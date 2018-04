Dnešní miliardář startoval po revoluci s pěti tisíci korunami

Jaké byly začátky dnešního miliardáře?

Před revolucí se více dbalo na výrobu, méně na obchod. Ve firmě Laboratorní přístroje Praha jsem začínal jako marketingový ředitel, byť jsem v té době v porovnání se současnou znalostí vůbec netušil, co tato oblast obnáší. Dostupné informace jsem tehdy sháněl v knihovnách.



Poté jsem nastoupil jako obchodní ředitel do Lavatu, kde jsem šéfoval jedné starší paní asistence, která mi dala díky své prvorepublikové škole Obchodní akademii do života velmi mnoho. Naučila mě, jak skládat obchodní dopis do obálky, jaká je úprava obchodní korespondence, jak oslovit obchodní partnery a tak dále. Toto vše nám v našem předlistopadovém vzdělání chybělo.



Je podle vás důležité mít nějaké vzory ve svém oboru?

Pro mě v tomto byl velkým vzorem dědeček mojí manželky, který byl burzovním makléřem za první republiky. Byl to člověk velmi vážený a zámožný. Nastoupil jsem tedy podle jeho vzoru do Komerční banky jako makléř s cennými papíry, a to v době, kdy byl český kapitálový trh na úplném začátku.



Osobně jsem se podílel na psaní zakladatelských listin Pražské burzy cenných papírů v čase, kdy tato u nás vznikala. Opět jsem navštívil univerzitní knihovnu, kde jsem v knížkách z roku 1935 vyčetl vše, co burza znamená a obnáší.



Kdy jste se rozhodl, že budete pracovat sám na sebe?

Po roce jsem se cítil částečně frustrován prostředím této velké instituce, protože jsme zjistil, že nenechá ambiciózní jedince příliš vyrůst a dobré místo si člověk musí takříkajíc vysedět. V tuto chvíli jsem se rozhodl, že si budu šéfovat sám.



Dostal jsem se do kontaktu se Stranou podnikatelů a Sdružením podnikatelů. S jejich pomocí jsem v roce 1992 založil společnost pro burzovní obchody a okamžitě jsem věděl, že to bude moje celoživotní parketa. Protože ale v tu dobu u nás žádné obchodování s cennými papíry vlastně neexistovalo, živili jsme se společně s dalšími kolegy poradenstvím. Zpracovávali jsme privatizační projekty, sepisovali různé podnikatelské záměry pro podniky, které se tehdy transformovaly.

Kdo je pavel sehnal Pavel Sehnal dnes patří k nejbohatším podnikatelům. Mezi českými miliardáři se umístil na 25. - 30. místě.



Je majitelem mnoha firem, například obchodní tiskárny Kolín – výrobce obalů a etiket, Elektroporcelán Louny – výrobce izolátorů pro energetiku a dráhy.

Vlastní též veletržní areál v Praze Letňanech, PVA. V letošním roce dokončil a otevřel Aquapalace Praha – aquapark a hotel v Čestlicích.



Dále je majitelem realitní kanceláře AAA BYTY a několika dalších firem.

Poté, co proběhla kupónová privatizace, jsem vlastnil podíly ve více než 200 společnostech. Kapitálový trh v Česku se začal rozvíjet, Pražská burza prosperovala, byla to pro makléřské firmy dobrá léta.



Mnoho podnikatelů si bere půjčky, začínají bez koruny s vidinou, že zbohatnou. Jaký byl váš vstupní kapitál?

Jako ředitel akciové společnosti Burzovní společnost pro kapitálový trh a.s. jsme měli na účtu částku 300 000 korun, kterou složili zakladatelé této firmy v roce 1992. Naše měsíční náklady tvořené nájemným a mzdami zaměstnanců byly také 300 000 korun. Začátky tedy byly velmi těžké a my žili pouze z toho, co jsme si každý měsíc vydělali.



Úsilí a píle se vyplatily, postupně jsme vytvořili zisk a nějaké finanční rezervy, abychom mohli začít pracovat na dlouhodobější koncepci firmy.



Pokud se týká mého počátečního kapitálu, myslím, že jsem začínal tak asi s 5 000 korunami z rodinných úspor. V tehdejší době by to mohly být zhruba dva průměrné platy.



Dokázal byste si vzít někdy úvěr?

Jako fyzická osoba jsem nikdy úvěr neměl. Jako SPGroup jsme nikdy úvěr neměli a veškeré investice pořizujeme pouze z vlastních zdrojů. Samozřejmě projektové firmy, dceřiné společnosti používají provozní i investiční úvěry. Dodržujeme v SPGroup přísná interní pravidla, kdy každá společnost je ekonomicky nezávislá na všech ostatních společnostech skupiny.



V čem jste dosud měl největší úspěch?

Za největší dosavadní podnikatelský úspěch považuji projekt České podnikatelské pojišťovny, kterou jsem v roce 1995 založil s pěti lidmi, a to v době, kdy zde již byla na trhu například Kooperativa, Česká pojišťovna, či Allianz.

O čtyři roky později stát zliberalizoval trh povinného ručení, což nám velmi pomohlo. V roce 2001 jsme měli již jednu miliardu tržeb, které postupně narůstaly až celkem ke čtyřem miliardám korun.



Za svůj největší úspěch a přínos pro společnost však považuji, že se mi podařilo během posledních deseti let vytvořit ve svých společnostech více než 4 500 nových pracovních míst bez koruny státní podpory.



Další pracovní místa jsme také v poslední době vytvořili v nově otevřeném Aquaparku a jemu přilehlém hotelu v Čestlicích.



Kde je podle vás tajemství úspěchu?

Ve flexibilitě. Měli jsme v České podnikatelské pojišťovně velký počet externích zaměstnanců, obchodních partnerů, 130 poboček. Úspěch vidím také v tom, že firma ČPP vyrostla z pár lidí ve velký kolos. Management, který ji vybudoval na tzv. "zelené louce" k ní měl úzký vztah, měl neustále chuť něco tvořit. Viděl za sebou práci, úspěchy. Později jsme pojišťovnu prodali Kooperativě.



Spravovat tolik firem není jednoduché. Je těžké mít nad vším dohled?

Představa milionáře sedícího na břehu moře v houpacím křesle na terase plážového domku s tlustým doutníkem v zubech je k vidění pouze ve filmech.



Všichni úspěšní lidé, které znám, pracují s obrovským nasazením mnoho hodin denně, na svoji práci myslí prakticky neustále, chodí s ním spát i ráno s ní vstávají. Jakýkoliv úspěch je vykoupen obrovskou dřinou a nasazením. To platí i u mě.



Každý manager se snaží delegovat své povinnosti na svůj pracovní tým, ale rozhodování o věcech jako je strategie, klíčové investice, top vedení firem, přísluší a vždy bude příslušet vlastníkovi.



V jakém časovém horizontu počítáte s navrácením počáteční investice, například do nově otevřeného aquaparku nebo hotelu, který je v provozu od začátku prosince?

Všechny projekty, které realizujeme, jsou organizovány tak, abychom je dokázali úspěšně prodat nějakému strategickému investorovi v časovém horizontu 5 až 10 let. Tento princip pravidelného výprodeje zavedených projektů z portfolia firem a startování nových projektů nám umožňuje, aby struktura zastoupení jednotlivých oborů v portfoliu našich firem byla v daném čase optimální.



Připravujeme ještě další volnočasové projekty a další investice v hotelovém businessu. Myslím si, že lidé budou v budoucnosti ochotni více utrácet za své požitky ve svém volném čase včetně cestování.



Máte strach z rizika, které obchodování přináší?

Každé podnikání je spojené s rizikem. Jedním z nich je selhání kolegů, spolupracovníků, což nenastalo. Druhým je konkurence firem podnikajících bez patřičné etiky, se kterým se potýkáme neustále. Ale to je vždy rubová strana úspěchu.



Berete podnikání jako boj s konkurencí a úřady nebo jako hru?

Já to spíše beru jako hru, ve které je boj její součástí.



Myslíte si, že už jste tak vysoko, že už prohrát nemůžete?

Každý střídavě prohrává a vyhrává, někdy více, někdy méně. Jde spíš o celkový trend, jestli se firma rozvíjí, jakou má strukturu aktiv a pasiv, do jaké míry je úspěšná při obsazování dalších nově vznikajících trhů. Snažíme se neustále vylepšovat své dovednosti, orientovat se nejen na světovém trhu, ale také v lidech, které zaměstnáváme.



Jaká další velká investice, stavba, projekt vás v budoucnu čeká?

Věřím, že se nám v brzké době podaří s hlavním městem Prahou nalézt shodu v záležitosti výstavby na severní terase v Letňanech a bude nám umožněno postavit tam zbrusu nový moderní veletržní areál. Ten Praha potřebuje, aby si zasloužila název Praha - veletržní město.

Na nový areál v Letňanech čekají i podnikatelé. Je to brána k obchodu, brána k obchodnímu spojení s Evropou. Věřím, že se se zastupiteli hlavního města Prahy podaří nalézt konstruktivní dialog a tento nový projekt za 25 miliard korun odstartovat.



Jak se vás dotýká současný propad finančních trhů, burzy?

Pro nás je současný propad finančních trhů potvrzením správnosti námi nastoupené cesty rozvoje. Koncern SPGroup není závislý na bankách a proto nás bezprostředně neovlivňuje.



Požadavky bank budou mít za následek skutečnost, že každý třetí developerský projekt nebude realizován současnými držiteli projektu a dostane se na realitní trh k dalšímu prodeji. Celá řada z nich zlevní. Bude příležitost k dobrým nákupům pro ty, kteří budou mít dostatek hotovosti.



Z makroekonomického pohledu se to v nejbližších dvou letech projeví poklesem poptávky po stavebních pracech a v důsledku toho i celkové poptávky po výrobcích dodavatelů a poskytovatelů služeb.



Myslím, že po dvou letech útlumu se opět nastartuje růst vytvořený nahromaděnou poptávkou spotřeby domácností. Nejbližší dva roky však budou pro podnikatelskou sféru roky hubenými.