



Pojistné už se z daní neodečítá

Nikomu už se nebude odečítat zaplacené sociální a zdravotní pojištění ze základu daně. Dokonce i zaměstnancům se připočítává suma, kterou za ně platí zaměstnavatel, do částky, ze které se počítá daň. To znamená, že 15 procent platí z takzvané superhrubé mzdy. Ani osoby samostatně výdělečně činné si už nemohou pojistné dát do výdajů. Vyšší sleva na dani však vynahradí i to.



Manželé nebudou danit společně

Kdo se těšil, že si zase uleví rozdělením příjmů a podáním společného zdanění manželů, má smůlu. Díky jednotné dani tato výhoda ztratila smysl a ze zákona ji vyškrtli. Kompenzaci však zákonodárci přesto našli. Tou je právě výrazně vyšší sleva z vypočtené daně na vyživovaného manžela (manželku). Zatímco loni to bylo 4 200 korun, nyní si může manžel odečíst ze své daně na manželku, která má nízké příjmy, stejnou částku jako na sebe, tedy celých 24 840 korun. Navíc se výrazně zvýšila částka, kterou si může manželka vydělat, aby si na ni mohl manžel slevu odečíst: z 38 040 na 68 000 korun za rok.



Nelitujte společného zdanění

Propočtem jsme zjistili, že manželé si oproti společnému zdanění opravdu nepohorší. Vezměme rodinu s dítětem, kde muž vydělává 30 000 korun a žena nic. Z tabulky je zřejmé, že jim zrušení společného zdanění nejen neublíží, ale dokonce několik tisícovek ušetří.





Rodina s jedním dítětem hrubý příjem 30 000 korun daň za rok 2007* 18 282 korun daň za rok 2008 12 540 korun Poznámka: *při společném zdanění manželů

Už nebude minimální základ daně

Platí vyšší daňový bonus na děti

Noční můra podnikatelů, kterým podnikání příliš nevynášelo, je pryč. Nyní už nebudou muset platit povinnou minimální daň. Daň vypočtená z minimálního základu by po odečtení slev byla vždy nulová, takže toto omezení ztratilo smysl."Tímto opatřením zmizela také psychická bariéra, která odrazovala lidi od zahájení podnikání, právě proto, že si nebyli jisti, zda uspějí," uvádí autor komentáře zákona o daních z příjmů Josef Hladký.Zvýšil se také maximální bonus na děti z 30 000 na 52 200 korun. To je částka, kterou můžete dostat navíc, když si vypočtete nízkou daň a máte děti, na které uplatňujete slevu.Další změny se týkají podnikatelů: díky zavedení jednotné daně už nemá význam výpočet daní za více období. Toho využívali například ti, kteří dostali vyplacenou částku za několikaletou činnost, například napsání knihy.Mezi další změny patří například zvýšení obratu, při kterém musí podnikatelé vést účetnictví, z 15 na 25 milionů korun. Autorům, kteří přispívají do novin, časopisů, rozhlasu a televize, se zvýšila částka, kterou mu zadavatel zdaní srážkovou daní, ze tří na sedm tisíc korun. Přitom se změnila i sazba této daně z 10 na 15 procent.