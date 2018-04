Dlouhá hypotéka je drahá

Jedním z důležitých parametrů, o kterém se musí žadatel o hypoteční úvěr rozhodovat, je doba splatnosti. Obvykle se pohybuje v rozmezí 5 až 20 let. Kratší doba splatnosti by znamenala příliš vysoké splátky. Například u hypotéky ve výši 1 mil. korun s 5% úrokovou sazbou činí měsíční splátka při době splatnosti 5 let 18 871 korun, při splatnosti 3 roky 29 971 korun a při splatnosti jeden rok by se měsíčně splácelo 85 607 korun.

Naopak delší než dvacetiletá hypotéka ve většině případů také ztrácí smysl. U uvedené milionové hypotéky prodloužení doby splatnosti z 20 na 25 let znamená snížení měsíční splátky jen o 754 koruny, ale celkové úrokové náklady se zvýší o téměř 170 000 korun. Pokud je žadatel se svými příjmy tak akorát na hranici, kdy mu je banka ještě ochotna hypotéku poskytnout, a těchto 754 korun by mu k tomu pomohlo, měl by si kriticky rozvážit, zda si takovou hypotéku skutečně může dovolit.

V následujících tabulkách je několik příkladů, které ukazují, jak různá doba splatnosti ovlivňuje výši splátky a celkových úroků, které bance klient zaplatí.

Z tabulek je vidět, že čím je doba splatnosti delší, tím pomalejší je pokles výše měsíční anuitní splátky. Pokud si místo pětileté zvolíme hypotéku desetiletou, splátka se sníží dosti viditelně. Pokud však prodloužíme dobu splatnosti z 20 na 25 let (tedy rovněž o pět let), splátka se sníží již jen velmi málo. Zato se však o dost zvýší celkově zaplacené úroky. Vhodné je proto volit dobu splatnosti nejlépe do 20 let, přestože banky nabízejí i třicetileté hypotéky.

Výše měsíční splátky (Kč) doba splatnosti Úroková sazba (% p.a.) 2,99% 4% 5% 10% 5 let 17 964 18 417 18 871 21 247 10 let 9 651 10 125 10 607 13 215 15 let 6 901 7 397 7 908 10 746 20 let 5 541 6 060 6 600 9 650 25 let 4 737 5 278 5 846 9 087 30 let 4 221 4 774 5 368 8 776

Zdroj: Fincentrum

Celkově zaplacené úroky (Kč) Úroková sazba (% p.a.) doba splatnosti 2,99% 4% 5% 10% 5 let 77 855 104 991 132 274 274 823 10 let 158 175 214 942 272 786 585 809 15 let 242 181 331 438 423 429 934 289 20 let 329 833 454 353 583 894 1 316 052 25 let 421 074 583 511 753 770 1 726 102 30 let 515 834 718 695 932 558 2 159 258

Zdroj: Fincentrum

Krátké doby splatnosti

Často je slyšet názor, že doba splatnosti hypotečního úvěru by měla být co nejkratší, aby se bance nemusela zbytečně zaplatit příliš velká částka na úrocích. Nižší náklady jsou samozřejmě velkou předností, ale v mnohých případech se klientům vyplatí volit spíše delší dobu splatnosti. Vždy však záleží na konkrétní situaci. Krátkodobý úvěr je vhodný pro toho, kdo se nemusí obávat, že by mohl mít problémy se splácením. Předpokladem je také jeho vyšší příjem, neboť měsíční splátky jsou při krátkých splatnostech vysoké. Jistě si ji zvolí také ten, kdo se chce co nejdříve zbavit úvěrového závazku, například proto, aby si mohl vzít další úvěry. Krátkou dobu splatnosti bude muset volit žadatel, kterému banka na delší dobu nepůjčí z důvodu vyššího věku. Většinou se vyžaduje, aby byl úvěr splacen do dosažení důchodového věku. Tato hranice se může v jednotlivých bankách lišit.

Delší doby splatnosti

Aktuální ceny bytů a nájemného v České republice vám přináší exkluzivní projekt serveru iDNES a společnosti Institut regionálních informací. Více na CENYBYTU.IDNES.CZ

Delší dobu splatnosti musí chtě nechtě zvolit žadatel, jehož příjmy by na vyšší splátky nestačily. Banky ověřují bonitu žadatelů a od výše splátky se odvozuje požadavek na výši příjmu. Volbou delší doby splatnosti lze rovněž při daných příjmech získat vyšší úvěr. Za možnost získat od banky více prostředků volbou delší doby splatnosti si však musí klient připlatit, a to rozhodně ne málo, jak je vidět v tabulkách. Navíc se zvýší také suma poplatků a pojistného, jelikož je musí platit delší dobu.

Dlouhá splatnost úvěru má však kromě vyšší dostupnosti i další výhody. Dlužník má jistě větší volnost v nakládání se svým měsíčním rozpočtem, jelikož nižší splátka jej v případě finančních problémů méně ohrozí. Celkově zaplacené úroky jsou vyšší a díky tomu je možné uplatňovat větší daňové odpočty. Vhodné je také zamyslet se nad možností zvolit delší dobu splatnosti, mít tak nižší splátky a ušetřené peníze spořit nebo investovat. Předpokladem úspěchu je, že se podaří zhodnotit peníze více než kolik činí náklady hypotéky. Vzhledem k tomu, že výnos ze stavebního spoření může činit až téměř sedm procent a úrokové sazby hypoték jsou v současnosti mnohem nižší, pak i po započtení poplatků, pojistného a při využití daňových odpočtů mohou být výnosy ze stavebního spoření v některých případech vyšší než náklady hypotéky. Kdo se nebojí rizika, může dosáhnout samozřejmě ještě lepších výsledků.



Jak dlouhou dobu splatnosti hypotečního úvěru byste si zvolili? Co si myslíte o nabídce bank zvolit si až třicet let splácení hypotéky.

reklama

Uzavřete si ZDE smlouvu o penzijním připojištění

s nejefektivněji hospodařícím penzijním fondem na trhu.