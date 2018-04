Dluhopisové fondy – vyplatí se zůstat za pecí?

Nelehký je život českého investora. I když se rozhodne opustit bezpečné vody fondů peněžního trhu a rozhodne se investovat do dluhopisového fondu, stojí před nelehkým dilematem – má investovat do českého nebo do zahraničního fondu?

Každá z těchto dvou alternativ má své výhody a nevýhody. Největší nevýhodou českých fondů je to, že jsou oproti většině svých zahraničních konkurentů zatíženy vysokými daněmi z dosažených zisků. Tento aspekt je důležitý právě u dluhopisových fondů, kde značnou část výnosů fondů tvoří příjem z kupónů. Ten je v případě českých fondů vždy zdaněn 15%. U zahraničních fondů s domicilem v některém z daňových rájů je daň z kupónů i nulová. V praxi to znamená, že za jinak stejných podmínek by měl zahraniční dluhopisový fond přinést svým podílníkům o 15% vyšší výnos než český fond.

Další nevýhodou českých fondů je skutečnost, že zahraniční dluhopisové fondy spravují řádově vyšší objem peněz. Zatímco největší český dluhopisový fond – ISČS-Sporobond spravuje jen něco přes dvě miliardy Kč, zahraniční dluhopisové fondy spravují jmění v desítkách miliard korun. Vyšší objem spravovaných peněz znamená dvě výhody: zaprvé nižší riziko díky vyšší diverzifikaci a za druhé nižší náklady na správu portfolia díky úsporám z rozsahu (při vyšších objemech jsou nižší poplatky za prodej či nákup, většina nákladů správce jsou fixní náklady – pronájem kanceláře, platy manažerů či nákup sofistikovaného softwaru). Dále lze předpokládat, že zahraniční portfolio manažeři mají lepší přístup k informacím i ke globálním trhům, takže zahraniční fondy by měly přinášet vyšší výnosy i z tohoto důvodu.

Jak je tedy možné, že přes takto početné výhody zahraničních fondů čeští občané stále dávají přednost českým dluhopisovým fondům? Příčin je asi hned několik. Především se české dluhopisové fondy jeví Čechům jako bezpečnější. To ale není ve většině případů pravda – zahraniční správci, resp. jejich vlastníci, mají obvykle vyšší rating než čeští správci. Svoji roli hraje i zřejmě to, že české fondy jsou zatím více propagovány než zahraniční fondy a jejich nabídka je provázána s jinými bankovními službami (běžné účty, životní pojištění apod.).

Objektivně mají české dluhopisové fondy dvě výhody – jednak mají většinou nižší vstupní poplatky, jednak nejsou většinou vystaveny měnovému riziku. Zatímco většina českých dluhopisových fondů má nulové poplatky za vstup, zahraniční fondy si účtují v průměru 2-3%. Výše vstupního poplatku je významná především u investice na kratší dobu, při investování na delší dobu se vliv vstupního poplatku na celkový výnos z fondu stává podružným.

Zásadní význam má však druhá výhoda českách fondů – nízké až nulové měnové riziko. Pokud investujete do českého fondu, který je denominován v Kč a investuje výhradně do korunových dluhopisů, není hodnota Vaší investice ovlivněna vývojem směnného kurzu koruny. Přesně opačná je situace v případě, že investujete do zahraničního dluhopisového fondu, který je denominován v některé zahraniční měně (obvykle v euru nebo dolaru). Korunová hodnota této investice je pak závislá na vývoji kurzu koruny – když koruna posiluje, proděláváte, a když oslabujete, vyděláváte. Ten samý případ může ale nastat i u českého fondu v korunách, pokud tento fond investuje do zahraničních dluhopisů a není zajištěn proti měnovému riziku. Pokud česká koruna posiluje, jeho majetek vyjádřený v Kč ztrácí svoji hodnotu i přes to, že vyjádřen v zahraniční měně hodnotu získává.

Proto naprostá většina českých fondů zajišťuje svůj majetek proti měnovému riziku různými kontrakty, které toto riziku buď částečně nebo úplně eliminují. Nejvíce používaným nástrojem zabezpečení je měnový swap nebo devizový swap. Bohužel tyto kontrakty nejsou zadarmo a proto obvykle znamenají mírné snížení výkonnosti fondu. Následující tabulka shrnuje výhody a nevýhody různých typu dluhopisových fondů:

Fond s českým domicilem Fond s domicilem v zahraničí (s výjimkou daň. rájů) Fond s domicilem v daňovém ráji Fond investující výhradně do Kč Vysoké zdanění Nulové měnové riziko Nižší zdanění Nulové měnové riziko Nulové zdanění Nulové měnové riziko Fond investující i do zahraničních měn se zajištěným měnovým rizikem Vysoké zdanění Nulové nebo nízké měnové riziko Nižší zdanění Nulové nebo nízké měnové riziko Nulové zdanění Nulové nebo nízké měnové riziko Fond investující i do zahraničních měn bez zajištění Vysoké zdanění Vysoké měnové riziko Nižší zdanění Vysoké měnové riziko Nulové zdanění Vysoké měnové riziko

Je zřejmé, že optimálním fondem je fond, který je umístěn v daňovém ráji, je denominován v Kč a investuje výhradně do dluhopisů vázaných na korunové úrokové sazby. Takovými jsou například fondy ING český fond obligací a KBC Renta Czechrenta KAP s domicilem v Lucembursku nebo fond Conseq Invest Dluhopisový Fond s domicilem v Irsku. O výhodách nízkého zdanění těchto fondů svědčí i jejich výkonnost za poslední rok, která je u všech těchto fondů vyšší než 8% - což je až na jednu výjimku (fond IKS Dluhopisový) výrazně vyšší výkonnost než u ostatních korunových fondů. Tyto fondy však vzhledem k vyšším vstupním poplatkům mohou být nevýhodné pro kratkodobé investice.

Obecně tedy nelze říci, zda je výhodnější investovat do zahraničního nebo českého dluhopisového fondu. Vždy je ale nutné zvážit všechna pro a proti svého rozhodnutí a rozhodovat se po zralé úvaze, která by neměla být ovlivněna reklamními spoty nebo lákavým zhodnocením fondu v minulosti.

Co si myslíte o dluhopisových fondech? Je výhodnější investovat do daňového ráje s vyšším poplatkem nebo zůstat u českého fondu s nulovým vstupním poplatkem?