Poradna: Může zaměstnavatel zkrátit úvazek důchodci?

Jsem zaměstnána ve školství a jsem v důchodového věku. Zastávám práci v plném rozsahu a tak jsem o důchod dosud nepožádala. Jenže ředitel přijal nového pracovníka stejné kvalifikace a můj pracovní úvazek snížil o dvě hodiny týdně. Mohu se nějak bránit?

Odchod do důchodu, respektive zahájení pobírání starobního důchodu není v důsledku změny zákona o důchodovém pojištění s účinností od 1. 1. 2010 důvodem pro rozvázání pracovního poměru na dobu neurčitou ani důvodem pro uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou nepřesahující jeden rok či pro změnu podmínek pracovního poměru. Podle právní úpravy je možný souběh výplat starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti bez omezení. České pracovní právo tedy nezná jako důvod ukončení, rozvázání, zániku nebo změny pracovního poměru dosažení důchodového věku nebo pobírání starobního důchodu, takže pracovní poměr i v takovýchto případech nadále trvá za podmínek sjednaných mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Takže udělal zaměstnavatel chybu?

Aby mohlo dojít v případě vámi popsaném ke změně týdenní pracovní doby (pracovního úvazku), musela by o tom být sjednána dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem například ve formě dodatku k pracovní smlouvě. Zaměstnavatel sám o své vůli tuto dobu nemůže zkrátit. Se snížením pracovního úvazku jste tedy patrně souhlasila. Z vašeho dotazu není zřejmé, co bylo důvodem snížení pracovního úvazku. Pokud by důvodem bylo pouze dosažení určitého věku a snaha vaši pozici obsadit někým mladším, byť to zaměstnavatel takto výslovně neuvedl, jednalo by se o přímou diskriminaci.

Jak se mohu bránit?

V zákoníku práce je v pracovněprávních vztazích zakázána jakákoli diskriminace. Zaměstnavatelům je uložena subjektivní povinnost zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci. Za přímou diskriminaci antidiskriminační zákon považuje takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru.

A existují výjimky?

Ano, antidiskriminační zákon stanoví přípustné formy rozdílného zacházení, tedy de facto výjimku ze zákazu diskriminace, kdy rozdílné zacházení není diskriminací. Obecně lze říci, že diskriminací není rozdílné zacházení, pokud je toto zacházení objektivně odůvodněno legitimním cílem, je k němu věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti a uplatněné požadavky jsou této povaze přiměřené a nezbytné.

Co tedy zákon nepovažuje za diskriminaci?

Diskriminací podle tohoto zákona není rozdílné zacházení z důvodu věku v přístupu k zaměstnání nebo povolání, pokud je:

vyžadována podmínka minimálního věku, odborné praxe nebo doby zaměstnání, která je pro řádný výkon zaměstnání nebo povolání nebo pro přístup k určitým právům a povinnostem spojeným se zaměstnáním nebo povoláním nezbytná, pro řádný výkon zaměstnání nebo povolání potřebné odborné vzdělávání, které je nepřiměřeně dlouhé vzhledem k datu, ke kterému osoba ucházející se o zaměstnání nebo povolání dosáhne důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění. Toto však není váš případ.

Co mám podle vás přesně dělat?

Jako první krok bych doporučoval, abyste co nejdříve požádala vašeho zaměstnavatele (školu) o zdůvodnění snížení pracovního úvazku a upozornila ho, že se může dopouštět protiprávního jednání. Zároveň doporučuji vyzvat zaměstnavatele k nápravě, tedy aby s vámi dojednal práci znovu na plný úvazek. Pokud tak neučiní, můžete sáhnout k dalším krokům.

Mohu dát tedy případ k soudu?

Pro zhodnocení, zda se ve vašem případě jedná o diskriminaci, by bylo nutné znát podrobnosti jednání vašeho zaměstnavatele. Zejména proč a za jakých okolností došlo ke zkrácení vašeho pracovního úvazku (a zda jste s tím dobrovolně souhlasila), případně zda se zaměstnavatel již v minulosti dopustil stejného jednání u dalších pracovníků, kteří dosáhli důchodového věku. Došlo-li k porušení práv a povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení nebo k diskriminaci, měla byste podle antidiskriminačního zákona jako osoba, která byla tímto jednáním dotčena, právo se u soudu soukromoprávní ochrany domáhat zejména:

aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu, aby vám bylo poskytnuto přiměřené zadostiučinění.

Co za diskriminaci zaměstnavateli hrozí?

Dojde-li v pracovněprávních vztazích k porušování práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení nebo k diskriminaci, má zaměstnanec právo podat podnět k provedení kontroly dodržování pracovněprávních předpisů dle zákona o zaměstnanosti. Porušení zákazu diskriminace či nezajištění rovného zacházení se kvalifikuje jako přestupek v případě fyzických osob či správní delikt v případě právnických osob, za což lze vyměřit pokutu až do výše jednoho milionu korun. Oběti diskriminace požívají ve věcech pracovních poměrně významné výhody obráceného důkazního břemene v občanském soudním řízení.

