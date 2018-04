Dilema nad pracovními nabídkami

Samozřejmě, rady existují, ale konečný verdikt musí vyřknout stejně nakonec každý sám... V prvé řadě je důležité si zjistit maximum informací o daných společnostech a o lidech, kteří v nich pracují. Čím více informací, tím lépe. Je možné je získat na webové stránce dané společnosti, z obchodního rejstříku, z denního tisku, od známých a podobně.Pak je tyto informace dobré porovnat s vlastní představou dobrého zaměstnavatele a pracovního kolektivu.Pak radím vypsat si klady i zápory nabízených pracovních pozic, zvážit závažnost záporů a to, do jaké míry jsou kompenzovány klady. Důležitým faktorem při rozhodování je i možnost dojíždění, nabídka mzdy a ostatních benefitů, firemní kultura a tým, ve kterém ten, kdo se rozhoduje, bude pracovat.Chyba je uvažovat pouze o současném stavu. Je třeba myslet s ohledem na budoucnost, například na možný pracovní a mzdový postup. Je dobré porovnat současné či poslední zaměstnání s nabídkami a zvážit, která z nich by pro dotyčného znamenala posun dále. Častou chybou totiž bývá to, že uchazeč nastoupí na téměř identickou pozici, ze které odchází kvůli nespokojenosti.Každý si musí uvědomit, z jakých důvodů opustil posledního zaměstnavatele, a promyslet si, zda by k podobné situaci nemohlo dojít i u toho nového. Některé otázky je možno si zodpovědět přímo při přijímacím pohovoru. Proto je dobré se na něj důkladně připravit.