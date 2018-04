Diskriminace kvůli sexuální orientaci

Dvanáct procent českých gayů, lesbických žen, bisexuálů a bisexuálek bylo v zaměstnání diskriminováno kvůli své sexuální orientaci. Čtvrtina se setkala v práci s obtěžováním, stala se terčem vtipů, nadávek a urážek. Třetina svou sexuální orientaci raději úzkostlivě tají. Vyplývá to z výzkumu Gay iniciativy v Česku, který podpořila Evropská unie z programu Phare.



Křečovité ukrývání k ničemu nevede



Svou sexuální orientaci podle průzkumu neskrývalo v práci jen 16 procent dotázaných. Nejčastěji se k ní přiznávali lidé z Prahy, obyvatelé menších měst ji pokaždé utajovali. Nejvíce se snaží gayové a lesbičky své zaměření skrýt před nadřízenými, ke kolegům jsou otevřenější. Pro utajení své sexuální orientace se rozhodl učitel Karel i z toho důvodu, že by se mu to mohlo vymstít. "Rodiče dětí, které

Co říkají paragrafy? * Právo na zaměstnání nelze občanovi odepřít mimo jiné ani z důvodu sexuální orientace (§ 1 zákon o zaměstnanosti).

* V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace zaměstnanců, i z důvodu sexuální orientace. Je zakázáno i takové jednání zaměstnavatele, které diskriminuje nikoliv přímo, ale až ve svých důsledcích (§ 1 zákoník práce).

* Nikdo nesmí výkonu práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zneužívat na újmu jiného účastníka pracovněprávního vztahu nebo k ponižování jeho lidské důstojnosti (§ 7 zákoník práce).

Jaké problémy mají čeští homosexuálové v práci? (%) Svou orientaci v práci raději tají 30

Různé formy obtěžování zažilo 25

Diskriminace z důvodů sexuální orientace 12

Přeskočení v kariérním postupu 9

Propuštěno ze zaměstnání 5

Zdroj: Gay iniciativa ČR

učím, by ke mně ztratili okamžitě důvěru," říká. "Proč bych to navíc měl každému vysvětlovat, kdo to pozná?" ptá se. Zároveň přiznává, že takové utajování, které se přenáší i do soukromého života, nese nelibě jeho přítel. A navíc má pedagog pocit, že někteří žáci stejně cosi tuší. Podle předsedy Gay iniciativy Jiřího Hromady není potřeba nikde provokovat proklamacemi typu: Jsem gay, kdo je víc. Ani v zaměstnání ne. "Ale křečovité ukrývání přirozenosti vede k nespokojenému životu. Odráží se i v psychice v zaměstnání," varuje. "Každý, kdo svou orientaci tají, musí počítat s tím, že se dříve nebo později stejně prozradí. Než trapné lži je pro budoucnost potřebný čestný postoj. I to zaměstnavateli vypovídá něco o charakteru zaměstnance," míní Jiří Hromada."Přišla jsem do práce a dvě kolegyně si mě začaly dobírat, že jsem zvrhlá homoušská ku..a, a že kdyby za to nebyly tresty, daly by nás zabít," svěřila se v dotazníku v průzkumu jedna lesbička. Spolupracovnice jí po těchto nadávkách ještě dala facku. Často se gayové a lesbičky setkávají v práci s poznámkami na adresu homosexuálů. "Kolegové občas pronesli něco o přehřáté kanceláři nebo sauně," uvedl jeden z dotázaných. Muži se terčem vtipů stávají častěji než ženy. Ve více případech byli homosexuálové propuštěni ve zkušební lhůtě poté, co přiznali svou sexuální orientaci. Co na to zaměstnavatelé? "Při přijímání zaměstnanců nehraje roli nic jiného kromě jeho schopností a kvalit. Není u nás zvykem tyto osoby zesměšňovat či odmítat s nimi pracovat," říká Petra Kopecká z GE Capital Bank. "Naše společnost by zaměstnala člověka, i kdyby věděla, že jde o homosexuála," tvrdí Petr Kadlec ze společnosti Hay Management International. "Pokud by se zaměstnanci uchylovali k jeho slovnímu napadání, a na pracovišti by tak vzniklo nepříjemné klima, řešilo by se to jako vždy v podobné situaci pohovory se zaměstnanci zúčastněnými ve sporu," dodává Kadlec.Nejčastěji si homosexuálové a lesbičky stěžovali na přeskočení v kariérním postupu.Starší žena uvedla, že ji v práci již čtyřikrát "předběhl" někdo se stejným vzděláním, ale menší praxí. Otázka je, jestli to byla diskriminace věková, kvůli pohlaví, nebo sexuální orientaci. Dotázaní poukazovali i na nižší finanční ohodnocení. "Protože gayové či lesbičky nemají většinou děti, mnozí žijí o samotě, jejich životním posláním se mnohdy stává úspěch v zaměstnání a často se jim daří. Spíš než jiná orientace bývá trnem v oku spoluzaměstnancům právě ten úspěch," říká Jiří Hromada. "Protože mají rodinu, a tudíž méně času na kariéru, hledají, jak by snížili kvalitu těch úspěšných - a najednou ti, u kterých jim jejich jinakost předtím nevadila, jsou buzeranti a patří do plynu," dodává. Připouští současně případy, kdy zakomplexovaný, ustrašený gay leckdy svádí svou neschopnost na to, že je pronásledován a diskriminován.