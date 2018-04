Diskriminaci se musíte bránit

Při hledání práce jsou nejvíce diskriminovány ženy mezi 25 a 34 lety, bez ohledu na úroveň vzdělání. Právě tady se projevuje jejich největší handicap oproti mužům. Hlavní překážkou žen v rovném uplatnění na trhu práce jsou děti a starost o ně. Znevýhodňování by mohl částečně zamezit nový zákon o zaměstnanosti, který vstupuje v platnost od 1. října.



Třiatřicetiletá Jana T. z Přerova měla po úspěšném konkurzu nastoupit do vedení obchodní společnosti. Její budoucí šéf však raději vzal méně kvalifikovaného muže. Jana se cítí poškozená a chce se s firmou soudit. Podle odborníků jde o typický příklad diskriminace žen na trhu práce. Často také zaměstnavatelé nedrží ženám místo po jejich návratu z rodičovské dovolené. Firma například tvrdí, že místo bylo zrušeno z organizačních důvodů, převede dotyčnou na hůře placenou práci a za pár týdnů je její původní místo znovu vytvořeno, i když třeba pod jiným názvem, ale už na něm sedí někdo jiný.

Příliš stará pro práci

Vysoce ohroženou skupinou jsou také ženy po padesátce. "O těch se většina zaměstnavatelů stereotypně domnívá, že taková žena už je neflexibilní a nic nového se není schopná naučit," říká Michaela Marksová-Tominová z Gender Studies, organizace zabývající se postavením mužů a žen ve společnosti.

Takový přístup si nenechala líbit devětačtyřicetiletá vysokoškolačka Alena, která od svého šéfa, ředitele pobočky mezinárodní firmy, dostala výpověď pro nadbytečnost. Nedošlo ani k plánované žalobě, vedoucí se s ní raději dohodl a na své původní místo se mohla vrátit. "Všechny postižené ženy by se měly jakémukoliv náznaku diskriminace bránit. Hlavně nemlčet a nenechat si vše líbit. Zaměstnavatelé si musí zvyknout na tlak veřejnosti, na to, že jsou pod dohledem a nemůžou si všechno dovolit," říká Daniela Světlíková z Českého helsinského výboru.

"To jim také ztíží nový zákon o zaměstnanosti, který vstupuje v platnost od 1. října a osobní otázky nesouvisící s prací přímo zakazuje. Takže to, kolik máte dětí a kdo se o ně bude starat, je už od zítřka čistě vaše soukromá věc." Zákon doslova říká, že dotazy na těhotenství nebo mateřství se považují za diskriminaci z hlediska pohlaví. "To samozřejmě dává naději do budoucnosti," potvrzuje Michaela Marksová-Tominová. "Už jen tím, že se o problému teď bude více mluvit a psát, si spousta žen uvědomí svá práva a zaměstnavatelé si dají větší pozor."



Nový zákon sice stanovuje přísnější pravidla, ale bude záležet na jejich dodržování a solidnosti zaměstnavatelů. Chce to velkou osvětu na obě strany, stejně jako pro právníky a soudce, kteří by se měli postiženým věnovat, a ne je odrazovat. "Je třeba vytvořit síť právních poraden. Center, kde mohou ženy zadarmo dostat alespoň nějakou právní radu, je stále zoufale málo," zdůrazňuje Michaela Marksová-Tominová.

Ale bránit se můžete. Pokud se stanete prokazatelně obětí diskriminace v zaměstnání, především se obraťte na zaměstnavatele. S ním se lze pokusit o řešení. Jakmile zde neuspějete, je dalším krokem odborová organizace. "Tam je například možné zajistit bezplatnou právní pomoc," uvádí Daniela Světlíková. Dalším krokem, pokud odbory ve firmě nefungují nebo tam vůbec nejsou, je úřad práce. Písemnou stížnost pošlete na příslušný úřad podle sídla firmy. Úřady práce mají zákonnou povinnost vaši stížnost prověřit a zaměstnavatele zkontrolovat. "Pokud se podezření na diskriminační chování potvrdí, může být viníkovi uložena pokuta až do výše jednoho milionu korun," tvrdí právnička Daniela Světlíková. Současně můžete využít možnosti bránit se soudně.



Co ztěžuje ženám s malými dětmi hledání práce? (v %)



Firmy upřednostňují jiné kandidáty 48

Riziko časté nemocnosti dětí 33

Nedostatek kratších pracovních úvazků 12

Malá šance pracovat z domova 3

Nedostupnost potřebných služeb 2

Jiné 2

ZDROJ: JOBS.CZ