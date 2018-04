Do čeho, jak a s kým můžete investovat?

Jaké možnosti mají domácí investoři?

Problém u nás není primárně v tom, že by nebylo jak, či do čeho investovat, problém je v nedostatečné znalosti investičních produktů mezi drobnými střadateli. Z tohoto důvodu odkládají společnosti zavedení moderních finančních produktů úspěšných v zahraničí, což platí jak pro produkty a služby z oblasti investic (certifikáty, platební karty k fondům, ETF), tak pro pojištění (investiční životní pojištění s garancí vloženého kapitálu) nebo bankovnictví (cash back). Pro úplnost je nutné dodat, že nezanedbatelnou část moderních investičních nástrojů u nás stále nelze nabízet či vytvářet z důvodu právního rámce, který tyto nové možnosti investorům neumožňuje (posunem v této oblasti by měla být nová legislativa upravující kapitálový trh a až následující měsíce ukáží, jak se odrazí v nabídce). Z tohoto důvodu je někdy pro domácí investory využívání investičních produktů složitější, ne však nemožné.

Nabídku investičních instrumentů pro drobného klienta lze rozdělit do tří kategorií na:

kolektivní investování prostřednictvím fondů; prostřednictvím fondů;

samostatné investování do akcií z domácích i zahraničních trhů;

využívání odvozených investičních nástrojů (derivátů, certifikátů, apod.).

Každý způsob investování má své výhody, nevýhody i specifická rizika a hodí se tedy pro jiného investora. Jen člověk s opravdu velkou averzí k riziku se bez zkušeností s méně rizikovými produkty vrhne na obchodování s deriváty na denní bázi, naopak investor, který je již dostatečně zajištěn a seznámen s finančními trhy, si může dovolit „luxus“ speciálních produktů a obchodů (např. investice do exotických trhů).

Certifikáty, deriváty a odvozené produkty

Dnes patrně k nejznámějším odvozeným produktům patří zajištěné fondy (nebo strukturované dluhopisy, nově také např. speciální termínované vklady - viz např. vkladod Živnobanky). Princip investování je v obou případech stejný. Investorům je garantována návratnost celé investice (případně minimální výnos) a celkový výnos je závislý na vývoji akciového indexu, nebo koše indexů. Podmínkou garance i získání stanoveného výnosu je setrvání ve fondu po celou dobu investice. Konstrukcí zajištěných fondů je mnoho, u některých je důležitý absolutní výnos za celé období, u jiných např. kolísání indexu na roční bázi.

Konkurencí zajištěným fondům, ale i fondům obecně, by se mohly stát tzv. certifikáty. Především v západní Evropě zažívají certifikáty vysokou dynamiku nárůstu obchodů, roste jak počet nabízených certifikátů, tak pokrytých trhů, indexů či aktiv. Certifikáty emitují většinou velké investiční banky (Deutsche Bank, Goldman Sachs, ABN Amro, apod.) a jsou to v podstatě dluhové cenné papíry. Certifikáty můžeme rozdělit do tří základních tříd na indexové certifikáty, garantované certifikáty a tzv. basket certifikáty.

Patrně nejznámějšími jsou indexové certifikáty, jejichž výhodou je, že si investor kupuje i s malým objemem a s nízkými náklady přesné složení indexu. Indexové certifikáty totiž přesně odrážejí vývoj indexu a jsou tak výhodným nástrojem pro pasivní investování.

Basket certifikáty se od indexových liší ve složení podkladového aktiva. Namísto indexů jím jsou koše vybraných akcií. Akcie se vybírají podle různých kritérií a vytvářejí se tak různé druhy certifikátů (strategické – většinu sektory či regiony, tématické). Tyto certifikáty mohou být využity i při aktivní investiční strategii.

Garantované certifikáty jsou podobné zajištěným fondům. Na jedné straně nabízejí garanci návratnosti investice, za kterou však investor zaplatí nižší participací na

Jak nakoupit certifikáty?

Nejjednodušší cestou je využít služeb obchodníka s cennými papíry. On-line obchodování s certifikáty nabízí u nás pouze brokerjet České spořitelny. Zájem o tyto nástroje dokumentuje i 30% podíl obchodů s certifikáty a warranty (nástroje podobné opcím na akcie) u tohoto obchodníka.

růstu indexu (např. oproti indexovému certifikátu pouze 80 %).

Nejvýznamnějšími výhodami certifikátů jsou likvidita a nízké objemy nutné k obchodování. Likvidita certifikátů je zajištěna kotací na burzách, ale především zveřejňováním kurzů emitenty, kteří pro své certifikáty fungují jako market makeři. To znamená, že se zavázali zveřejňovat nákupní a prodejní kurzy, za jaké jsou ochotni s certifikáty obchodovat. Většina obchodů s certifikáty tak neprobíhá přes burzu, ale přes přímé obchody s emitenty, které jsou i příznivější z hlediska poplatků. Certifikáty jsou kotovány ve velmi nízkých objemech, což znamená, že si např. můžete „nakoupit“ index německého trhu DAX za cenu 40 EUR.

Akcie – internet vede

Investování do akcií zatím příliš běžné není (např. ve srovnání se západní Evropou), i když je nutno říci, že se atraktivita přímého nákupu akcií zvyšuje. (Např. podle AKAT se objem individuálně obhospodařovaného majetku obchodníky s cennými papíry zvýšil z 83 mld. Kč ke konci prvního čtvrtletí 2002 na 173 mld. Kč za stejné období letošního roku.) S tím, jak se s klesajícím počtem likvidních akcií snižuje podíl obchodů s domácími akciemi (což je vidět i na snižujícím se významu RM-Systému) rostou investice na zahraničních trzích - především v USA. Největší podíl na obchodování retailových klientů s akciemi mají internetoví brokeři, kteří nabízejí jak obchody na hlavních burzách (AMEX, NYSE, NASDAQ, Xetra), tak především v USA prostřednictvím alternativních obchodních systémů (tzv. ECN), kde jsou obchody opět o něco levnější.

Fondy – překvapivá čísla investic v zahraničí

Podílové fondy se postupně stávají standardním nástrojem pro investování. Nabídka u nás dnes čítá takřka 780 zahraničních fondů a pět desítek fondů domácích. Podle poslední statistiky ke konci prvního čtvrtletí 2004 o investicích českého obyvatelstva do domácích a zahraničních fondů je ve fondech investováno již 157,4 mld. Kč. U zahraničních fondů, které mají 31% tržní podíl, je zajímavé i rozložení investic do jednotlivých fondů podle trhu, na kterém investují, a podle měny, ve které jsou denominovány. Představa, že zahraniční fondy jsou využívány především pro investice do zahraničních akciových trhů vzala za své již dříve. Statistiky Asociace pro kapitálový trh totiž ukázaly, že většina investic do

zahraničních fondů směřuje do nejvíce konzervativních(39 %) a fondů dluhopisových (24 %). K tomu můžeme přičíst ještě zajištěné fondy, které získaly již 12% podíl na investicích do zahraničních fondů. Podíl zahraničních akciových fondů činí „pouze“ 17 %. Druhou zajímavostí je, kolik investic do zahraničních fondů je v českých korunách. V korunových fondech je totiž investováno 77 % všech peněz v zahraničních fondech, což vyvrací představu o využívání zahraničních fondů především pro investování prostředků v jiných měnách (EUR, USD).

Přestože nová legislativa zjednoduší nabízení zahraničních fondů u nás, neočekává

se masivní příliv nových nabídek. Investoři se však mohou těšit na některé fondy, které dříve nemohly získat povolení k veřejnému nabízení. Příkladem jsou 4 nové regionální fondy společnosti HSBC investující v Číně, Indii, Singapuru a Tchajwanu, do kterých bude možné investovat od července.

Tento výčet však ještě není konečný. Zkušenější investoři mohu investovat i na derivátových burzách, ať už prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, či „na vlastní pěst“ např. při on-line obchodování.

Možností, jak vstoupit na trhy je několik. Kterou využíváte vy? Investujete do podílových fondů nebo do akcií? Jaká investice je nejlepší?