Dlužím a nemám na splátky

Reálné příjmy lidí přitom nerostou zdaleka tolik, jako roste půjčování. „Když do toho všeho zasáhne deregulace nájmů, zdražování energií, lidé, kteří dosud dokázali splácet, najednou nemají peníze. A to ani nemusí přijít nemoc či vyhazov z práce,“ říká Hynek Filip ze společnosti Sampa Invest, která se zabývá vymáháním dluhů.

Neplatím: Co se bude dít?

Pokud nezaplatíte splátku, věřitel vám pošle upomínku, kde vás vyzve, abyste své závazky co nejdříve vyrovnali. Když nereagujete, většinou se vám ozve vymahač. Je to takový mezistupeň ještě před soudem a exekucí.

Vymahač se snaží lidi přemluvit, aby zaplatili. Je na něm, aby neplatícím klientům vysvětlil, že zaplatí-li nyní, bude je to stát daleko méně, než když celá věc půjde k soudu. Od té chvíle totiž dluh astronomicky naroste. „Podle podmínek finančních institucí jsou úroky z prodlení například 36 procent ročně, soudní poplatek je 1 000 korun, pak nějaká smluvní pokuta, exekutor tak 15 000 a dohromady to dá i 20 000. Než dojde k soudu, poplatky se dlužníků netýkají. Do té doby musí zaplatit jen jistinu a případné mimosoudní náklady, které ale zdaleka nedosahují této výše,“ upozorňuje Hynek Filip.

A co vymahač naopak nesmí? Kromě výzvy a domluvy nemůže prakticky nic. Rozhodně si nesmí vyhrnout rukávy a začít vyhrožovat.

Věřitelé vám nedají čas

Dlužník musí zaplatit, nebo se alespoň dohodnout na splátkách rychle. Věřitel totiž nemá čas čekat a spěchá s žalobou k soudu. „Dnes se na dlužníky vrhá daleko víc společností než třeba před rokem, všichni chtějí své peníze zpátky. A kdo dřív přijde, ten má větší šanci, že své dostane,“ tvrdí vymahač a dodává, že práce mají čím dál víc. Kdo na slova vymahače nedá, může čekat soudní obsílku.

Exekuce už je konečná

Proti rozhodnutí soudu se sice může dlužník odvolat, ale u většiny spotřebitelských úvěrů takový krok nic neřeší. Soud totiž zpravidla potvrdí původní rozsudek, jen poplatky, které budete muset zaplatit, se navýší.

Celý dříve zdlouhavý proces se výrazně zrychlil. Není výjimkou, že soud vydá platební příkaz do 14 dnů od obdržení žaloby. A je na soudu, jak určí dluh zaplatit, jestli po pevně určených splátkách, či vše najednou.

Vydáním exekučního příkazu se další běh dostává do rukou exekutora, který sám rozhodne o dalším postupu. Zatímco vymahači musí spoléhat na dobrovolné rozhodnutí dlužníka uhradit svůj závazek, exekutora už nezajímají peníze, ten jde rovnou po majetku. Postihují se v první řadě nemovitosti, pak příjmy, účty, spoření a teprve nakonec vám oblepí televizi a hi-fi věž. „Postih majetku je čím dál tím vzácnější, o movité věci je malý zájem, protože se za mnoho neprodají,“ uvádí Hynek Filip.

Lednice a pračka vám zůstanou

Co vám exekutor zabavit nemůže? Především jsou to movité věci denní potřeby, základní vybavení domácnosti, také ty věci, které slouží přímo k zajištění příjmů, například u programátora počítač. Nemusíte se tedy bát, že vám zůstanou jen holé stěny, na žádné vyskakování to ale v žádném případě nebude. Přijít tak můžete například o mikrovlnku, televizi, knihy či kávovar.

Když přestanete platit půjčku:

■ Finanční ústav vám zavolá a připomene splátku, nebo rovnou zašle upomínku. V této době ještě máte šanci doplatit pouze jistinu zvýšenou o poplatek za poslání upomínky (100 až 400 korun).

■ Pokud nepošlete splátku, vyčíslí vám věřitel celý dluh a chce ho zaplatit najednou.

■ Ozve se vám vymahač. Kontaktuje vás většinou telefonicky, pošle minimálně dvě výzvy poštou, případně vás navštíví. Poučí vás, že máte ještě šanci zaplatit jen o málo víc, než činí váš dluh. Pokud nebudete mít peníze na splacení, je možné dohodnout splátkový kalendář.

■ Nespoléhejte se na to, ne všechny společnosti využívají služeb vymahačských firem, některé přikročí přímo k žalobě u soudu.

■ Pokud ani tentokrát nezaplatíte, bude se s vámi věřitel soudit. Soud vydá platební příkaz, který dostanete poštou do vlastních rukou. Do 15 dní můžete podat takzvaný odpor proti rozhodnutí.

■ Když nereagujete, nařídí soud jednání a vydá exekuční příkaz. Na co první exekutor sáhne, záleží na jeho úvaze. Většinou to bývá nemovitost, dále obešle banky a zjistí, kolik máte účtů a spoření. Pokud to nestačí na uhrazení dluhu, obstaví vám plat. Pozor, exekuce má přednost před vším: nejprve musíte uhradit dluhy, potom teprve můžete platit další, jako je nájem, energie, voda, telefon atd.