Dluhy manželky či manžela vás mohou totálně zruinovat, aniž byste o nich vůbec věděli

Pokud žijete s přítelem nebo s přítelkyní takzvaně na hromádce, tak vás závazková situace protějšku příliš trápit nemusí. V okamžiku sňatku se ovšem vše mění a vy byste ve vlastním zájmu měli vědět o všech dluzích vašeho životního partnera. To proto, že za jeho závazky nabyté během manželství přebíráte spoluzodpovědnost.

Banky netají, jiné finanční společnosti ano

V případě bankovních úvěrů nebo úvěrů na bydlení vám asi životní partner svůj závazek neututlá. Banka nebo stavební spořitelna si k úvěrovým smlouvám zpravidla pozve i druhého z manželů, který smlouvu také podepíše. V takovém případě musí být oběma účastníkům smlouvy na straně dlužníka jasné, že v tom takzvaně jednou oba. Jinými slovy je patrné, že když selže z hlediska splácení jeden, tak okamžitě nastoupí se svými povinnostmi ten druhý. To je ten spravedlivější případ, kdy o závazku druhého manžela bezpochyby víme.

Velmi mnoho nabídek na trhu se spotřebitelskými půjčkami se ovšem vyznačuje tím, že druhého z manželů k podpisu smlouvy nepřizvou a věřitel se spokojí s uzavřením vztahu pouze s jedním z manželů. Dost často se stává, že nezodpovědný člověk uzavírá nové a nové smlouvy tohoto typu bez vědomí druhého z manželů a následně je nesplácí. V takovém případě se dříve nebo později dostaví exekutor, který bude požadovat soupis majetku na provedení exekuce.

Věci nabyté za trvání manželství ano, to, co jste získali dříve, nedávejte

Podstata zákona je bohužel taková, že navzdory absenci vašeho souhlasu na závazcích vašeho manžela za jeho závazky ručíte společným jměním manželů. Exekutor v případě povolení navštíví vaši domácnost a má nárok na zpeněžení veškerého společného majetku. Do něj samozřejmě nepatří věci nabyté před vznikem manželství.

Bohužel bývá často problémem dokázat exekutorovi, že konkrétní movitá věc ve vašem bytě byla pořízena před svatbou, a tudíž nepodléhá zabavení. Je tedy důležité z ryze preventivních důvodů si schovávat u těchto věcí doklady o nákupu. Praxe je bohužel taková, že takové tvrzení musíte podložit nějakým hmatatelným důkazem, abyste zabránili zařazení konkrétní věci do soupisu k exekuci.

Máte-li podezření na dluhy manžela, dohodněte se, nebo žalujte

I v tomto případě se více vyplatí aktivita poctivějšího z manželů než čekání na exekuci. Podstatou společného jmění manželů je rovnostářské podílení se na aktivech i pasivech získaných během manželství. Pokud ovšem máte reálné podezření, že se váš manžel bez vašeho vědomí zadlužuje, nebo nevěříte jeho podnikatelským dovednostem a předpokládáte, že jeho podnikání skončí krachem, tak máte dvě základní možnosti.

První z nich je snaha se zavčas dohodnout a sepsat za přítomnosti notáře smlouvu o majetkovém vypořádání. Podstatou této smlouvy je v podstatě zrušení nebo omezení společného jmění manželů. Na jedné straně se podpisem takové smlouvy vzdáváte toho, že se budete při rozchodu podílet na manželem získaném majetku, avšak na druhé straně získáváte jistotu, že manželem nasekané dluhy nebudete muset v budoucnu za něj platit. Je to tedy v podstatě obchod, kde si zavíráme cestu k případnému obohacení na úkor druhého a na druhé straně získáváme jistotu, že nezřízené jednání toho druhého nás nestáhne společně s ním ke dnu.

Bohužel omezení nebo zrušení společného jmění manželů nutně vyžaduje podpis obou manželů, což může být u některých párů problém. Má-li někdo pocit, že podnikání manžela se žene do záhuby, a nechce nést jeho podnikatelské riziko, tak by měl(a) v každém případě jednat a navštívit odborníka na závazkové právo. Výsledkem takové snahy by měla být nejspíše žaloba na zrušení společného jmění z důvodu podnikání manžela. Taková osoba jednoznačně nechce nést podnikatelské riziko svého životního partnera, což by měl soud vzít v potaz při posuzování.

Jak vidno z článku, manželství není jen bezpečný přístav, ale naopak může být cestou do záhuby. Nemáte-li aktivity manžela (manželky) pod kontrolou a bojíte se jeho krachu nebo neřešitelného zadlužení, nebojte se jednat. Nejhorší je nečinnost a čekání na náhodu. Ta bohužel v oblasti dluhů nepřichází, a proto je nejlepší obranou útok.