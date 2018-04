Do Česka míří mBank, levná internetová banka

Internetová mBank (retailová součást BRE Bank) funguje v Polsku sedm let. Na tamním trhu si své klienty našla poměrně rychle a v současnosti spravuje 1,85 milionu účtů (Polsko má kolem 38,5 milionu obyvatel). To je v Čechách velmi dobře známý scénář. Podobně rychlý nástup zde totiž měla v roce 1997 tehdejší novinka – čistě internetová eBanka.

Polská současnost a česká budoucnost

Svůj záměr prosadit se s výhradně internetovou bankou na českém a slovenském bankovním trhu představila BRE Bank (dceřiný podnik Commerzbank) polské veřejnosti už počátkem letošního roku. Výraznou měrou k tomu přispěla existence jednotného evropského trhu a takzvaného evropského pasu (jednotné evropské licence). Právě díky jednotnému pasu nemusí banka členské země EU k poskytování svých finančních produktů a služeb na českém trhu žádat o udělení licence Českou národní banku.

Do konce letošního roku by se tak mBank měla objevit na českém a slovenském bankovním trhu. Už dnes probíhá v obou zemích nábor pracovníků na obsazení různých pozic. Co tedy může český klient očekávat? Obchodní model, systém IT i distribuční síť, to vše bude vycházet z postupů, které v současnosti fungují u severních sousedů. mBanka přitom očekává, že v ČR a na Slovensku investované prostředky se jí vrátí v horizontu tří až čtyř let.

Obchodní síť mBank tvoří finanční centra a kiosky

V Polsku funguje síť patnácti finančních center a více než padesáti mKiosků. Finanční centra jsou jakési pobočky, nicméně zaměřené převážně na poskytování úvěrů. Sama banka na svých internetových stránkách uvádí, že se zde můžete sejít se svým úvěrovým poradcem či použít telefon a internet.

mKiosky jsou situovány do největších obchodních center a každý návštěvník v nich najde dva terminály se stálým přístupem na internet k obsluze svých účtů, dva telefony s přímým spojením na call centrum banky, bankomat umožňující, samozřejmě zdarma, vklady i výběry a v neposlední řadě také poradce.

Hlavním distribučním kanálem však zůstává internet a telefon. Obsluhovat svá konta v mBank je ale možné i pomocí mobilního telefonu (GSM, wap).

mBank nenabízí všechno, ale zato za atraktivní ceny

Zákazníci budou moci využívat jak depozitních, tak úvěrových služeb banky. Chybět by v nabídce neměly spotřebitelské úvěry, kreditní karty, hypoteční úvěry, osobní účty či možnost investovat do cenných papírů.

Osobní účet by měl být stejně jako v Polsku dostupný zdarma i českým klientům mBank. Jak to bude s ostatními cenami, ukáže nepříliš vzdálená budoucnost. Termín skutečného vstupu na český trh ovšem mBanka úzkostlivě tají. Polští klienti ale mají zdarma například i veškeré transakce platebními kartami.

Vhodná alternativa pro klienty eBanky? To se teprve ukáže

Jestli si své klienty mBanka najde, a to zda právě v řadách klientů eBanky, se brzy ukáže. mBank se v Polsku snaží prosadit zejména příznivou cenovou politikou. Pravdou nicméně je, že cílová klientská skupina bude pravděpodobně do značné míry kopírovat současnou klientelu zmiňované eBanky. Tu v loňském roce koupila Raiffeisenbank, což na některé klienty eBanky zapůsobilo jako červená barva na býka.

"Počet klientů eBanky i po zahájení fúze s Raiffeisenbank roste," uvedl pro iDNES.cz Tomáš Kofroň, tiskový mluvčí Raiffeisenbank a eBanky. "mBank se podle doposud dostupných informací chce profilovat jako čistě internetová banka. Oproti tomu eBanka sice klade velký důraz na kvalitní internetové bankovnictví, nicméně není čistě internetovou bankou. Konkurenci samozřejmě sledujeme, ale nemyslíme si, že bychom se měli vstupu mBank obávat. Rozhodně ne více než ostatní banky," dodal Kofroň.