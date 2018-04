Dluhopisové fondy ustupují z výsluní

Co je to vlastně scoring? Toto cizojazyčné označení používáme pro komplexní zhodnocení toho, jak byl ten či onen fond v minulosti úspěšný. Jako měřítko úspěšnosti přitom používáme výnos pro podílníka po očištění o poplatky a rizikovost fondu. Nejlepší fondy s nejvyšším výnosem a nejnižší rizikovostí oceňujeme pěti hvězdičkami, nejhorší jednou hvězdičkou. Počet hvězdiček přidělený ve scoringu tak slouží jako jednoduché vodítko k tomu, jak hodnotit výkonnost a rizikovost fondu. Čím má fond více hvězdiček, tím má ve srovnání s ostatními fondy vyšší výnos a nižší riziko.

Scoring sleduje relativní, nikoliv absolutní, výkonnost a riziko. Pokud tedy některému fondu v lednu přibyla jedna hvězdička, neznamená to nutně, že by měl ve srovnání s předchozím obdobím vyšší výnos nebo nižší riziko. Znamená to pouze, že jeho výkonnost je v konkurenci ostatních fondů relativně vyšší a riziko relativně nižší než tomu bylo při posledním hodnocení v říjnu.

České fondy jsou ve scoringu hodnoceny v široké konkurenci zahraničních fondů, přičemž fondy jsou hodnoceny v každé kategorii (akciové, dluhopisové, smíšené fondy, fondy fondů a fondy peněžního trhu) zvlášť. Pokud mají například české fondy peněžního trhu v lednovém scoringu v průměru 4 hvězdičky, znamená to, že mají ve srovnání se zahraničními fondy stejné kategorie vyšší výnos a nižší riziko a proto je výhodné do nich investovat.





Co se týče vývoje od posledního hodnocení, naprostá většina fondů si udržela svoji výkonnost a rizikovost a obdržela stejný počet hvězdiček jako v říjnu. Celkově pěti fondům přibyla jedna hvězdička a dvěma fondům naopak jedna hvězdička ubyla. Ve scoringovém hodnocení se objevilo šest nových fondů. Tři z nich jsou z do našeho hodnocení nově zařazené kategorie fondů fondů. Zbývající jsou ČP Invest – Fond státních dluhopisů, ISČS-Trendbond a ČSOB fond stability, které teprve nyní získaly dostatečně dlouhou historii k jejich věrohodnému hodnocení. Z hodnocení naopak vypadly tři fondy společnosti Citicorp, které byly na podzim uzavřeny ze „strategických důvodů“, dále fond ISČS-MERKUR, sloučený se Sporoinvestem, fondy J&T PERSPEKTIVA-P, investAGe AG7 FOND a investAGe AG 2000 FOND, sloučené do fondu J&T PERSPEKTIVA a fondy 1.IN Akciový fond a ČSOB světový akciový, sloučené do fondu ČSOB akciový mix. Pokračuje tak postupná stabilizace domácího trhu podílových fondů, na němž mohou dlouhodobě přežít pouze investiční společnosti se silnou retailovou podporou bank. Podívejme se blíže na fondy v jednotlivých kategoriích.

F ondy peněžního trhu

Fondy peněžního trhu navázaly na své úspěchy z léta a dále si vylepšily své postavení. Nejvyšší výkonnosti za posledních šest měsíců stále dosahuje fond ISČS-Sporoinvest, který svým podílníkům za toto období připsal 1,2%. Průměrná šestiměsíční výkonnost v této kategorii je 0,9%. Oproti minulému scoringu si o jednu hvězdičku polepšily dva fondy – Živnobanka Sporokonto (nyní čtyři) a Akro obligace (nyní dvě), naopak o jednu hvězdičku si pohoršil fond IKS Peněžního trhu (nyní čtyři).

D luhopisové fondy

Dluhopisové fondy pomalu, ale jistě, ztrácí své postavení primuse scoringu, když v lednu dostaly pouze průměrné tři hvězdičky. Výkonnost většiny dluhopisových fondů byla v posledních měsících dokonce záporná, jako jediný fond si udržel kladnou výkonnost ISČS Sporobond. Roční průměrná výkonnost dluhopisových fondů v současnosti činí pouhých 0,2%, a to především vzhledem k výsledku fondu ISČS Trendbond, který v posledním roce ztratil takřka 5%. Spekulace na konvergenční hru na středoevropských trzích se tak tomuto fondu zatím příliš nedaří. Tento fond je hodnocen poprvé a s ohledem na jeho výkonnost není překvapení jeho podprůměrné ohodnocení dvěmi hvězdičkami. Mnohem lépe se umístil další nováček hodnocení - ČP Invest – Fond státních dluhopisů – se čtyřmi hvězdičkami. O jednu hvězdičku přišel fond ISČS Bondinvest, který má nyní dvě hvězdičky. Dluhopisové fondy IKS ztratily po jedné hvězdičce – IKS Dluhopisový má nyní čtyři a IKS Plus bondový dvě.

S míšené fondy

Smíšeným fondům se dařilo kompenzovat pokles výkonnosti z dluhopisové části portfolia růstem jeho akciové části. V průměru si tak smíšené fondy polepšily. Nejvyšších výnosů v posledních třech měsících dosáhl fond J&T Opportunity CZK a ISČS Sporomix 5 (oba 4,7%). O jednu hvězdičku si polepšily fondy AKRO český (nyní čtyři), ČSOB středoevropský (nyní tři) a AKRO výnosový (nyní dvě). Nováček hodnocení – fond ČSOB fond stability získal průměrné tři hvězdičky.

A kciové fondy

Býčí nálada na trhu akcií vedla k slušné výkonnosti akciových fondů v posledních třech měsících, která v průměru činila 6,8%. Nejlépe se dařilo fondu ČP Invest-Fond nové ekonomiky s výkonností 11%, tento fond však není ještě scoringově hodnocen, neboť nemá dostatečně dlouhou historii (5 let) nutnou k jeho objektivnímu posouzení. Rostly i zahraniční akciové fondy, takže nedošlo k žádnému posunu ve scoringovém hodnocení českých fondů.

F ondy fondů

Poprvé přistupujeme ke scoringovému hodnocení fondů fondů (neboli zastřešujících fondů), které ve svých portfoliích vlastní podílové fondy jiných fondů. Bezkonkurenčně nejlépe se v této kategorii daří fondu ČSOB akciový mix, který v posledních třech měsících získal takřka 10% a který má tři hvězdičky. V průměru ale české zastřešující fondy pokulhávají za svými zahraničními protějšky.



Fondy peněžního trhu Scoring leden 2004 Scoring říjen 2003 ISČS-Sporoinvest ***** ***** ČP Invest – Fond peněžního trhu ***** ***** IKS Peněžní trh **** ***** Živnobanka-Sporokonto **** *** AKRO Obligace ** * Dluhopisové fondy Scoring leden 2004 Scoring říjen 2003 ISČS-Sporobond ***** ***** IKS Dluhopisový **** ***** ČP Invest – Fond státních dluhopisů **** n.a. IKS Plus bondový ** *** ISČS-Bondinvest ** ** ČP Invest – Fond korporátních dluhopisů ** ** ISČS-Trendbond ** n.a. Smíšené fondy Scoring leden 2004 Scoring říjen 2003 ISČS-Výnosový OPF ***** ***** J&T PERSPEKTIVA ***** ***** J&T Opportunity CZK (PERSPEKTIVA-S) **** **** ISČS-Fond řízených výnosů **** **** IKS Globální **** **** AKRO Český **** *** IKS Balancovaný *** *** ISČS-Sporomix 3 *** *** ISČS-Sporomix 5 *** *** ČSOB středoevropský (1.IN Středoevropský fond) *** ** ČSOB fond stability *** n.a. ČSOB bond mix (1.IN Výnosový fond) ** ** AKRO mezinárodní balancovaný ** ** Pioneer Trust ** ** AKRO výnosový ** * Akciové fondy Scoring leden 2004 Scoring říjen 2003 ČP Invest – Fond globálních značek **** **** ISČS-Sporotrend **** **** AKRO mezinárodní akciový *** *** F ondy fondů Scoring leden 2004 Scoring říjen 2003 ČSOB akciový mix *** n.a. IKS fond fondů ** n.a. ISČS-Globaltrend * n.a.

n.a. – údaje nejsou k dispozici, a to z jednoho z následujících důvodů: a) fond neměl v minulosti dostatečně dlouhou historii k výpočtu scoringu, b) fond je nově začleněn na stránky Fincentra

1/ scoring fondu ISČS - Českého OPF, který se v prosinci přeměnil na fond ISČS – Fond řízených výnosů

