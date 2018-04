Když manžel naseká dluhy, sáhne exekutor nově i na účet a mzdu ženy

Dluhové poradny, které mají pobočky napříč celou Českou republikou, zaznamenávají až padesátiprocentní nárůst zoufalých lidí, kteří hledají odbornou pomoc. "Naším typickým klientem je člověk, který měl několik úvěrů, ztratil na nějaký čas práci a kvůli výpadku v příjmech mu dluhy přerostly přes hlavu," říká Petra Ryšavá, vedoucí pobočky Dluhové poradny v Liberci.

Nárůst žadatelů o odbornou pomoc hlásí i Poradna při finanční tísni a Občanská poradna o. s. Společnou cestou. Zatímco až dosud platilo, že manželovi dlužníka nemůže být exekučně postižena mzda či účet, nově to bude jinak.

Za dluh manžela bude nově pykat i ten druhý

Podle novely občanského soudního řádu, kterou už podepsal i prezident, bude pro dluhy spadající do společného jmění manželů možné postihovat účty a mzdu manžela dlužníka stejně, jako dlužníka samotného. Od Nového roku se tak mohou problémy zadlužených domácností ještě zhoršit.

Co exekuční novinka změní a koho se bude týkat, vysvětluje právník Ondřej Načeradský z Občanské poradny o. s. Společnou cestou.

Jak tuto novinku hodnotíte a jak široký může mít dopad?

Jde o revoluční změnu a lze předpokládat, že bude mít zásadní dopady na obrovský počet rodin. V České republice je každoročně nařízen zhruba milion exekucí. Počet zadlužených rodin je alarmující a tato právní novinka bude pro řadu z nich představovat velmi hořký start do nového roku.

Pokud jeden z manželů nasekal dluhy, jak mohl až dosud exekutor postupovat?

Do společného jmění manželů spadají i menší dluhy, které sjednal za trvání manželství jeden z manželů bez vědomí druhého. Takže pokud by si například moje manželka půjčila dvacet tisíc korun, spadne tento dluh do společného jmění manželů, aniž bych se o něm vůbec někdy musel dozvědět. Kdyby dluh nesplácela, skončila by časem v exekuci, v jejímž průběhu by bylo možné postihnout jak její osobní majetek, tak majetek spadající do našeho společného jmění manželů. Soudní exekutor by však podle současné právní praxe nemohl postihnout moji mzdu či účet.

Jak bude moci exekutor postupovat podle nových pravidel?

Od Nového roku bude situace taková, že se o dluzích své manželky dozvím třeba až v okamžiku, kdy mi zaměstnavatel začne provádět srážky ze mzdy a bude mi zablokován účet.

Kdo se této novinky nemusí bát, a koho se naopak citelně dotkne?

Změna se nedotkne rodin, kde byla exekuce nařízena na oba z manželů, protože jim v zásadě již nelze nic dalšího postihnout. Citelný dopad však bude mít u těch, kde je zadlužený jeden z manželů a rodina si zvykla žít z příjmů manžela nezatíženého exekucí. V těchto případech je navíc poměrně běžné, že si nezabavitelnou část mzdy nechává zadlužený manžel posílat na doposud nepostižitelný účet druhého z manželů.

Na co se budou muset takové rodiny připravit, jaký to může mít finanční dopad?

Tyto rodiny musí počítat s tím, že z doposud nepostižitelného příjmu nezadluženého manžela zbude po exekučních srážkách jen nezabavitelné minimum. A i o to mohou přijít, pokud si ho nechají zaslat na exekucí nově zablokovaný účet.

To ale může mít velmi vážné sociální důsledky.

Zatím to jde těžko odhadovat. Informovanost občanů o této novince je nyní prakticky nulová. Řada lidí nemá žádné rezervy, a pokud je novinka zastihne nepřipravené, můžeme očekávat, že se dostanou do problémů s úhradou bydlení a dalším splácením svých závazků, což může mít pro ně tragický dopad.

Citelně to mohou po Novém roce pocítit například důchodci. Pokud si budou chtít změnit způsob výplaty důchodu, aby nebyl po Novém roce posílán na exekucí blokovaný účet, měli by počítat s tím, že Česká správa sociálního zabezpečení má na vyřízení žádosti tři měsíce.

Dá se nějak předejít tomu, aby rodina nespadla ještě do větších finančních potíží?

Relativně jednoduché je vyhnout se následkům postižení účtu. Již nyní je počet dlužníků s exekučně obstaveným účtem vysoký, a tak si zaměstnavatelé celkem zvykli, že řada zaměstnanců potřebuje vyplácet mzdu v hotovosti. Časté je i to, že zadlužení rodiče fungují přes dětské konto svého nezletilého dítěte, i když tento postup je právně poněkud diskutabilní. Ohledně postižení účtů půjde tedy o to, zda si manžel dlužníka včas přesměruje nepostižitelnou část příjmu mimo exekucí zablokovaný účet.

Jak tomu bude s exekučními srážkami z příjmů, s čím musí manželé počítat?

Těm se v zásadě nelze legálně vyhnout, a tudíž manželé dlužníků musí počítat s tím, že jim od Nového roku zbude jen nezabavitelná část mzdy. Obávám se, že v praxi tato novinka povede k dalšímu posílení trendu pobírání části mzdy načerno či ke zcela nelegální práci. Nakonec bude na novince tratit státní rozpočet, jelikož z těchto černých příjmů nebudou odváděny daně ani pojistné.

