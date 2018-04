Diskriminace žen se těžko prokazuje

Při hledání zaměstnání



Pokud se kdokoli setká s nabídkou práce (nejčastěji formou inzerátu), která má diskriminační charakter (například je požadován určitý věk, rodinný stav, odrostlé děti), měl by na tuto skutečnost upozornit úřad práce, v jehož územním obvodu má inzerující zaměstnavatel sídlo. Upozornění je vhodné podat písemnou formou poštou (nejlépe doporučeně), popřípadě lze písemné podání předat osobně v podatelně úřadu a požádat o potvrzení převzetí na kopii. Upozornění lze na úřadu práce přednést i ústně a zároveň požádat o sepsání protokolu o jednání. Praktiky spojené s diskriminačními inzeráty a jinými nabídkami zaměstnání mohou úřady trestat uložením pokuty až do výše 250 000 korun (při opětovném porušení povinnosti, které již bylo jednou pokutováno, může být uložena pokuta do výše jednoho





Při pohovoru u potenciálního zaměstnavatele



Pokud dá zaměstnavatel uchazečce o zaměstnání najevo, že nemá šanci zaměstnání získat například z důvodu věku, manželského stavu (svobodná, vdaná), rodinného stavu (počet dětí) nebo povinností k rodině (potřeba péče o malé dítě), jde o evidentní projev diskriminace. Na uvedené jednání zaměstnavatele může žena opět upozornit příslušný úřad práce (výše uvedené podmínky pro komunikaci s úřadem práce platí obdobně). Stejná je i výše možné sankce. Prokazování diskriminace při přijímacím pohovoru je v praxi dosti obtížné - obvykle zde stojí proti sobě tvrzení proti tvrzení. Další možností je podání žaloby na zaměstnavatele. Žaloba se podává u příslušného okresního soudu, tj zpravidla u soudu, v jehož územním obvodu má žalovaný zaměstnavatel sídlo.



Diskriminace v pracovním poměru



Týká se nejen diskriminace přímé a nepřímé, ale například i takzvaného, v poslední době často zmiňovaného, sexuálního obtěžování; zákoník práce používá termín nežádoucí chování sexuální povahy. Na závěr je třeba poznamenat, že je to vždy zaměstnavatel, který musí u případného soudního jednání dokázat, že dotyčnou osobu nediskriminoval.