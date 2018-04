Dluhy: co hrozí neplatičům?

Splácení se může stát noční můrou

Rekordní tržby hlásí splátkové společnosti nejen za Vánoce, ale i za první tři měsíce tohoto roku. Přibývá však lidí, kteří mají se splácením potíže. Jak se tomu vyhnout?

Nesplácení spotřebitelského úvěru končí u soudu

Odklad splátek v lepším případě, srážky ze mzdy, exekuce majetku a dokonce soudní řízení - až tak daleko můžete dojít, pokud přestanete splácet spotřebitelský úvěr. Jaké jsou fáze procesu?

S bankou se vyplatí spolupracovat

I když banky prověřují každého žadatele, zda bude schopen svou půjčku splatit, může to být někdy problém. Na případné obtíže se splácením je vhodné banku co nejdříve upozornit. Proč?

5 rad, jak se vyhnout problémům se splácením

Jak se vyhnout problémům se splácením, pokud si hodláte koupit věc na dluh? Co je třeba zvážit a na jaké informace by vás měly zajímat především? Na co si dát pozor?

Co dělat, když nemohu splácet hypotéku?

Hypotéka v podstatě pro každého, lákají banky. Díky nízkým úrokům na ně dosáhne stále více lidí. Může se tak snadno stát, že si někdo ukrojí větší krajíc, než dokáže sníst. Co pak?

Co je bankovní registr klientských informací?

Úvěrový registr bank vznikl již bezmála před dvěma lety. Které banky si v něm vyměňují informace? Jaké údaje zde lze najít? Figurujete v rgistru dlužníků i vy?

Kolik stojí nesplácení spotřebitelského úvěru banka úroky z prodlení poplatek za 1. upomínku Citibank úročení úvěru + 10 % zdarma* Česká spořitelna individuálně 300 ČSOB 15 % 100 eBanka 29 % 100 GE Capital Bank 30 % 200 Komerční banka 25 % zdarma Raiffeisenbank individuálně 100 Živnobanka 25 % 200 Pozn: *za každou včas neuhrazenou splátku je vždy účtována klientovi pokuta 480 Kč; poplatky za upomínky jsou uvedeny v Kč; zdroj: banky