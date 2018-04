Z padesáti tisíc se dluh vyšplhal na tři sta. Zachránilo ji oddlužení

Je to dvanáct let, co se Marcela nastěhovala s manželem do nového bytu. Chtěli si ho zařídit, koupit sedačku, televizi, nábytek, tak si vzali půjčku 50 tisíc korun u České spořitelny. Oba byli v té době zaměstnaní a se splátkami nebyl problém. Ovšem po roce začala manželská krize, která vyvrcholila rozvodem.

“Manžel tehdy u rozvodového soudu slíbil, že zbytek dluhu doplatí. Sepsali jsme mezi sebou smlouvu, ovšem nebyl tam u toho zástupce banky. Půjčka stále byla napsaná na nás oba,“ vypráví devětatřicetiletá žena. Na upomínky nereagovala v domnění, že je to záležitost exmanžela.

Jenže pak banka přeprodala dluh inkasní agentuře a dlužná částka se začala navyšovat o úroky z prodlení a poplatky. Nebylo zbytí a Marcela musela začít dluh řešit sama. „Snažila jsem se to splácet, ale můj plat byl malý, takže místo aby se dlužná částka snižovala, stále rostla,“ říká Marcela.

Situaci řešila tak, že si pořídila kreditní kartu. Podle odborníků je ovšem půjčka na půjčku nejhorší variantou. „Udělala jsem chybu, smlouvy jsem moc nepročítala, prostě jsem to řešila ukvapeně,“ doplňuje žena.

Fakta V prvním čtvrtletí roku 2015 bylo podáno v České republice celkem 7 317 insolvenčních návrhů s žádostí o oddlužení.



Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 6259 případech.



Oddlužení formou zpeněžení majetku bylo schváleno v 195 případech, u 6 332 případů bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. Zdroj: Creditreform

Stará se sama o dva syny, exmanžel neplatí už řadu let alimenty tak jak má, takže se dostávala do dluhové tísně. Pak přišla další půjčka, aby mohla synovi zaplatit cestu se školou do zahraničí, druhému sportovní vybavení. Několik let se potácela v dluzích, které se vyšplhaly na neskutečných tři sta tisíc korun. Uvědomila si, že už dluhy nikdy sama nesplatí a obrátila se na společnost, která jí slíbila, že ji připraví návrh na oddlužení.

„Tato společnost v Českých Budějovicích chtěla za pomoc 5 500 korun. Říkala jsem si, že to nějak zaplatím, hlavně, když mi pomohou z toho začarovaného kruhu. Pak mi ovšem jedna známá poradila, že návrh na oddlužení mi pomůže připravit i Poradna při finanční tísni, a to úplně zadarmo. Takže jsem se objednala a vyrazila do Prahy,“ vypráví Marcela.

Soudní jednání a pomoc partnera

“Paní Marcela se na naši poradnu obrátila z důvodu, že již měla z roku 2011 nařízené dvě exekuce a dlouhodobě nezvládala splácet své závazky. Jediná možnost jak se s předlužením úspěšně vypořádat bylo, požádat soud o povolení oddlužení,“ říká Monika Hrabáková z Poradny při finanční tísni a doplňuje: “Po konzultaci, zda splňuje zákonné podmínky, dodala klientka potřebné podklady k vypracování návrhu, návrh jí byl bezplatně vypracován a s pokyny zaslán zpět na adresu jejího bydliště, aby ho poslala k soudu.“

V poradně zjistili, že původní dluh 50 tisíc u České spořitelny, která závazek přeprodala inkasní agentuře, narostl do výše 153 tisíc korun, a to z důvodu, že běžel úrok a zákonný úrok z prodlení od zesplatnění z roku 2007. „Dále tam byly náklady soudního řízení a náklady exekuce. U druhého přeprodaného závazku, původně též u České spořitelny, je dnes dlužná částka necelých 69 tisíc korun. Pak se jedná o menší dluhy, celková dlužná částka přihlášená do oddlužení činí 296 tisíc korun,“ vypočítává Monika Hrabáková.

Dluhy Marcely Celková výše dluhů je v současnosti 296 tisíc korun.

Věřitelů je šest. Někteří si dluhy vymáhají sami, jiní je přeprodali inkasním agenturám, většinou v „balíčku dluhů“ za jejich částečnou cenu.

Sama se nad takovým navýšením nepozastavuje. „Jedná se o dlouhodobě nesplácené závazky a jejich navýšení v této výši je zcela obvyklé. Nemyslím si, že by tady byl nárůst kvůli poplatkům inkasním agenturám,“ míní odbornice.

V době, kdy se žádost o oddlužení připravovala, přestala Marcela splácet své dluhy. To proto, aby předešla nařknutí některého z věřitelů, že někomu posílá víc a někomu méně. To by totiž mohlo zkomplikovat soudní řízení. „Nebylo to příjemné, protože mi volali ze všech bank a agentur a ptali se, proč jsem neposlala splátku. Když jsem jim řekla, že žádám o oddlužení, tak to většina z nich pochopila. Někde ale byli vyloženě nepříjemní a křičeli na mě, že je to nezajímá, že chtějí své peníze,“ svěřuje se Marcela.

Nakonec podala žádost o oddlužení k soudu 27. dubna, a 15. května jí oddlužení povolil. Ne vždy se však oddlužení podaří získat. “Asi nejdůležitější je, aby dlužník v návrhu prokázal, že je ze svých příjmů schopen uhradit minimálně 30% nezajištěných závazků a prokázal úpadek,“ říká Monika Hrabáková.

Žadatel o oddlužení musí mít také minimálně dva věřitele, u kterých je v prodlení déle jak tři měsíce. To Marcela měla. Problém byl ovšem s příjmem. Ze svého platu 12 tisíc korun čistého, ze kterého je nutné odečíst životní minimum, peníze na obě děti a normativní náklady na bydlení, by nebyla schopna 30 procent dluhu splatit. Současný přítel Marcely soudu doložil smlouvu, ověřenou notářem, ve které se zavazuje, že se splácením dluhu budu své přítelkyni po dobu pěti let pomáhat. A to částkou 2 500 korun měsíčně.

Poradna při finanční tísni Bezplatná linka: 800 722 722 www.financnitisen.cz Poradna má celkem devět poboček po celé republice. Nejzatíženějšími pobočkami bývá Praha, Ústí nad Labem a Ostrava. Zájemci o bezplatné poradenství chtějí diskutovat především o hrozících exekucích a možnosti oddlužení, osobního bankrotu.

Soud žádosti o oddlužení vyhověl. “Spadl mi kámen ze srdce. Díky oddlužení se částka zastavila, už se nenavyšuje o úroky a poplatky, a už budu splácet jen ji,“ říká žena.

Třicet procent a dost

Podle Moniky Hrabákové je další praxe taková, že Marcela za pět let požádá soud o vydání osvobozujícího usnesení, které ji osvobodí od placení zbylých závazků zahrnutých do oddlužení. A to od všech, které vznikly do podání návrhu. „Tyto závazky již věřitelé nebudou moci vymáhat,“ doplňuje Monika Hrabáková.

Problém by nastal v případě, že by Marcela řádně nesplácela. To by pak oddlužení byla zrušeno a byla by ve stejné situaci, jako před vyhledáním odborníků. Celkem by z dluhu 296 tisíc korun měla Marcela splatit minimálně 88 800 korun. Do splátkového kalendáře, na který teď žena čeká, ale může jít jiná částka. Záleží na tom, zda se všichni věřitelé přihlásí o svůj dluh.

Pozor na nevýhodné půjčky Ještě před tím, než si půjčku závazně sjednáte, srovnejte si všechny nabídky na trhu.

„Věřitelé mají 30 dnů ode dne povolení oddlužení k tomu, aby se o své dluhy přihlásili. Nikdo, ani paní Marcela, nemá povinnost je o tom informovat. Sami musí kontrolovat insolvenční rejstřík,“ říká Monika Hrabáková. Soud o tom podá zprávu pouze věřitelům, kteří mají adresu v zahraničí. Pokud si to tedy věřitel nepohlídá, má smůlu a o dlužné peníze přijde.

A jak bude Marcela splácet? Nebude platit každému věřiteli poměrnou část dluhu. Praxe je jiná. Soud vybere insolvenčního správce, kterému bude žena každý měsíc stanovenou částku posílat na účet. Správce jednotlivé částky přepošle dál. Za tuto službu musí ovšem Marcela platit, a to 900 korun měsíčně bez DPH, což je částka stanovená zákonem.

Odlužení schválené soudem má ještě jednu velkou výhodu. A to, že dlužník pak už nemá dluhy, které by připadly po jeho úmrtí v dědickém řízení dědicům. Tedy pokud si dlužník neudělá dluhy další.