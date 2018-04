Dítě od narození do maturity vyjde na dva miliony korun

Dítě nelze přepočítávat na peníze, ale přesto platí "malé děti, malé peníze a velké děti, velké peníze“. Výdaje na děti totiž rostou spolu s nimi. Zatímco tříleté dítě stojí přibližně pět tisíc měsíčně, patnáctiletý puberťák vyjde klidně na 12 000 korun. Magda Janoušková z Prahy začala náklady na svoji čtrnáctiletou dceru počítat kvůli výživnému. Chtěla, aby bývalý manžel přispíval na dítě vyšší částkou.

"Sama jsem byla překvapená, kolik peněz mě dcera stojí. To je pětistovka na kickbox nebo 400 korun na mobil a měsíčně jsem rázem byla na osmi tisících. Když jsem započítala i nepravidelné výdaje za oblečení, boty a dovolené, vyšlo mi to téměř na 150 000 korun za rok,“ říká paní Janoušková. Přitom průměrná výše alimentů se podle statistik v Česku pohybuje okolo 1 600 korun měsíčně, což je pouhých 19 200 korun za rok.

Samozřejmě, že výdaje na dítě značně kolísají podle finanční situace rodiny. Jsou rodiče, kteří mohou svým dětem dopřát téměř cokoli, třeba za úspěšnou maturitu vlastní byt. Výjimkou však nejsou ani matky, které z 9 000 korun měsíčně uživí dvě děti i sebe.

Výdaje na potomka

do 1 roku 35 800 až 92 000 Kč

3 000 až 7 700 Kč měsíčně 1 až 5 let 282 500 až 318 200 Kč

4 700 až 5 300 Kč měsíčně 6 až 11 let 309 100 až 332 600 Kč

5 150 až 5 550 Kč měsíčně 12 až 15 let 455 800 až 565 400 Kč

9 500 až 11 800 Kč měsíčně 16 až 19 let 504 090 až 695 800 Kč

10 500 až 14 500 Kč měsíčně celkem 1 587 000 až 2 004 000 Kč

Nakupujte na internetu nebo v sekáči, ušetříte

Jsou věci, bez kterých se neobejdete. Dítě musí jíst, mít oblečení i boty na celý rok, chodit do školy, a pokud potomka něco baví, rádi ho v jeho koníčku podpoříte. Nemusí však chodit hned do pěti kroužků najednou nebo mít všechno, na co ukáže. Za oblečení, sportovní vybavení nebo třeba kočárek můžete hodně ušetřit, když budete nakupovat na internetu. Vybrat si můžete mezi novým i použitým zbožím.

"Máme ročního syna a téměř všechny věci, jako je postýlka, kočárek nebo přebalovací pult, jsem koupil na Mimibazaru. Ušetřili jsme tak nejméně 10 000 korun, dokonce mě to začalo bavit,“ vypráví Martin Novotný z Kladna.

Právě internetový server Mimibazar (www.mimibazar.cz) patří mezi rodiči k nejpopulárnějším internetovým bazarům. Neděste se slova mimi v názvu, seženou se zde věci i na dospělé.

Pokud nemáte přístup na internet, obejděte sekáče nebo se domluvte s kamarádkou, která třeba schovává kočárek, protože plánuje další dítě.

Pro novorozence je nejdražší kočárek

Právě kočárek bývá ve výbavě pro novorozence největší položkou. Kvalitní stojí nejméně 8 000 až 10 000 korun, laciné většinou při denním používání nevydrží. Až 2 000 měsíčně ušetří matky, které mohou svoje děti kojit. Krabice mléka Nutrilon vyjde na čtyři stovky a obvykle vystačí tak na týden.

Dalším velkým výdajem do doby, než se dítě naučí chodit na nočník, jsou pleny. Celkem počítejte nejméně s částkou okolo 15 000 korun.



V kategorii do pěti let je největší ránou školka. Ta obecní vyjde i s jídlem zhruba na 10 000 korun ročně, ale když se vám tam nepodaří dítě dostat a musíte jít do soukromé, náklady mohou vyrůst od 40 000 do 100 000 korun ročně. V tomto věku budete také dítěti kupovat jeho první lyže, brusle, tříkolku nebo kolo, dohromady se to může vyšplhat klidně na 15 000 korun.

Kolik stojí dítě

Za dítě zaplatíte zhruba stejně jako za luxusní auto, čtěte podrobný přehled nezbytných výdajů Na dítě přispěje stát

Všichni rodiče mají nárok na porodné a na rodičovský příspěvek, o peníze si ale musíte říct

Čím vyšší třída, tím víc peněz

S nástupem do školy budete pořizovat nejen školní potřeby, ale budete platit školní akce, školy v přírodě, kroužky, letní tábory nebo začnete dítěti dávat kapesné. Jen za tohle vydáte nejméně 10 000 korun ročně.

S nastupující pubertou kluci rostou a jedí za dva a holky se začínají fintit, to všechno stojí peníze. Ročně třeba až 15 000 korun navíc. Děti na druhém stupni základní školy už neošidíte mobilem po tatínkovi a sní o vlastním notebooku. Ročně technika může vyjít až na 20 000 korun. Plus jazykové kurzy, přípravný kurz na střední školu nebo výměnné studijní pobyty, to jsou další tisíce až desetitisíce korun. Když necháte svoji dceru očkovat proti rakovině děložního čípku, budete lehčí o 11 000 korun.

Střední škola je drahá, i když neplatíte školné

U středoškoláka to budete mít dražší, pokud vaše dítě nastoupí na nějakou odbornou školu. Jen nejlevnější kufřík s potřebami pro budoucí kadeřnici vyjde na 4 500 korun. Kolem 16. roku čekají mladé taneční, počítejte s částkou 900 až 2 000 korun za kurz, plus oblečení, to je celkem 7 500 korun.

Holky čeká antikoncepce, kluci zase třeba kvůli image vymění brýle za kontaktní čočky, to je 2 000 až 5 000 korun za rok. Pokud téměř dospělákovi zaplatíte i řidičák, je to dalších 8 000 korun. Výhodou je, že od 15 let výše můžete potomka vyhnat na brigádu.

O penězích s dětmi mluvte už odmala

Když se tříletého dítěte zeptáte, kde jeho rodiče berou peníze, většinou to ví úplně přesně – přece z peněženky. Původ peněz sice pro děti v tomto věku zůstává tajemstvím, ale už teď s nimi můžete začít mluvit o tom, jak finance fungují a kolik co stojí.

Ve čtyřech až pěti letech, jakmile se dítě naučí trochu počítat, si s ním začněte hrát na obchod a pořiďte mu také pokladničku, do které si může začít spořit. Úspory jednou za týden nebo dva vyberte a jděte je společně utratit. Sice v kasičce nejspíš nebude moc peněz, ale dítě v tomto věku obvykle déle na odměnu nevydrží čekat.

Kapesné dejte i prvňákovi

Princip kapesného je podle odborníků dítě schopné pochopit už v pěti nebo šesti letech.

Prvňáčkovi tak můžete začít dávat malé kapesné – 20 až 50 korun týdně, které může utratit podle svého vlastního uvážení. Kapesné by dítě mělo dostávat pravidelně, v tomto věku nejlépe jednou týdně, a naučit se s penězi vydržet do dalšího termínu "výplaty“. Když s kapesným nevyjde, nechte ho v tom trochu vykoupat. Jestli sáhnete do peněženky, kdykoli si řekne o další zmrzlinu, odpovědnému hospodaření s penězi ho to nenaučí.

Část peněz by si také mělo šetřit třeba na dražší hračku, po které touží, nebo vánoční dárky pro rodinu. Vysvětlete mu princip úroků jako odměny za šetření. Ke každé koruně, kterou do dalšího kapesného neutratí, mu můžete přidat další z vlastní kapsy.





. Kde nakoupíte levněji www.mimibazar.cz

www.deti.bazar.cz

www.mimishop.cz

www.nasemimi.cz

www.pipilota.cz

www.aukro.cz

www.ikup.cz

www.odklepnuto.cz

Desetileté děti mohou mít i vlastní kartu

Banky nabízejí dětem kasičky virtuální, spořit si může na jejich účtu. Vzhledem k tomu, že desetileté dítě může mít k dětskému kontu i vlastní platební kartu, když to dítě s pěnězi umí, můžete mu kapesné vyplácet bezhotovostně. Dávejte o něco víc – 75 až 100 korun týdně. Dítě v tomto věku by už mělo vědět, že větší finanční výdaje je třeba plánovat, že někdy je těžké vyjít s penězi, které má rodina na měsíc, nebo že by měla mít jistou rezervu. A také, že peníze nejsou všechno.

Po patnáctém roce mohou děti se svými penězi zkusit začít hospodařit samy, ke kapesnému jim můžete přidat třeba i peníze na mobil a uvidíte, jak to půjde. Středoškoláky také veďte k tomu, aby si začali vlastní peníze přivydělávat na brigádách.