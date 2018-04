Do 15. února se domluvte v práci

Do té doby se stavte v účtárně, kde podepíšete "růžový papír", takzvané prohlášení k dani, a přineste s sebou i všechna potvrzení o tom, na které snížení máte nárok. Většinu z nich najdete ve své poštovní schránce právě v těchto dnech. Co když banka potvrzení nepošle?

Jestliže jste zatím nedostali potvrzení z banky nebo z pojišťovny, zdvihněte telefon a poptejte se, kde je chyba. Potvrzení neposílají doporučeně, a tak se mohlo stát, že se někde zatoulalo. V tom případě požádejte, ať vám zašlou ještě jedno.

Když se vám do poloviny února nepodaří dát všechna potvrzení dohromady, nezoufejte, o nárok na snížení daně nepřicházíte. Máte v podstatě dvě možnosti. Koupit kytku nebo čokoládu a stavit se za vaší účetní s prosíkem, aby vám potřebné doklady přijala "po termínu" a veškerou agendu vyřídila za vás.

Pokud odmítne, čokoládu snězte sami, abyste posílili nervy. Čeká vás totiž vyplňování daňového přiznání. Vyžádejte si ve mzdové účtárně potvrzení o zdanitelných příjmech a můžete začít. Nemusíte se bát, není to tak složité, jak to na první pohled vypadá. Navíc můžete využít seriálu v příloze Peníze MF DNES, který bude v úterý vycházet až do konce března. Do té doby totiž máte na vyplnění formulářů čas.

Jestli se však obáváte, že takové úřadování by na vás bylo moc, můžete si zaplatit poradce, který za vás vše vyřídí. U jednoduchého daňového přiznání se vejdete do tisícikoruny.