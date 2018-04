Do akcií příště raději přes fondy

Český kapitálový trh v uplynulém roce téměř kopíroval vývoj světových akciových trhů. Jelikož domácí burza patří mezi světovými trhy k těm méně rozvinutým, jednodenní výkyvy kurzů jsou zde vyšší než na nejvyspělejších trzích světa.

Kapitálové trhy se již druhý rok nevyvíjely příznivě, také český akciový trh letos - podobně jako v roce 2000 - větší část roku klesal. Individuální investor, který na začátku roku nakoupil některou z nejobchodovanějších českých akcií, většinou během roku sčítal ztráty. Za tímto propadem není skryto špatné hospodaření českých podniků, příčiny je třeba hledat zejména v ekonomickém vývoji nejvyspělejších zemí světa.

Světlou výjimkou na klesajícím trhu byly akcie České Spořitelny a akcie Phillip Morris ČR (bývalý Tabák), které po většinu roku stabilně rostly. Zatímco cenným papírům České Spořitelny prospěla změna majoritního vlastníka a vyšší tlak na kvalitu služeb poskytovaných bankou, tabáková firma je známa rozdělením zisku na dividendy. Také proto akcie Phillip Morris ČR od konce března letošního roku (kdy vypršel nárok na dividendu za rok 2000) rostly. Stabilní dividendová politika je při poklesu akciových trhů vysoce oceňována. Neprohloupil také ten investor, který v lednu letošního roku nakoupil akcie Komerční banky. Na konci roku vydělává slušných deset procent a v průběhu roku mohl zrealizovat na akciích této banky výnos až 30 procent. U bankovních cenných papírů se letos pozitivně projevuje privatizace těchto peněžních ústavů do rukou renomovaných zahraničních vlastníků a také vyvedení ztrátových úvěrů z účetnictví bank v minulých letech.

Ostatní jednotlivé investice na českém kapitálovém trhu již přinášely spíše ztráty. Nejvíce zklamaný je investor, který své úspory vložil do akcií Českých Radiokomunikací. Pokud prodal za minimální cenu dosaženou v průběhu roku, mohl ztratit ze své počáteční investice více než 80 procent. Propad kurzu tohoto cenného papíru souvisí zejména s technologickým zaměřením firmy a nepovedenou privatizací. Malou náplastí pro akcionáře může být výplata mimořádně vysoké dividendy. Druhou nejvíce ztrátovou investicí byly akcie Českého Telecomu. Cena pod hranicí 200 korun za akcii této telekomunikační firmy nebyla jen letošním, ale také dlouhodobým minimem. Důvodem propadu kurzu byl vývoj v evropském telekomunikačním sektoru a neustále odkládaná privatizace Českého Telecomu z důvodu malého zájmu zahraničních partnerů.

Akcie ČEZ a Unipetrolu patřily přes relativní zlepšení hospodářských výsledků v posledním období také spíše ke ztrátovým investicím. Ani privatizace obou firem nepřilákala mnoho kupců k těmto cenným papírům. Průběh privatizace provázely rozporuplné informace, zejména v případě ČEZ jde o velmi důležitý krok pro budoucnost obyvatelstva naší republiky. Vládě se navíc podařilo těsně před ukončením prodeje firmy odstranit řadu problémů, které způsobily pokles ceny akcií energetické firmy.

Maximální pohyb kurzu při nákupu 2.1.2001 Cenný papír Max. zisk % Max. ztráta % Česká Spořitelna 34% -4% České Radiokomunikace 10% -81% Český Telecom 12% -64% ČEZ 12% -43% Komerční banka 30% -12% Philip Morris ČR 29% -9% Unipetrol 9% -36% Akciový index PX 50 8% -33%