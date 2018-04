Dítě: Na rodičovské nezaspěte

Stále více českých žen si s radostí užívá péči o své dítě, aniž spěchají s návratem k předchozímu zaměstnání. Podle výzkumu v rámci projektu Půl na půl, který vznikl ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, si ženy průměrně přejí strávit na rodičovské dovolené téměř čtyři roky. Do zaměstnání by se rády vrátily průměrně v době, kdy děti oslaví páté narozeniny.

Ukazuje se, že s návratem na pracoviště nepospíchají ty, které vykonávaly málo kvalifikovanou, špatně placenou a často nudnou práci, ale ani ženy, jež se díky svému vyššímu, často vysokoškolskému vzdělání věnovaly zajímavému a prestižnímu zaměstnání.

Dlouhá péče o děti však může způsobit potíže s hledáním práce těm matkám, které nezůstaly v kontaktu se svým oborem. „Ženy si neuvědomují nebo neberou příliš vážně fakt, že čím déle zůstanou na rodičovské dovolené, tím horší jejich pozice na trhu práce bude. Svého zaměstnavatele by měly kontaktovat dříve než několik dní předtím, než chtějí opět nastoupit,“ vysvětluje autorka výzkumu Věra Kuchařová.

Znát novinky se vyplatí

I když starost o domácnost s novým členem rodiny někdy vytíží ženu více, než by tomu bylo v klasickém zaměstnání, je důležité, aby nenechala svou kvalifikaci příliš zestárnout. Záleží také na vystudovaném oboru. Zatímco informatičky, právničky nebo lékařky by bez neustálého sledování trendů neobstály, ženy pracující jako knihovnice či pedagožky se nemusí ztráty svých znalostí tolik obávat.

Ať už však mají jakékoli vzdělání, dovednosti nebo znalosti, jejich prohlubování se jim vyplatí. Jestliže se totiž rozhodnou pečovat o dítě déle než tři roky, zaměstnavatel už jim ze zákona nemusí držet jejich původní místo. I když se podle zmiňovaného výzkumu vrací k původnímu zaměstnavateli necelá polovina žen, téměř pětina jich naráží na nezájem šéfů přijmout je zpět. I zde se ukazuje, že větší šance mají ženy vzdělanější.

Pro lepší návrat

Se zvyšováním kvalifikace pomohou ženám kromě rekvalifikačních kurzů i občasné projekty neziskových organizací, které se touto problematikou zabývají. Minulý měsíc se například rozeběhly v některých pobočkách Národního centra pro rodinu kurzy pro ženy na rodičovské dovolené, které jim mají umožnit lepší návrat do zaměstnání. „V kurzech se matkám snažíme ukázat možnosti pracovního práva, vysvětlujeme jim, jak funguje český sociální systém. Naučí se napsat profesní životopis, jak se chovat na přijímacím pohovoru, a poslechnou si rady vizážistky,“ vysvětluje Marie Oujezdská z Národního centra pro rodinu. „Kromě toho se dozvědí, jak vystupovat na veřejnosti, a dokážou se na svou situaci podívat z psychologického hlediska. Chceme, aby si samy určily, jak se chtějí rozvíjet nejen v profesi, ale i v mateřství.“

Kromě Brna běží kurzy například v Ostravě, Olomouci, Blansku, Hradci Králové, Litoměřicích, Zlíně a na podzim i v Hodoníně.

Muži stále výjimkou

I když zákonné podmínky, které stanovily stejný nárok na rodičovskou dovolenou ženám i mužům, platí už od roku 2001, otcové starající se na plný úvazek o dítě jsou stále výjimečným jevem. Když už dítě na starosti mají, jsou to zejména vzdělanější muži, kteří pečují o děti starší dvou let.

Zmiňovaný výzkum ukázal, že se ženy nebojí toho, že by muž pečovat o dítě neuměl, spíše se svých mateřských „povinností“ nechtějí vzdát. „Můj muž by rodičovskou určitě zvládal, ale já bych měla pocit, že přicházím o děti. Nechtěla bych je vidět jen chvilku ráno a pak večer spící v postýlkách. Vyhovovalo by mi, kdyby každý z nás mohl chodit do práce na šest hodin, ale vím, že to vzhledem k jeho náročné práci není možné,“ potvrdila sociální pracovnice Radana, která se stará o své třetí dítě.

Podle slov Josefa Zemana, ředitele Národního centra pro rodinu, se však čeští muži zajímají o možnost pečovat o své děti stále více: „Nedávno jsem měl v manželské poradně mladého nastávajícího otce, který se domluvil se svou profesně úspěšnější manželkou, že po skončení kojení nastoupí na rodičovskou dovolenou. Očividně se na tu roli připravoval rád a pečlivě a uměl všechny domácí práce.“

Na rodičovské dovolené

zapojte do péče o domácnost i vašeho muže, vysvětlete mu, že potřebujete čas také na sebe

čtěte odborné časopisy týkající se vašeho oboru

pokuste se dělat práci z domova, zákon to umožňuje

pravidelně cvičte, v kondici se budete cítit lépe

zapojte se do internetových diskusí s ostatními maminkami, získáte cenné zkušenosti a podporu

Chcete vědět víc?

Na webové stránce Ministerstva práce a sociálních věcí najdou ženy vracející se z rodičovské dovolené cyklus reportáží, ve kterých se dozvědí, co je potřeba udělat před nástupem do práce, jaké jsou možnosti při hledání nového zaměstnání, na co si dát pozor při přijímacím pohovoru, a další zajímavé informace. Více informací najdete na: www.mpsv.cz