Do cizího majetku investujte jen se souhlasem vlastníků

Před rokem jsme dostali od majitele domu ústní souhlas k výstavbě bytové jednotky na půdě. Přislíbil nám, že po dokončení s námi sepíše nájemní smlouvu na bezplatné bydlení až do umoření celé investice. Stavba je z poloviny dokončena a nyní nám majitel sdělil, že dům vlastní zčásti a ostatní spoluvlastníci s vestavbou nesouhlasí. Chce, abychom si radši opatřili dodatečně souhlas i od nich. Musíme to udělat? Jak máme postupovat, kdyby odmítli?

Udělali jste velkou chybu, i když ani majitel nepostupoval plně v souladu se zákonem (z jeho jednání může vyplynout podezření z trestného činu podvodu). Jako investor do cizího majetku jste měli zajistit sepsání smlouvy a sjednat písemně i odpovídající podmínky. Především jste měli na příslušném katastrálním úřadě zjistit, kdo je vlastníkem nemovitosti, a následně si zajistit souhlas všech nebo alespoň většiny spoluvlastníků se stavbou.

A pak teprve uzavřít smlouvu o podmínkách budoucí stavby i o podmínkách budoucí nájemní smlouvy. Pokud se vám nepodaří dosáhnout dodatečné dohody o souhlasu s vestavbou, máte už jen možnost domáhat se zaplacení dosud vynaložených investic, a to soudní cestou. Zde musíte prokázat, že jste stavěli v dobré víře, že máte souhlas vlastníka objektu a že jste jeho souhlas důvodně považovali za platný souhlas většinového vlastníka domu.

Majitelka domu nám dala ústní souhlas s tím, že si na půdě můžeme vybudovat byt. Přislíbila, že po jeho dokončení nám vystaví výhodnou nájemní smlouvu. Byt je hotový, vložili jsme do něj více než 200 tisíc Kč. A majitelka prohlásila, že není jediným vlastníkem domu a spoluvlastníci se vznikem půdního bytu nesouhlasí. Co máme dělat?

Jednání majitelky vašeho domu sice hraničí s trestným činem podvodu, ale největší část viny nesete sami. Každý, kdo hodlá investovat do cizího majetku, si musí zajistit odpovídající podmínky. Na příslušném katastrálním úřadě jste si měli zjistit, kdo je vlastníkem nemovitosti a následně pak si zajistit souhlas buď všech, nebo alespoň většiny spoluvlastníků, se stavbou. Poté jste měli uzavřít smlouvu o podmínkách budoucí stavby a budoucí nájemní smlouvy.

Za situace, kdy spoluvlastníci nesouhlasí se stavbou, máte pouze možnost domáhat se u soudu zaplacení těch investic, které jste vložili do jejich majetku. Musíte však prokázat, že jste stavěli v dobré víře a že souhlas oné souhlasící spolumajitelky jste oprávněně považovali za platný souhlas všech vlastníků domu.

V jednom pokoji v bytě 2+1 jsem si svého času pořídila na vlastní náklady plynová kamna. Pronajímatel mi chce teď zvýšit kategorii bytu z II. kategorie na I. Může to udělat, aniž by mi zaplatil náklady na instalaci kamen?

Ne. Podle vyhlášky č. 176/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jde stále o byt II. kategorie. Musíte však mít zároveň na paměti, že se o svá plynová kamna budete muset také sama starat.

V prosinci jsme podepsali nabídku k převodu podnikového bytu. Realitní kancelář se zavázala řešit všechny havarijní stavy až do podepsání kupní smlouvy. V únoru nám měnili plynový sporák. V dubnu přišla faktura na pět tisíc, tedy na částku, o niž se nám prý zhodnotila bytová jednotka. Nezaplatíme-li, nepodepíší s námi smlouvu. Mají na takové jednání právo?

Pokud bylo třeba plynový sporák vyměnit, má tuto povinnost pronajímatel, a nikoliv vy. K žádnému zhodnocení bytu rozhodně nedošlo a požadavek realitní kanceláře nemá žádnou oporu v zákoně. Novou nájemní smlouvu k bytu nepotřebujete, stále vám platí původní nájemní smlouva.

Z prorezavělého radiátoru prosakovala voda a údržbáři ho odstavili z provozu. Už je to rok, na výměnu prý majitelé nemají. Obývací pokoj vytápím elektrickým spotřebičem. Mám ale prý jen nárok na slevu z nájmu, nikoliv na vytápění. Zdá se mi to nelogické. To by mohli odstavit všechny radiátory. Na co mám opravdu nárok?

Můžete postupovat i jinak a podle mého názoru účinnějším způsobem. Požádáte majitele doporučeným dopisem o zjednání nápravy s tím, že pokud vaší žádosti nevyhoví, odstraníte závadu na vlastní náklady a budete v souladu se zákonem požadovat úhradu nezbytně vynaložených nákladů. Svých práv se domůžete v případě nezbytnosti i soudní cestou, a to třeba i úhrady formou platebního příkazu soudu.zálohám.

REKLAMA