Dlužím, kam se podívám. Co s tím?

Pan Luboš má příjem 7000 korun měsíčně. Zadlužil se u známého, dluží telefonnímu operátorovi, měl by splácet rychlou půjčku i nákupy na úvěrové karty - jeho dluhy dosáhly 100 000 korun. Sečte splátky: vyšplhaly na 9000 korun za měsíc! Prodal všechno, co mohl. Stejně se dostal do pasti nesplácení. Dluh narůstá. Co ho čeká?

V kostce: zdvořilé telefonáty, písemné upomínky, soud a exekuce majetku. „Posílají mi dopisy, raději je ale nevyzvedávám, protože je v nich pevně stanovené datum, dokdy musím zaplatit. Telefony zvedám, jen když bezpečně vím, že budu moci slíbit, že nějaké peníze pošlu. Telefonní operátor používá vymahačskou firmu a ta hrozí soudem,“ vypráví Luboš. A ptá se, zda by se nemohl po vzoru firem nějakým způsobem oddlužit. Zatím ne.

„Ve vládě leží ke schválení insolvenční zákon, jehož jedna část se věnuje také úpadku fyzických osob. Účinnosti by mohl nabýt od ledna 2006,“ informuje tiskový mluvčí ministerstva spravedlnosti Petr Dimun. Jaký bude osud lidí, kteří o oddlužení požádají? Sestaví plán umoření dluhů, požádají o souhlas věřitelů a plán nechají schválit soudem. Po pěti letech splácení a asketického života s příjmy na úrovni životního minima se zbytek dluhů smaže. Ovšem zdůrazněme: musí s tím souhlasit všichni věřitelé.

B anky pomohou, ale...



Než bude platit zákon o insolvenci, musí si lidé, kteří se dostanou do úzkých, poradit jinak. Zlaté pravidlo zní: čím dříve se s problémy se splácením svěříte věřitelům, tím lépe.



„Klientovi, který se dostane do potíží, doporučujeme, aby se co nejdříve obrátil na banku, otevřeně ji seznámil se svou situací a projevil ochotu spolupracovat při hledání řešení. Obecně lze s klientem dohodnout splátkový kalendář, ale vždy záleží na konkrétním případu,“ potvrzuje tisková mluvčí eBanky Pavla Paseková.



Lépe na tom jsou lidé, kteří dřív než do stavu nesplácení spadnou, vezmou do ruky tužku a papír a jednoduchým porovnáním příjmů a výdajů zjistí, že potíže jsou přede dveřmi. „V případě, že má klient více spotřebitelských úvěrů nebo půjček u různých finančních institucí, řádně je splácí, ale chce ulehčit domácímu rozpočtu, můžeme mu pomoci. Nabídneme mu přefinancování splácených půjček jediným úvěrem s delší splatností. Tím klient dosáhne na nižší splátky, které tolik nezatíží jeho rodinné finance,“ vysvětluje tisková mluvčí HVB Bank Lucie Navrátilová.



Podobné přeúvěrování také nabízí podle vyjádření Heleny Matuszné z oddělení firemní komunikace i Česká spořitelna. Podmínka je jediná: banka si musí být jista, že klient bude schopen úvěr splácet.



V ěřitelé si o potížích řeknou





Jak vylepšit svou finanční situaci? Co radí odborníci?

Informace o zadlužení a případném nesplácení nezůstanou utajené. Octnou se v bankovním registru, což je databáze informací o klientech, kteří si od banky půjčili. Registr obsahuje podrobnosti o platební kázni věřitelů, což může být výhoda i nevýhoda, a využít ji může díky propojení údajů jak domovská banka, tak i konkurence. Kdo splácí bez problémů, dá mu banka na dluh ráda i poněkolikáté. Kdo ne, bude mít potíže s dalším úvěrem i u konkurence.



Společnost Solus sdružuje banky, splátkové a leasingové společnosti. „Členové sdružení vytvářejí společnou databázi o lidech, kteří nesplácejí. V minulém roce jsme poskytli 37 700 informací o klientech, kteří mají záznam o neplnění smluvních závazků,“ říká Jan Piskáček z O2 Communications, která sdružení Solus mediálně zastupuje. V databázi Solusu se zaznamenají problémy se splácením již při zaslání první upomínky a přetrvají tam. Až za tři roky po zaplacení dluhu jsou tyto negativní informace vymazány.

