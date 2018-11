Po rozvodu jí zbyly manželovy dluhy a stres. Řešení se nakonec našlo

Markéta Palečková z malé vesničky u Prahy se se svým manželem znala skoro dva roky, když se vzali. Společně si začali rekonstruovat starý dům po babičce. Vše financovali hypotékou. Markéta pracovala jako úřednice, manžel podnikal. Pak přišly dvě děti, ale i manželské problémy.

„Manželovo podnikání s autobazarem prosperovalo na začátku celkem dobře, a i když jsem byla na rodičovské dovolené, mohli jsme si dovolit každý rok dovolenou u moře, v zimě jsme pravidelně trávili týden na horách,“ vzpomíná Markéta.

Problémy se začaly objevovat, když se vrátila po mateřské do zaměstnání. Manželovy obchody najednou připomínaly horskou dráhu. „Jeden měsíc si pochvaloval vysoké tržby, další měsíc lamentoval nad vysokými ztrátami,“ vypráví.

Aby zachránil byznys, zadlužil se

Rodina stále rekonstruovala dům, který ležel ve svažitém terénu a náklady na jeho dokončení se navyšovaly. „Bydleli jsme pořád jakoby na staveništi, všude byl prach a nepořádek,“ vzpomíná Markéta s tím, že tento neutěšený stav nakonec vyústil v nekončící hádky. „Manžel začal řešit své neúspěchy v práci alkoholem a domů se často vracel opilý. Aby zachránil podnikání, zadlužil se,“ dodává matka dvou dětí.

Manželská krize vyvrcholila, když Markéta zjistila, že byla na jejich společný majetek uvalena exekuce. „Vůbec jsem netušila, že si vzal hned několik spotřebitelských úvěrů najednou. Další dluhy nadělal na kreditních kartách, kterých měl několik. Problém však byl, že s ním nebyla vůbec řeč,“ vzpomíná žena, která se pokoušela manžela přimět k tomu, aby zašli k notáři kvůli zúžení společného jmění manželů.

Bála se, aby na ni nespadly další dluhy. Pokud by tehdy souhlasil, Markéta by před exekutory ochránila zbývající majetek. Bohužel se tak nestalo, a tak požádala o rozvod a společně s dětmi se přestěhovala k rodičům.

Po rozvodu musela splácet manželovy dluhy

„Když jsem paní Markétu poznal, žila se dvěma dětmi v jednom malém pokoji u rodičů a neměla vůbec nic našetřeno. Její štěstí tehdy bylo, že manžel rozvod nekomplikoval, takže nesporný rozvod proběhl celkem rychle. Děti byly svěřeny do její péče, soud uložil manželovi výživné ve výši čtyř tisíc korun měsíčně,“ vzpomíná na složitý případ finanční poradce společnosti Partners Jaroslav Gall.

Když se na finančního poradce Markéta obrátila, musela společně s ním vyřešit manželův dluh, který představoval 195 tisíc korun. Jako jeho bývalá manželka měla totiž povinnost část tohoto dluhu uhradit.

Banka by na hypotéku nepřistoupila

Bylo nutné vyřešit také její bydlení. V pokoji u rodičů se dvěma dětmi nemohla bydlet věčně a pronájem vlastního bytu si nemohla dovolit. V té době se rozhodl majitel druhé poloviny domu, v němž bydleli Markétini rodiče a teď i Markéta s dětmi, prodat. Přednostně ji nabídl jejím rodičům, kteří však neměli peníze na to, aby ji koupili.

„Paní Markéta se na mě tehdy obrátila s prosbou, jestli bych jí nepomohl zařídit hypotéku,“ vzpomíná Jaroslav Gall s tím, že tehdy šlo o nereálnou prosbu.

Hypotéku by Markétě za tehdejších okolností neschválila žádná banka. „Paní Markéta měla totiž kvůli manželovým dluhům záznamy v registru dlužníků, navíc neměla potřebných dvacet procent ve vlastních zdrojích na nákup nemovitosti a k tomu byl na ni uvalen exekuční výměr, kdy měla po dobu čtyř let splácet 4 062 korun měsíčně. Na to, aby získala hypotéku, neměla absolutně žádnou šanci,“ vysvětluje hypotéční specialista Marek Pavlík z portálu Hypotecnikalkulacka.cz.

Řešení se nakonec našlo, pomohli rodiče

Řešení se nakonec přesto našlo. Rodiče paní Markéty souhlasili, aby si hypotéku na nákup druhé poloviny nemovitosti sjednali na sebe a do zástavy dali celý dům. Tedy nejenom kupovanou část, ale i svou ničím nezatíženou polovinu.

Protože rodiče už byli v důchodu, se svými příjmy by na hypotéku nedosáhli. „Podařilo se nám nakonec najít banku, která byla ochotna akceptovat splatnost hypotéky až do jejich pětasedmdesáti let. Jenom tak jsme mohli vyvážit vysoký věk rodičů, který by byl příčinou, že by jim hypotéku většina bank nedala,“ vysvětluje Gall.

Aby rodina Markéty peníze získala, musela bance předložit plán, jak hodlá hypotéku splácet. Daňový poradce Markétě poradil, aby z neúčelové části hypotéky doplatila exekuci, takzvaně se vydýchala ze složité finanční situace a pak si začala tvořit finanční rezervu s tím, že za tři roky hypotéku rodičů převezme.

„Zároveň si při jejím refinancování (v době výročí fixace, aby neplatila sankci za předčasné splácení) prodlouží i délku její splatnosti, čímž si sníží měsíční refinancování splátky,“ dodává poradce.

Markétě spadl ze srdce obrovský balvan a dnes už věří, že jednou bude žít zase podle svých představ. „Manželovy dluhy a exekuce jsem doplatila, stále platím také část splátky hypotéky rodičů. S dětmi máme kde bydlet, takže teď se mi snad konečně trochu finančně uleví a já si budu moci začít konečně tvořit i nějakou finanční rezervu. Nejdůležitější je, že díky finančnímu poradci ze mě spadl obrovský stres z exekuce,“ uzavírá Markéta.