Dividendy vám vrátí vysoké poplatky

Nejlepším způsobem, jak se „přiživit“ na úspěchu kterékoli společnosti, je investovat prostředky do akcií. Domácí investoři si mohou vybrat, jestli budou investovat na burze, kde mají prakticky jistotu, že o likviditu akcií nebudou mít nouzi, nebo zkusí štěstí prostřednictvím RM-Systému. Pokud se zadaří a společnosti, jejíž akcie jste koupili, se bude dařit, akcie budou nejspíš posilovat a vy jako investoři tak dosáhnete zisku.

Majitelé akcií se kromě kapitálového výnosu mohou v nejednom případě dočkat také výnosu dividendového, který může tvořit nezanedbatelnou část celkového výnosu a na vyspělých kapitálových trzích představuje jeden z hlavních činitelů působících na kurz akcie na burze.

A právě dividenda může být v některých případech velmi dobrým zdrojem pravidelného zisku. I když je dividendová politika pro většinu domácích společností stále ještě cizím pojmem, situace se rok od roku mění k lepšímu. Týká se to zejména společností, kterým se daří dlouhodobě udržovat nadstandardní zisky, které pak přerozdělují mezi majitele akcií - pokud se nerozhodnou použít prostředky k dalšímu rozšiřování nebo akvizicím, není důvod nabytý zisk rozdělit mezi investory.

Tento pravidelný příjem, který investor obdrží díky dobrým výsledkům společnosti, pak může využít na zvýšené poplatky, které firmě k tak dobrým výsledkům dopomohly. Na první pohled to vypadá jako začarovaný kruh, ale proč tuto možnost nevyužít, když to jde? (Není to ovšem samozřejmě možné vždy.)

Velmi dobrým příkladem jsou banky, které tento rok hrají při rozdělování dividend jednoznačný prim. Podle studie společnosti Standard & Poor’s zažívají velké banky v Evropě velmi úspěšné období, což jasně potvrzují výsledky (a také navržené dividendy) třech největších bank u nás.

Kde vyděláte nejvíce?

Velké překvapení si pro investory letos připravila Komerční banka. (Graf ZDE.) Ta se rozhodla, že letos přes všeobecné očekávání vyplatí dividendu ve výši 250 Kč na akcii, což představuje 104 % loňského nekonsolidovaného zisku (9,154 mld. Kč plus 352 mil. Kč z nerozděleného zisku minulých let). Investoři, kteří očekávali dividendu v obvyklé výši 100 Kč (40 % zisku), tak mohou jásat. Přestože vedení společnosti slibuje v budoucnu návrat k původním 40 – 50 % ze zisku, mohou i v budoucnu počítat s jistým příjmem (samozřejmě v závislosti na výsledcích společnosti).

Spokojeni mohou být také investoři vlastnící akcie České spořitelny i když jich asi není mnoho. (Graf ZDE.) Banka v posledních letech pravidelně vyplácí dividendu ve výši 30 Kč na akcii a ani tento rok nebude výjimkou (4,56 mld. Kč ze zisku 9,13 mld. Kč). Akcie České spořitelny jsou momentálně dostupné na volném trhu RM-Systému.

Pro ty, kterým zase „nevoní“ neustálé zvyšování cen plynu, mohou být celkem zajímavou možností přivýdělku dobré výsledky Severomoravské plynárenské nebo Východočeské plynárenské. Prvně jmenovaná zaznamenala oproti minulému roku o téměř polovinu vyšší zisk (603 mil. Kč), který pro majitele akcií znamená dividendu ve výši 276 Kč na akcii (minulý rok 157 Kč). Distribuční společnost Východočeská plynárenská také rozdělí téměř celý zisk (243 mil. Kč) mezi akcionáře, což znamená dividendu na jednu akcii ve výši 252 Kč (loni 347 Kč na akcii).

Negativní stránkou vysokých dividend, které letos společnosti svým klientům vyplatí, je skutečnost, že většina peněz se ztratí za hranicemi, totiž u majoritních vlastníků. Většina zahraničních majitelů domácích firem se již u nás investovat nechystá a tento rok suma vyplacená zahraničním firmám může dosahovat rekordní výše 80 mld. Kč. I zde jednoznačně vedou již zmiňované bankovní domy, kde bude odliv prostředků nejmarkantnější.

Hrají při vašem rozhodování o nákupu akcií roli možné dividendy? Pokud ano, které společnosti preferujete?