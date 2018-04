Stěží vycházíte s penězi? Pozor na dluhovou past

Jestliže na konci měsíce netrpělivě čekáte na výplatu a máte obavy z každého nečekaného výdaje, pak asi nemáte správně nastavené finanční portfolio. Bez vhodné finanční rezervy může být cesta k drahým úvěrům a následný pád do dluhové pasti krátký. Než řešit nepříjemné následky, je lepší problémům předcházet.

Do nepříjemné finanční situace se dostali také manželé Karel a Ilona ze Dvora Králové nad Labem. Je jim kolem čtyřiceti let, mají dva syny ve věku 6 a 10 let, bydlí v panelovém 3+1 a jezdí starší felicií. Oba pracují ve výrobě. Splácejí hypotéku a několik úvěrů.

Rozpočet Ilony a Karla Příjmy Výdaje 17 000 + 13 000 Kč (mzdy manželů) 17 000 Kč životní standard 6 500 Kč hypotéka 2 500 Kč spořící finanční produkty 4 000 Kč splátky úvěrů Celkem 30 000 Kč Celkem 30 000 Kč

Rok 2011: Rodinný rozpočet visí na vlásku

V roce 2011 zvládali svůj rodinný rozpočet bez problémů, ale při podrobnějším pohledu bylo vidět, že nemají žádné rezervy. Stačilo, aby je potkala běžná situace jako ztráta zaměstnání, několikaměsíční nemoc, nebo nečekaný větší výdaj například na opravu auta a lehce by se přehoupli přes okraj dluhové pasti.

RPSN Roční procentní sazba nákladů vyjadřuje celkové náklady na úvěr, obsahující kromě samotného úroku i další poplatky.

Příklad: úvěr 10 000 Kč, úrok 1 %, poplatky 200 Kč měsíčně = RPSN 25 %

Úvěrové produkty rodiny tvořily:

spotřebitelský úvěr 50 000 korun s RPSN (roční úrokovou sazbou) 18 %



kreditní karta na 15 000 korun s RPSN 25 %



kontokorent ve výši 10 000 Kč za 20 %.



Karel a Ilona tak za rok přeplatí na úroku přibližně 15 000 Kč, tedy jednu svou výplatu. Za tuto částku by si mohli dovolit dovolenou v Česku nebo dobrou lyžařskou výbavu pro děti.

Spořící produkty rodiny Produkt Výnosy Poplatky Přístup k penězům 2x Stavební spoření s cílovou částkou 300 000 Kč 2x Státní podpora + úrok = 430 Kč ročně 2x 310 Kč ročně + vstupní poplatek na začátku 2x 3 000 Kč Po 6 letech, s tříměsíční výpovědní lhůtou 2x dětské úrazové pojištění „se spořením“ 2x 2,4 % z hodnoty smlouvy ročně 2x cca 10 000 Kč z prvních vkladů Po vytvoření hodnoty do 3 týdnů 2x Penzijní připojištění 2x 1 440 Kč ročně + příspěvek zaměstnavatele V 60 letech, s dvouměsíční výpovědní lhůtou

Spořící produkty rodiny sice na první pohled vypadají dobře, manželé do nich odvádějí téměř 10 % příjmů. Při bližším pohledu ale základní potřeby nesplňují. Z odložených peněz se platí především poplatky a spoří se na důchod. Pokud by nastaly komplikace, tak by rodinu v současnosti produkty neochránily.

Tři kroky, jak zlepšit rozpočet

Nejdříve je třeba začít vytvářet dostupnou finanční rezervu. To proto, že jakákoli nečekaná událost by vedla k nesplácení nebo k navyšování úvěrů. Peněz dávají manželé na finanční produkty dost, jen je třeba jim dát jasný směr a smysl.

1. Krok: konsolidace úvěrů



Úvěry se sloučily do jednoho s RPSN 13 % a splátkou 2 500 Kč měsíčně. Na úrocích se tak ušetří přibližně 5 000 Kč. Splatnost úvěrů se sice prodloužila, ale ušetřené peníze dopomohou k jejich předčasnému splacení.

2. Krok: optimalizace spoření

Stavební spoření se sloučilo pod jeden účet s jedním poplatkem za 500 Kč měsíčně. Než doběhne nutná šestiletá doba, vrátí se peníze vložené do smlouvy jen tak tak.

3. Krok: zajištění proti nečekané události

Nechte si poradit Ať už budete konsolidovat úvěr nebo optimalizovat stavební spoření a životní pojištění, před podpisem smlouvy se nezávazně poraďte s odborníky.

Z obou dětských úrazových pojištění se spořením se udělala jedna komplexní smlouva za 900 Kč měsíčně, která zajišťuje nejvážnější zdravotní rizika rodiny. Proč celé rodiny? Základním motivem je, že rodina je finančně závislá na příjmech rodičů, proto právě oni musí být těmi prvními pojištěnými v rodině.

Bilance po první úpravě rozpočtu Příjmy Výdaje 17 000 + 13 000 Kč (mzdy) 17 000 Kč životní standard 6 500 Kč hypotéka

900 Kč základní rodinné pojištění 2 500 Kč splátky úvěrů 3 100 Kč spořící finanční produkty

(2x 300 penzijní připojištění,

500 Kč stavební spoření,

2 000 Kč měsíčně spořící účet) Celkem 30 000 Kč Celkem 30 000 Kč

První bonusy po změně

Po dvou letech se na spořícím účtu Karla a Ilony objevila částka téměř 50 000 Kč. Mezitím už rodina dvakrát využila upraveného pojištění, jednou při sportovním úrazu dcery a podruhé při delší pracovní neschopence Ilony.

Tento rok navíc končila fixace hypotéky a díky nižším úrokovým sazbám ušetřili 600 Kč měsíčně na splátkách hypotéky. Horáčkovi dále vydělávají asi o 1 000 Kč měsíčně více než před dvěma lety. Na spořící účet díky zvýšení mzdy a snížení splátek hypotéky odchází měsíčně 2 800 korun.

Rok 2015: Končí zadlužení

Na začátku roku 2015 Ilona s Karlem předčasně doplatili zůstatek úvěru. Měli by na to už před dvěma roky, ale nechtěli se dostat s úsporami na nulu. Po doplacení úvěru a rekonstrukci dětského pokojíčku jim stále zůstává volných 50 000 korun. Mají rezervu a už jim nehrozí, že by sklouzli k nejdražším úvěrům na malé částky.

Z ušetřené splátky si znovu o polovinu zlepší životní standard a zbylé 4 000 Kč budou každý měsíc dávat stranou. Z těchto peněz lze dětem uspořit peníze na studia i sobě na důchod. Tyto dlouhodobé cíle musely v posledních 4 letech ustoupit, ovšem nyní už je možné na ně opět pomýšlet.