S čím je nutné počítat, když se dostanete do kontaktu s exekutorem

Přestěhovali jsme se. Na poště jsme nechali adresu nového bydliště. Co se stane, když mi nepřijde dopis o případné exekuci? Mohu se někde jednoduše dozvědět, zda nejsem v ohrožení?

Nejjednodušší je zajít na příslušný soud v místě bydliště. Ten totiž eviduje všechna řízení a na vaši žádost zdarma vydá informaci, jestli figurujete v některém z nich. Je potřeba dojít na soud, obvykle do podatelny nebo informačního centra, vyplnit formulář a současně s jeho podáním nechat ověřit svou existenci podle občanského průkazu. Pokud budete žádost posílat poštou, musí na ní být úředně ověřený podpis.

To, že je na vás vedena exekuce, se můžete dozvědět i z oznámení z katastru nemovitostí nebo z banky. Může se však stát, že nebudete moci zaplatit kartou, nebo vám bankomat nedá peníze a dopis přijde až potom. Nejdříve se totiž blokuje účet a teprve poté se posílá exekuční příkaz.

Mohu se dozvědět o exekuci někoho jiného? V mém případě člověka, který si ode mne chce pronajmout byt.

V tomto případě je jediná možnost využít výpisu z Centrální evidence exekucí, ideálně na Czech Pointu. Jedna informace stojí 60 korun a informací je i to, že daný člověk v exekuci není. Pozor, zobrazují se pouze pravomocné exekuce. Tedy ty, o nichž byl povinný již informován. Pokud je někdo v prodlení se splácením, ale exekuce ještě nebyla stanovena, nedozvíte se to. Výhodou je znát rodné číslo či IČ, ale postačí i jméno a adresa.

Bydlím s dospělým synem v mém domě. On má nejspíš dluhy a já se bojím exekuce, která by zasáhla i mě. Jak mohu zařídit, aby měl syn trvalé bydliště jinde? Hraje roli, že syn se doma prakticky nezdržuje a většinu času tráví u přítelkyně?

Obecní úřad odhlásí osobu pouze v případě, když tam fyzicky nebydlí déle než tři měsíce v kuse. Na to je potřeba mít svědky. Celý proces trvá zhruba půl roku.

Musím do bytu vpustit exekutora? Musí mít s sebou svědka, třeba policistu? A co když exekuce není vedena na mě, ale na přítele, který má bydliště jinde?

Exekutora musíte vpustit do bytu, nemusí však mít s sebou svědka, pak je povinný vše natáčet na kameru. Toto je povinnost platná od začátku roku 2015. Pokud je doloženo, že se ve vašem bytě povinný zdržuje, popřípadě přebírá poštu, nebo o tom existuje svědectví souseda, exekutor může bez problému vstoupit do bytu, i když u vás přítel nemá trvalé bydliště.

Může se exekutor dostat do bytu násilím v době mé nepřítomnosti?

Ano, může se to stát. V tom případě vylomí zámek na dveřích, nasadí nový, klíče uloží na policejní stanici a nechá na dveřích oznámení, že vstoupil do bytu. Exekutor nemá povinnost vás o své návštěvě předem informovat, obyčejně však volá dopředu, aby se vylamování zámků předešlo, protože to jsou zbytečné náklady navíc.

Žiji v bytě s bývalým manželem. On po rozvodu nadělal dluhy. Hrozí exekuce i mně?

Pokud dluhy vzniknou až po rozvodu, tak ne. Exekutor sepíše vybavení domácnosti a je na vás, abyste prokázala, že jsou vaše a ne povinného. I proto je dobré si od cennějších věcí schovávat účtenky, případně doklady, že byly placeny vaší platební kartou.

Pokud dluhy vznikly za manželství, lze je vymáhat i na rozvedeném partnerovi, ale jen postižením účtu – poloviny peněz nebo nemovitosti v rámci společného jmění manželů.

Může exekutor zabavit majetek manželce, jestliže manžel má dluhy? Manželé spolu několik let nežijí a oba mají jiné trvalé bydliště? Přihlíží soud k takové rodinné situaci, když nejsou rozvedeni?

Soud může postihnout jen účet, polovinu peněz na něm a nemovitost ve společném jmění manželů. Na to, že mají odlišné trvalé bydliště, se nehledí a tedy mají o sobě povědomí.

Exekutor v bytě označil předměty k prodeji. Mohu je dál používat? A co když se něco rozbije?

Označené předměty samozřejmě lze nadále používat, dokud je exekutor neodveze. Když se něco zničí, tak je třeba to ohlásit, ale není za to postih. Nesmíte však věci vzít a prodat nebo někomu darovat. Aby se předešlo podvodům, případné zničené věci nesmíte vyhodit.

Exekutor označil v bytě předměty, které mi nepatří (služební počítač). Jak postupovat, abych neměl další problémy v práci?

Lze podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Zaměstnavatel se však o vašich problémech dozví, protože takový návrh musí udělat osoba, která je vlastníkem věci, tedy právě zaměstnavatel. Pokud exekutor nevyhoví, tak lze využít jedině vylučovací žaloby. Většinou se přistoupí k vyškrtnutí věci ze soupisu, pokud se doloží faktura nebo výpis z účetnictví.

Mohu být v exekuci, když nepracuji? Jsem starobní důchodce.

Samozřejmě, i lidi na úřadu práce, kteří jsou v exekuci, lze postihnout. A to především jejich příjmy od České správy sociálního zabezpečení.

Co když na mou adresu přijde dopis pro někoho jiného (třeba bývalý majitel domu, exmanžel…) a odesílatel je exekuční kancelář či vymahačská firma. Jak mám postupovat?

Pokud u vás pošta dopis nechá, dopis neotvírejte, porušili byste listovní tajemství. Vraťte psaní na poštu, ať ho odešle zpět. Nahlaste, že dotčená osoba u vás nebydlí, ani se nezdržuje.

Jsem čtvrtinovým spoluvlastníkem činžovního domu. Teď jsem se dozvěděl, že na jiného spoluvlastníka je vydán exekuční příkaz. Hrozí, že o podíl na nemovitosti přijdu?

O svůj podíl nepřijdete, týká se to jen podílu dlužníka, ten se ocení a prodá v dražbě. Tam máte jako spoluvlastník předkupní právo, tedy nemusíte učinit nejvyšší nabídku, ale jen ji dorovnáte a nemovitost připadne vám. Pokud však podíl některý ze spoluvlastníků nezíská, riskuje, že nový spoluvlastník se bude chovat jako vetřelec s cílem získat i ostatní podíly za výhodnou cenu.

Je nějaký ceník na poplatky exekutorovi? Prý v prvních patnácti dnech nic neplatím.

Odměna vychází z exekučního tarifu, do dvaceti tisíc korun se platí dvě procenta, pak patnáct procent v částce do tří milionů korun atd., stejně jako notáři. Pokud povinný zaplatí v prvních třiceti dnech od první výzvy exekutora, platí se jen polovina odměny dané ze zákona.

Je na mě uvalena exekuce – peníze mi strhávají ze mzdy. Teď mám šanci si přivydělat nějaké peníze „bokem“. Co se stane, když to exekutorovi nenahlásím?

Práce bokem je riziková. Pokud je načerno, zaměstnavatel ji nemusí vyplatit, pokud je to na dohodu, lze ji postihnout jako další příjem nad zákonem stanovené minimum, které musí exekutor povinnému zanechat.