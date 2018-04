Za neuhrazený šedesátikorunový nemocniční poplatek po ní chtěli tisíce

Pavla Faksová měla před čtyřmi lety problémy s kolenem, podstoupila operaci, několikrát byla hospitalizována na chirurgii ostravské nemocnice a i po zákroku docházela na objednané kontroly a na rehabilitaci. Měla za to, že všechny regulační poplatky spojené s léčbou zaplatila.

Jenže za dva roky přišla upomínka. Nikoli ovšem od nemocnice, ale od agentury ZANA invest a.s. Prý nemocnici dluží 60 korun. "Nebyla jsem si vědoma žádného dluhu, ale bohužel, stvrzenky o zaplacení nemám, tak jsem raději částku ihned zaplatila," říká paní Faksová. Domnívala se, že tím je vše vyřešeno. V tu chvíli vůbec netušila, že již na ni byla podána žaloba k soudu. Žalobu sice po úhradě dlužné částky vzala agentura ZANA invest částečně zpět, trvala ale na úhradě úroků z prodlení ve výši - ne, není to překlep - deset korun! Plus ale požadovala za náklady na řízení neuvěřitelných 6 641 korun.

Paní Faksová tedy zaplatila deset korun za úroky z prodlení, proti výši nákladů řízení se odvolala. A dobře udělala. Soud uznal, že požadovaná odměna advokáta je nepřiměřeně vysoká. Nicméně rozhodl, že paní Faksová je povinna zaplatit 2 478 korun, z toho částka 2 178 korun představovala náklady právního zastoupení žalobce a 300 korun byl soudní poplatek.

"Nechápu proč upomínku neposlala nemocnice, mohlo to být vyřešeno už dávno a já nemusela zbytečně přijít o dva a půl tisíce," rozhořčuje se pacientka.

Postoupením pohledávky se dluh razantně zvýší

Nemocnice tvrdí, že paní Faksovou k úhradě opakovaně vyzývala. "V roce 2011 Městská nemocnice Ostrava pohledávky za všemi dlužníky postoupila jinému subjektu, a to společnosti ZANA Invest a.s, tím se věřitelem a majitelem pohledávky stala tato společnost," říká tisková mluvčí Městské nemocnice Ostrava Magda Otáhalová.

Jakkoli asi každému může připadat absurdní, že za šedesátikorunový dluh je třeba zaplatit advokátovi žalobce 2 178 korun (36krát více), z hlediska práva je vše v pořádku.

"Podnikatelé jsou povinni pečovat s péčí řádného hospodáře, což znamená, že jsou povinni vymáhat i malé pohledávky, protože když se sečtou, může to třeba být i přes milion," vysvětluje advokát Pavel Nastis. Náhrada nákladů řízení byla podle něj správně vypočtena podle vyhlášky a nemocnice je oprávněna své pohledávky prodat jinému subjektu. Jinými slovy, žádné pochybení nemocnice ani soudů zde není. "Tuto částku paní Faksová musí zaplatit, jinak se vystavuje riziku exekuce a tím by se její dluh opět několikanásobně zvýšil," upozorňuje advokát.

