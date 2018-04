Divadelní abonentky se vyplatí

Některá divadla nabízejí celou řadu dalších slev. Švandovo divadlo na Smíchově poskytuje při nákupu lístku na konkrétní představení slevu ve výši 25 procent. Divadlo Na Fidlovačce prodává sadu dvanácti kuponů v hodnotě 500 korun - každý z nich přitom srazí cenu vstupenky o sto korun.

U některých divadel však můžete mít smůlu - slevy nebo abonentní vstupenky totiž vůbec nenabízejí. Řada divadelních scén má ve své nabídce předplatné, z finančního hlediska však vyjde stejně, jako když si koupíte lístky na jednotlivá představení. Ale odpadnou vám starosti s jejich sháněním, čekat na vás mohou i další výhody: třeba slevy při nákupu dalších vstupenek, pravidelné informace o dění v divadle nebo posezení s herci.

Pražské divadlo ABC si za představení, které zhlédnete v prvních řadách, účtuje 220 korun. Předplatné zahrnující pět her vyjde na 1100 korun. Neušetříte, ale máte jistotu, že se do divadla dostanete. Zakoupení abonentní vstupenky se vyplatí například v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, osm představení činohry do přízemí stojí 520 korun. Díky ročnímu předplatnému ušetříte 440 korun, neboť vstupenka na jednu hru stojí 120 korun. Ještě levněji vyjdou místa v lóži, za rok bude vaše peněženka bohatší o 600 korun. Zvýhodněné předplatné čeká i na diváky ve Východočeském divadle Pardubice. Za osm představení v zadních řadách zaplatíte 540 korun, jedna vstupenka na stejné místo stojí 70 korun.

Ušetříte, i pokud si zakoupíte předplatné anebo lístek do zadních řad, na postranní sedadla nebo půjdete na zkoušku či generálku. Stejně tak, pokud se vydáte na odpolední představení - nejdražší lístek na činohru v Národním divadle v těchto hodinách stojí 160 korun, večer přitom zaplatíte až 800 korun.