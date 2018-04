Kde na vás prozradí, zda někomu dlužíte

Možná dluhy neděláte, možná je nemáte rádi, ale do registru dlužníků se dostat můžete. Třeba proto, že jste se přestěhovali, že jste zapomněli zaplatit pokutu, ručili jste kamarádovi za půjčku a on přestal splácet nebo že si partner bez vašeho vědomí půjčil. Stojí za to se jednou za čas informovat, jestli někde nemáte resty. Kde vám informace o dlužných částkách prozradí a jak na to?

1 Solus

Solus na stránkách www.solus.cz ročně poskytuje žadatelům asi 20 tisíc výpisů. Zápis do Registru fyzických osob provádí členské společnosti zpravidla po neuhrazení tří po sobě jdoucích splátek (u telekomunikačních operátorů při prodlení trvajícím minimálně tři měsíce od data splatnosti faktury).

Kromě výpisů lze na stránkách Solusu zadat i informaci o ztracených či odcizených dokladech. To se hodí zejména ve chvíli, kdy na ztrátu přijdete v pátek odpoledne a na úřadě vám doklady zneplatní až v pondělí ráno.

Jak zažádat o výpis:

Elektronicky - nejprve je třeba získat takzvaný SIN kód, vyplnit elektronickou žádost na stránkách registru, uvést číslo občanského průkazu, zaplatit poplatek z účtu vedeného na vaše jméno. Třicet korun stojí zaslání kódu na mobil, 109 korun poštou. Pak lze žádat o samotný výpis, informaci získáte do minuty od zaslání požadavku.

Esemeskou - na číslo 902 02 zašlete SMS ve tvaru SOLUS (mezera) SIN (místo písmen SIN uvedete přidělený osmimístný kód, viz výše). Za takový výpis zaplatíte 99 korun. Přes aplikaci v chytrém telefonu (Android) je cena 99 korun, další výpisy 30 korun. Aplikace je zdarma ke stažení v obchodě Google Play.

Písemně - cena 229 korun. Informace o záznamech v negativním i pozitivním registru (o půjčkách, které máte a v pořádku splácíte, i o těch, které jsou po splatnosti).

Kolik má partnerů: Věřitelé, u kterých byste mohli mít závazek, je 55 a patří k nim banky, telefonní operátoři, dodavatelé energií i leasingové a půjčovací společnosti. Přesný seznam naleznete na stránkách www.solus.cz, proklik „členské společnosti“.

2 Bankovní a Nebankovní registr

Bankovní (www.cbcb.cz) a Nebankovní registr (www.cncb.cz) vydaly za rok 2016 celkem 27 634 úvěrových zpráv, které byly zaslány poštou nebo vystaveny v klientském centru. Bankovní registr jich vydal celkem 22 842, zbytek připadá na Nebankovní registr. O úvěrovou zprávu lze zažádat i on-line, a to prostřednictvím portálu kolikmam.cz. Loni tak učinilo celkem 11 954 lidí, o rok dříve jich bylo jen 3 645.

Portál kolikmam.cz nabízí také aktivaci služby Hlídám si, kolik mám, která monitoruje data nad úvěrovými registry. Služba stojí 250 Kč na registr a včas upozorní například na neuhrazenou splátku. Jako ochrana před zcizením osobních dat na internetu slouží služba NetAgent (365 korun ročně).

Fakta 16 % úvěrů mladých lidí do 24 let spadá do kategorie ohrožených. Lidé v této věkové skupině mají sjednáno 147 tisíc úvěrů a u 24 tisíc z nich nebyly zaplaceny minimálně tři po sobě jdoucí splátky.

25 % klientů Poradny při finanční tísni přichází pro radu do jednoho roku od chvíle, kdy pocítili finanční problém. Ostatní se s přeúvěrováním potýkají rok a déle.

7,44 % Čechů mělo v lednu dluh po splatnosti zapsaný v registru fyzických osob SOLUS. Na konci roku 2015 byl tento údaj 8,09 %. Zdroj: Czech Credit Bureau, Solus



Jak zažádat o výpis:

Osobně na Klientském centru na Praze 4. Cena za úvěrovou zprávu na počkání je 200 Kč za registr.



Poštou - poplatek za zaslání úvěrové zprávy je 200 Kč plus poštovné. Úvěrová zpráva je zasílána na dobírku.



On-line na portále kolikmam.cz - z důvodu ochrany osobních dat žadatelů je nutné se nejprve zaregistrovat. Lze to na internetu i prostřednictvím papírového formuláře poštou nebo na pobočce. Posléze vám pošlou (doporučeně, do vlastních rukou) připravené smlouvy a přístupové údaje. Až vrátíte podepsané dokumenty, aktivují přístupové údaje, obdržíte potvrzující e-mail s kontrolním kódem a můžete se přihlásit. Vše lze zjednodušit, pokud máte datovou schránku. Po registraci získáte úvěrovou zprávu okamžitě po zaplacení. Cena této úvěrové zprávy je 100 Kč za registr. Existuje možnost platit kartou přes internet, formulář žádosti je na webu.

Kolik mají partnerů:

Bankovní registr: 25 partnerů, k nimž patří banky a stavební spořitelny. Přesný seznam naleznete na stránkách www.cbcb.cz, proklik „o nás“.

Nebankovní registr: 40 partnerů, k nimž patří leasingové a půjčovací společnosti. Přesný seznam naleznete na stránkách www. cncb.cz, proklik „Czech Non-Banking Credit Bureau/více informací“.

3 CERD

Pozor, takzvaný Centrální registr dlužníků České republiky nedoporučujeme. Ačkoli se tento web zobrazí na jednom z prvních míst, když do vyhledávače zadáte sousloví „registr dlužníků“, informace z něj nejsou příliš relevantní. Osobně jej vyzkoušela redaktorka MF Dnes (psali jsme zde). Většina finančních ústavů se navíc vyjádřila, že tomuto registru data nedodává. Za 300 korun tak získáte maximálně informace z veřejně dostupných zdrojů, jako je třeba insolvenční rejstřík.

3 Další zdroje informací o dluzích

Centrální evidence exekucí - www.ceecr.cz: Nutná je registrace, on-line je zdarma, poštou za 120 korun. Poplatek za jeden dotaz (na jednu fyzickou či právnickou osobu) je 60 korun, strhává se z předem zaplaceného kreditu. Zpoplatněna je i informace, že hledaný v rejstříku není.

Insolvenční rejstřík - insolvencni-rejstrik.cz: Ve vyhledávači můžete podle IČ nebo rodného čísla najít podané i schválené návrhy na insolvenční řízení. Nejde tedy o dluhy, o kterých by člověk nevěděl (protože návrh na insolvenci na sebe podává sám), ale můžete si tu prověřit třeba to, že partner, kterého jste si našli přes inzerát, není v průšvihu. Informace je zdarma.

Okresní soud - www.portal.justice.cz: Kontaktujte informační centrum okresního soudu podle svého trvalého bydliště. K dispozici by vám měly být všechny spisy vedené na vaši osobu. Domluvte se předem, aby je pro vás mohli připravit. Za nahlédnutí do spisu se neplatí, když budete potřebovat kopii, uhradíte za každou stránku 20 korun. Pokud si údaje opíšete či vyfotíte vlastním mobilem, je to bezplatné.

Co dělat, abyste se nedostali do finančních problémů

1. Nepůjčujte si tajně

Potřebujete peníze? Proberte to doma. Nepůjčujte si nikde bez vědomí manžela či manželky, ani když jde o nízké částky, které finanční instituce půjčí i bez jejich souhlasu. I když si totiž půjčíte na své jméno, zavazujete tím i toho druhého.

2. Evidujte pečlivě své půjčky

Nemusíte se stát superúředníkem s šanony v knihovně, ale dávejte si veškeré papíry alespoň do jednoho šuplíku, ať v případě potřeby víte, kde hledat. A nezapomeňte, že je možné sjednávat smlouvy i telefonicky, vždy si poznamenejte, na čem jste se s operátorem dohodli.

3. Nezatloukejte problém

Není příjemné řešit, že jste neposlali splátku, protože nemáte peníze. Ale i když budete dělat, že problém neexistuje, nezmizí. Naopak. Takže nemáte-li na splátku, kontaktujte věřitele. Nebrečte mu do telefonu, ale navrhněte, kdy a jak svůj dluh vyrovnáte. A udělejte to, kdybyste měli další měsíc jíst suchý chleba. Přijde vám to jako hraběcí rada? V dluhových poradnách by mohli vyprávět o klientech, kteří se do potíží dostali proto, že nedokázali změnit svůj životní styl - třeba přestat kouřit či si každý měsíc kupovat novou kabelku.

4. Vyzvedávejte si poštu

Nechcete číst výhrůžku exekucí, tak raději nepřebíráte poštu? Jenže když si ji nepřevezmete, nebudete vědět, co vám protistrana navrhuje. Nebo že vaši pohledávku prodala a teď dlužíte někomu jinému. Prostě pštrosí politikou získáte jen malý odklad a mnohem větší problém v závěru. Navíc obsílky se považují za doručené desátým dnem, kdy jsou uloženy na poště, takže se může stát, že proběhne soudní řízení o vás a bez vás.

5. Hlaste věřitelům změnu adresy

Plánujete se přestěhovat? Otevřete onen šuplík se smlouvami a dejte vědět všem, ke komu máte závazek.