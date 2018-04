Dítě v práci nesmí nikoho rušit

Každé větší dítě by mělo poznat, kde pracuje jeho rodič. To se může stát například při firemní akci, na kterou se zaměstnanci i šéfové přijdou pobavit s celými svými rodinami. Obtížnější je odpověď na to, zda má potomek trávit čas v kanceláři svého rodiče pravidelně v jeho pracovní době.

U nejmenších dětí v tom problém nevidí Michaela Marksová-Tominová, ředitelka odboru rodinné politiky na ministerstvu práce a sociálních věcí. Když byla její dcera ještě ležící kojenec, brala ji s sebou do kanceláře i na různá jednání. "Myslím, že to mělo velké výhody pro dceru i pro mě," říká. Dítě podle ní nepozná, zda leží v postýlce doma, nebo v kanceláři. Důležité je, že je spolu s matkou, která ho může kojit a přitom nepřerušit aktivní práci na dlouhé měsíce či roky. "Dcera navíc získala v práci hned několik nových tet a myslím, že si to užívala."

Marksová-Tominová však připouští, že měla velké štěstí na spolupracovníky, kterým přítomnost dítěte v práci nevadila. S výhradami se setkala jen jednou. "Při jednání na jednom ministerstvu, kde dcera celou dobu spala v kočárku, jsem si od pana náměstka vyslechla větu, že děti do kanceláře nepatří," vzpomíná.

Dítě nesmí bránit v práci

V některých případech je odmítavý postoj spolupracovníků oprávněný. Pokud starší dítě pobíhá po kancelářích, jen obtížně se mohou soustředit na plnění pracovních úkolů. "Je rozdíl mezi tím, když jde o výjimečnou situaci a dítě je tedy na pracovišti jednou za čas, nebo jde-li o pravidlo," říká psycholožka a rodinná poradkyně Zuzana Hájková z Konzultačního a terapeutického institutu Aktip. "Pokud je to výjimka, může to být pro oba zpestření, dítě navíc může poznat pracovní prostředí svého rodiče. V druhém případě je však opravdu potřebné, aby dítě v práci nepřekáželo," dodává. Pro rozhodnutí, zda potomka do práce pravidelně vodit, je důležité si uvědomit, že do zaměstnání se chodí za jasným účelem - odvádět práci. Jestliže by tomu dítě bránilo matce či jejím kolegům, je lepší se takovému modelu vyhnout, i když zákoník práce ho výslovně nezakazuje.

Potomci pobývají na pracovišti svého rodiče většinou po zavírací hodině mateřské školky nebo po skončení školního vyučování. Důvodem je krátká otevírací doba školek i školních družin, zatímco pracovní doba se posouvá spíše do podvečera.

Pomohla by dětská centra

Zaměstnané matky nemají mnoho možností, jak péči o dítě při práci zajistit. Některé firmy proto začínají otevírat vlastní mateřské školky, zatím však spíše vzácně. Takový vývoj vítá ředitelka Centra evropského projektování Klára Dostálová. "Domnívám se, že by měla existovat dětská centra, která by hradil zaměstnavatel například ze sociálního fondu. Fungovala by po stejnou dobu, jakou musí být žena v práci. Matka by navíc mohla dítě v průběhu dne kdykoliv navštívit, například s ním jít na oběd," popisuje. Přítomnost dítěte v práci Dostálová nepovažuje za vhodné řešení. "Je to nevhodné ani ne tak pro zaměstnavatele, ale pro pracovnici, která musí svou pozornost dělit mezi práci a potomka. A především je to velmi nedobré pro dítě samotné," míní.

Generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš upozorňuje na to, že podstatné je také prostředí, ve kterém matka pracuje. "Zaměstnanec musí být poučen o bezpečnosti práce a také tyto zásady dodržovat, hravé dítě však poučíte jen těžko. Obzvláště pokud maminka pracuje u soustruhu či s jedovatými látkami, jako je tomu dost často v našich laboratořích," říká. "Mimo výjimečné případy, kdy se opravdu nedá nic jiného dělat, bych se na přítomnost dítěte v práci díval jednoznačně negativně." Zkuste pracovat z domova Pokud pracovnice vycítí, že dítě není v kanceláři spokojené, sama se nemůže soustředit, nebo zaznamenává nevstřícnost kolegů, které dítě ruší, měla by zvážit jiné řešení. Jistou, i když ne vždy snadno uskutečnitelnou variantu radí ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák. "U některých profesí je možný i kombinovaný režim práce doma s občasnou přítomností v práci, účastí na poradách a předávání výsledků práce," říká.

Podobně můžete vykonávat i některé manažerské funkce, vždy však záleží na domluvě. Podaří se to většinou manažerkám, které jsou ve firmě těžko zastupitelné a jejichž nápady a způsob práce mají pro firmu jedinečnou hodnotu. Částečně z domova můžete pracovat, pokud v zaměstnání často používáte počítač. Ten domácí s připojením na internet někdy plně nahradí vaši přítomnost v kanceláři. Jestliže na pracovišti být musíte, pomoci může také paní na hlídání. Hledejte ji v okruhu známých, sousedů nebo se obraťte na specializovanou agenturu. Poměrně levně dítě pohlídají například studentky středních a vysokých škol, které tak získají zajímavou brigádu.

Dítě v práci

Důvody pro

+ matka neztrácí kontakt s oborem

+ dítě tráví víc času s rodičem

+ odpadá shánění hlídání

+ potomek pozná pracovní prostředí a kolegy rodičů

Důvody proti