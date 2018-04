Nesplacené dluhy řešili další půjčkou, nakonec museli prodat dům

Karpíškovi měli slušný příjem, všechny úvěry řádně a včas spláceli, podnikatelský úvěr spláceli rodiče a několik let to fungovalo naprosto bez problémů. Rodiče však tragicky zemřeli a ze dne na den nebylo úvěr na podnikání z čeho platit. Karpíškovi sháněli peníze, kde se dalo. Když jeden měsíc nebylo na splátku hypotéky, půjčili si. Když další měsíc neměli na nákup potravin pro rodinu, došlo na kreditní kartu. A pak i na další kartu, ze které zaplatili předchozí dluh. Využili možnosti minutové půjčky, půjčky do výplaty i půjčky od nebankovní společnosti.

Ze dvou půjček bylo v krátké době osm

Nakonec měli Karpíškovi osm různých úvěrových produktů a spláceli přednostně tam, kde byl věřitel „drsnější“ ve vymáhání. Ale po několika měsících už nedokázali splácet hypotéku, a tak museli začít jednat.

V první řadě si udělali seznam věřitelů, výši nesplacených dluhů, dobu, která zbývá do splacení, a také cenu půjčených peněz neboli úrokovou sazbu, kterou u jednotlivých úvěrů mají. Naproti tomu si napsali maximální možnou částku, kterou mohou měsíčně splácet. A byli v šoku. Jejich celkový měsíční příjem byl něco málo přes 40 tisíc korun, ale suma splátek činila téměř 80 tisíc korun.

Sen o vlastním bydlení se rozplynul

Došlo jim, že jediná možnost, jak z dluhové spirály ven, je vzdát se domu, splátka hypotéky byla totiž na seznamu tou největší položkou. Ve spolupráci s věřitelskou bankou začali hledat někoho, kdo by byl ochoten jejich dům koupit a převzít ho i s hypotékou. To se nakonec podařilo. Nový majitel Karpíškovým zaplatil přiměřenou částku, i když byla nižší než ta, kterou bance již uhradili, ale hlavně za ně převzal v bance dluh. Oni sami se přestěhovali do malého nájemního bytu, který byli schopni utáhnout. Ostatní dluhy se podařilo konsolidovat, takže nakonec zbyla jedna přiměřená splátka a jeden věřitel. Nakonec vše dobře dopadlo, jen sen o vlastním bydlení se rozplynul.

Možná si myslíte, že vám se to stát nemůže. Nebo že příběh je vymyšlený, ale bohužel není. I s takovými příběhy se poradci společnosti Partners setkávají. Jak nespadnout do dluhové spirály a jak z ní ven, radí finanční poradce Partners Valér Klukan.

1. Z nebankovky do banky, nikdy naopak

Pokud jste se rozhodli řešit své spotřební úvěry a je to alespoň trochu možné, snažte se dostat ze světa nebankovních úvěrů do toho bankovního. Banky a subjekty kontrolované ČNB se řídí jejím etickým kodexem. Případné řešení potíží se splácením je lépe předvídatelné a vstřícnější než mimo bankovní sektor. Záleží samozřejmě na výši vašeho příjmu, ale plusové body získáte u banky také například za předchozí dobrou platební morálku.

2. Splátky nesnižujte natažením doby splácení

Povedlo se vám vyhnout se úskalím nebankovního světa? Hodně reklam, které cílí na klienty s úvěry, staví na jednoduchém principu: snížení splátek. Ale za jakou cenu?

Příklad:

Jan Zadlužený si vzal úvěr ve výši 150 000 korun s úrokovou sazbou 10 % na dobu šedesáti měsíců. Měsíční splátka je 3 187 korun měsíčně. Splacené má už dva roky, dluží ještě 98 770 korun. Pan Zadlužený i vlivem reklamy nabyl dojmu, že splátka jeho půjček je vyšší, než je v dané době nutné. Zašel se do banky poradit jak platit méně. A banka přišla s výhodnou nabídkou: splácel by jen 2 099 korun měsíčně. Jenže splatnost by byla natažena opět na původních šedesát měsíců.

Ve výsledku by tedy neušetřil, stálo by ho to o 11 168 korun více. To je částka rovnající se více než třem původním měsíčním splátkám a více než pěti měsíčním splátkám nového úvěru.

Výsledek je jasný: Když už s bankou jednáte, nespokojte se s natažením splatnosti a optickým snížením splátky. Přemýšlejte a hlavně počítejte.

3. Jednejte o podmínkách

Na trhu převyšuje nabídka poptávku. Znamená to, že v bankách je silný tlak na poskytování spotřebitelských úvěrů. To dává klientovi silnější vyjednávací pozici, než si myslí. O podmínkách proto s bankou vyjednávejte. Nejspíš tak budete schopni dosáhnout lepších podmínek, než jaké vám nabídla banka napoprvé. Jednat můžete například o výši úrokových sazeb i o výši poplatků.

4. Problémy řešte včas

Pokud se dostanete do tísně způsobené splátkami, velmi často to znamená, že už máte pár pozdních splátek, nebo byl některý z úvěrů přímo zesplatněn. V takovém případě budete mít negativní záznam v registru, což znemožní o podmínkách úvěru vyjednávat. Navíc nebudete mít šanci jakýkoli úvěr v bankovním světě získat. Snažte se proto svou situaci řešit dříve, než se do tísně dostanete. Dejte stranou hrdost, lenost, cokoli, co znamená, že odkládáte řešení. V případě nesplácení závazku mohou celkové náklady snadno dosáhnout násobků původně půjčené částky.

5. Nesnažte se orientovat ve všem sami

Úvěr si nejspíš nevybíráte na základě toho, kde vám dají mobil zdarma, nebo dokonce televizi po převedení všech produktů do dané banky. Přesto se vyplatí poradit se se zkušeným finančním poradcem. Jestliže jste nedůvěřiví, porovnejte své řešení s jeho návrhem. Nic za to nedáte, můžete jen získat. Finanční poradce bude mít více informací, větší vyjednávací sílu a zkušenosti s více bankami.

6. Pozor na vánoční půjčky

Půjčovat si na vánoční dárky určitě není dobrý tah, a to ze dvou důvodů. Tím prvním jsou parametry daného úvěru z pohledu úroků a tím druhým je délka splatnosti. Praxe totiž ukazuje, že pokud si úvěr na Vánoce vezmete, délka splatnosti je obyčejně dva roky. Z toho plyne, že hned následující Vánoce splácíte ještě úvěr z těch předchozích, a stojíte tak ještě před těžší volbou než v předchozím roce.