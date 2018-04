Do čeho můžeme investovat

Fondy investují do akcií, dluhopisů a jiných cenných papírů a všechnu práci za vás dělá investiční společnost. Ta se za odvedenou práci nechá odměnit.

Na vás, na investorovi, je to nejdůležitější: Jaký typ fondu zvolit? V nabídkách investičních společností je mnoho fondů, často několik desítek.

Ale v zásadě je jenom několik druhů fondů:

1. Fondy peněžního trhu.

2. Fondy dluhopisové.

3. Zajištěné (garantované) fondy.

4. Fondy smíšené (akcie + dluhopisy).

5. Fondy akciové.

Z těchto fondů si vyberete ten, který vám bude nejlépe vyhovovat. Můžete se orientovat podle následující tabulky:

Co očekávám Čeho se musím vzdát Jaký fond se hodí Jistota výnosu, chci jistě vydělat, nechci riskovat pokles. Výnos bude malý, jenom těsně nad inflací. Fondy peněžního trhu Chci neprodělat, mohu investovat na 2 roky a déle, mohu si dovolit několik měsíců nevydělávat nebo mírně prodělat. Asi překonáme termínované vklady v bankách. Výnosy nebudou nijak obrovské. Pravděpodobně překonají inflaci, ale nepovedou k velkému rozmnožení majetku. Mohu mírně prodělat. (Např. za rok můžeme prodělat 3 %) Fondy dluhopisové Mohu investovat na 4 – 7 let. Za tuto dobu nesmím prodělat. Výnos bude (pravděpodobně) vyšší než u dluhopisů. Musíme se vzdát likvidity. S prostředky nebudeme celou dobu nakládat. Fondy zajištěné (garantované) Nadprůměrné výnosy, které dokáží rozmnožit naše investované peníze, můžeme investovat na delší dobu než 3 – 5 let. Vzdáváme se jistoty výnosu. Výnos může být zajímavý, ale krátkodobě můžeme prodělat. Musíme se připravit i na pokles investovaných prostředků. (Třeba i na pokles 5 – 10 %) Fondy smíšené Maximální výnos, který dokáže při dlouhodobé investici znásobit vložené prostředky. (Můžeme vydělat i dvojnásobek investované částky.) Musíme se připravit na vysoké kolísání investovaných peněz. Musíme investici ponechat alespoň 7 a více let. Během investičního období můžeme dočasně přijít také o 30 – 50 % investované částky. Fondy akciové

Banka může nabízet několik fondů peněžního trhu, proto u fondů peněžního trhu vybírejte vždy ten, který investuje v korunách (pokud nechcete investovat v jiné měně). Tím se vám výběr zúží často i na jeden jediný fond. V nabídce dluhopisových fondů se setkáte s několika fondy. Vždy najdete fond, který investuje do českých dluhopisů (alespoň drtivou většinu peněz).

Tento fond je pro vás, jako pro začínající investory nejvhodnější. Je „jednodušší“. Můžete se ještě setkat s nabídkou fondů, které investují do dluhopisů středoevropských zemí. Tyto fondy mohou mít vyšší výnos, ale mají trochu vyšší riziko než prvně jmenované. Nabídka akciových fondů je nejpestřejší. Zde najdete i několik desítek fondů. Hledejte takový, který investuje pokud možno po celém světě a škrtejte ty fondy, které investují jenom do určité části světa nebo jenom do určitého odvětví. Pro začátek se pro vás příliš nehodí fond investující do Číny a Indie nebo do Ruska, stejně tak se pro vás moc nehodí fond investující jenom do ropného průmyslu nebo telekomunikačních firem.

Do jakých podílových fondů můžete investovat?

Smíšené fondy tvoří celou škálu. Na jedné straně jsou fondy skoro dluhopisové, na druhé straně jsou fondy skoro akciové. Na této stupnici si volte podle toho, jestli chcete použít ten, který je blíže akciovému fondu nebo dluhopisovému fondu. Pro smíšené fondy platí částečně i to, co bylo řečeno o fondech dluhopisových a akciových. Podívejte se, jaké dluhopisy ten daný fond nakupuje.

Zajištěné fondy se chovají trochu jinak než výše popsané skupiny fondů. Zajištěné fondy zajistí určitý minimální zisk – např. 4 % za 4 roky a slíbí šanci na výnos, pokud se trhům bude dařit. To vše platí pro konec období, na které je fond založen.

