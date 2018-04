Dividendy nejsou důvodem k jásotu

První směrnice (The Parent-Subsidiary Directive) se týká zdanění mateřských a dceřinných společností působících v různých členských státech. V případě, že mateřská společnost (a.s., s.r.o.) vlastní alespoň 25 % podíl v dceřinné společnosti po dobu 2 let, rozdělení zisku již nebude podléhat srážkové dani (případně je jinak omezeno dvojí zdanění např. odpočty,...). Obecně systém odstraňuje dvojí zdanění mezi dvěma státy v EU, otázku zdanění v rámci jednoho státu, nebo zisky z nebo do státu mimo Evropskou unii rovněž řeší každý stát odlišně. V ČR se pravděpodobně prosadí odstranění dvojího zdanění i mezi tuzemskými mateřskými a dceřinnými společnostmi. Tato úprava, která by měla platit od vstupu ČR do EU je rovněž jedním z důvodů. Proč některé společnosti zadržují zisk a upouští od vyplácení dividend. Druhá směrnice (The Merge Directive) se potom vztahuje na zdanění při fůzích a akvizicích.