Do Alp s cestovkou nebo na vlastní pěst?

Každý z nás jistě rád cestuje na dovolenou. Jenže ať už si vybere dovolenou v létě nebo v zimě, znamená toto rozhodnutí nemalý zásah do rodinných finančních prostředků. A právě proto jistě mnohé z nás napadla myšlenka „vykašlat se na cestovku a zařídit si dovolenou sám“. Je-li toto řešení opravdu cestou k mohutným úsporám domácího rozpočtu, jak si mnozí myslí, můžete posoudit z následujícího srovnání. A protože zařídit si dovolenou tímto způsobem v České republice není až tak velký problém a o tuzemských cenách má asi každý z vás přehled, bude se následující text týkat jen dovolené v zahraničí.

Nejprve můžete srovnat ceny zimní dovolené ve vybraných evropských střediscích, které nabízejí cestovní kanceláře Čedok, Fischer a Atis. Na tomto místě bych rád upozornil na to, že kvalita ubytování nabízeného jednotlivými cestovními kancelářemi se může lišit, což se projeví i do ceny zájezdu a to, že jedna cestovní kancelář nabízí pobyt v daném místě levněji než druhá neznamená, že v jiném místě tomu nemůže být naopak. Prioritním kritériem v této tabulce je místo pobytu. Ceny zahrnují ubytování na sedm nocí, dopravu (nejedná-li se o vlastní dopravu), skipasy na šest dní a samozřejmě pojištění pro rodinu čítající dva dospělé a dvě děti do 12-ti let.

Cestujete s... Rakousko - Zell am See Francie - La Plagne Itálie - Val di Fiemme Čedokem 39 460 Kč 3,4 41 560 Kč 2 30 360 Kč 2 Fischerem 52 500 Kč 3 63 120 Kč 1 35 160 Kč 3 Atisem 44 696 Kč 3 37 996 Kč 3 37 996 Kč 3 na vlastní pěst 47 160 Kč 3 31 710 Kč 3 41 760 Kč 3

1 … letecká doprava

2 … doprava autokarem

3 … vlastní doprava

4 … ubytování se snídaní

V následující tabulce je rozepsáno, jakým způsobem jsme došli k cenám v posledním řádku předešlé tabulky. Cena dopravy je přibližně odhadnuta pro automobil s dieslovým motorem se spotřebou 7,5 litru na 100 km a dále zahrnuje dálniční poplatky v Rakousku (desetidenní známka za 287 Kč) a poplatky za průjezd alpskými tunely (dvakrát 375 Kč).

Nutné náklady Rakousko - Zell am See Francie - La Plagne Itálie - Val di Fiemme Doprava tam i zpět (vzdálenost) 3 500 Kč (1000 km) 7 000 Kč (2400 km) 4 500 Kč (1400 km) Ubytování (pro celou rodinu na 7 nocí) 25 000 Kč 23 750 Kč 22 000 Kč Permanentka na vleky (6 dní pro celou rodinu) 17 700 Kč v ceně ubytování 14 300 Kč Pojištění u Allianz (8 dní pro celou rodinu) 960 Kč 960 Kč 960 Kč Celkem 47 160 Kč 31 710 Kč 41 760 Kč

Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí je volba cestovního pojištění. Nejdůležitějším pojistným produktem je v této oblasti pojištění léčebných výloh. V následující tabulce jsou nabídky vybraných pojišťoven pro naší vzorovou rodinu (tedy dva dospělí a dvě děti do dvanácti let).

Evropská cestovní pojišťovna Česká pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna Pojišťovna Allianz Pojistné pro danou rodinu na osm dní 1 080 Kč 1 152 Kč 448 Kč 960 Kč Limit pojištění léčebných výloh (v Kč) 2 400 000 1 000 000 1 250 000 neomezeno

Cena pojištění je v celkové částce, kterou zaplatíte za dovolenou, vcelku zanedbatelná. Proto, chcete-li na zimní dovolené ušetřit, rozhodně nemá smysl činit tak právě u pojišťění. Ceny lékařského ošetření se v zahraničí mohou vyšplhat do opravdu astronomických částek a proto je dobré pojištění v době zimní dovolené tou nejlepší investicí. Prostor k úsporám je při vlastním zajištění dovolené například ve vhodném výběru místa ubytování. Pokud se ubytujete mimo lyžařské centrum, řekněme v okolí dvaceti kilometrů, můžete ušetřit na osobu a noc v rozmezí pěti až deseti, což činí při týdenním pobytu čtyřčlenné rodiny i několik tisíc korun. Dalším způsobem jak ušetřit je vyrazit také jednou nebo dvakrát na běžky nebo na procházku. Na skipasech tím čtyřčlenná rodina ušetří denně více než 3000 Kč.

Cestováním na vlastní pěst se tedy rozhodně ušetřit dá. Při zachování kvality ubytování a sportovního vyžití ale cenu dovolené pod cenu nabízenou cestovní kanceláří o mnoho nestlačíte. Nespornou výhodou je nezávislost na cestovní kanceláři při volbě místa pobytu a termínu, i když rezervace je nutno provádět dlouhou dobu před začátkem sezóny. Ti, kteří netouží po samostatnosti a raději se spolehnou na průvodce zase ocení služby cestovních kanceláří. Výhodou cestovních kanceláří je také v některých případech organizace dopravy na dovolenou.

Cestujete na vlastní pěst? Jaké jsou vaše zkušenosti? Jaké jsou vaše tipy na úspory při zimní dovolené?