Do cvičiště jsme investovali 1,5 milionu, říká majitelka hotelu a školy pro psy

Jak dlouho provozujete hotel a jak dlouho psí školu?

Hotel a psí škola nevznikly najednou. Nejdřív jsem začala psy cvičit a pak se lidé začali ptát, jestli bych jim pejska nemohla ubytovat, když jednou na dovolenou. Takže hotel vznikl kvůli poptávce.

Kdy tedy vznikla škola a kdy hotel pro psy?

Školu jsem založila v roce 1995 a o tři roky později vznikl hotel.

Brala jste si v začátcích nějakou půjčku na rozjezd firmy?

Máme vlastní pozemek dva roky a před tím jsme si 12 let místo pronajímali. Psí hotel provozuji u nás doma. Půjčku jsem si brala, až když jsme pořizovali vlastní velký pozemek pro zřízení cvičiště. Do cvičáku jsme museli investovat 1,5 milionu korun. Bylo to nutné kvůli lepšímu zázemí a zkvalitnění poskytovaných služeb. Máme i dětské hřiště pro rodiče s dětmi. Nechtěli jsme poskytovat služby jen na louce, ale dopřát zákazníkům určitý standard.

Je rozdíl mezi soukromou psí školou a klasickým cvičákem?

Určitě je. Hlavně v poskytovaných službách. Hlavní roli zde hraje praxe a dlouhodobá zkušenost se psy. Pokud chcete být ve výcviku psů na dobré úrovni, tak to stojí hodně peněz a úsilí. Rozdíl je jak v poskytovaných službách, tak i ve vybavení.

Jaké je tedy vybavení cvičáku?

Jednak jsme museli zakoupit odkládací kotce, které byly velmi finančně náročné. Jeden odkládací kotec o velikosti 1m2, stojí 9 000 korun. Odkládacích kotců pro necvičící pejsky máme na cvičáku 36. A všechny překážky jsme také pořizovaly nové. Máme tam kladinu, žebřík, "áčko", dvě metrové překážky a zástěny k vyběhávání revíru.

Teď chceme dělat překážkový běh pro pejsky - agility. Je to hlavně vybití pejska. Pokud se pes někde nevyběhá, má potom výraznější sklony k neposlušnosti a u některých psů to může výjimečně přejít až do agresivity. Majitel a pes spolu i stráví víc času, který je pro oba velmi důležitý a prohlubuje jejich pozitivní vztah.

Jak je velký váš cvičák?

10 000 m2. Výcviky probíhají 4 krát do týdne pro veřejnost. My jsme na cvičáku denně.

Je ve vašem oboru velká konkurence?

Co se týče hotelu, tak tam ta konkurence není tak veliká. Je to sezónní záležitost, takže na tom nezbohatneme. Psí školy se poslední dobou rozrůstají. Ale problém je, že na provoz psí školy, nemusíte mít žádné osvědčení ani certifikát. Takže školu provozuje kdokoli. Každý majitel pejska by se měl informovat na profesionalitu instruktorů ve psí škole (splněné zkoušky, délka praxe, účast na závodech a zkušenost s různými plemeny atd.). Pak můžete mít předpoklad, že čas strávený na cvičáku přinese ten správný účinek.

Měla jste k pejskům dobrý vztah od dětství nebo to přišlo časem?

Od té doby, co vím, že pes je, tak jsem ho chtěla. Ale prvního psa jsem měla až v 17 letech. Jinak psy cvičím dvacet let. Od svých 11 let jsem cvičila pejsky všem sousedům.

Kousnul vás někdy pes?

Samozřejmě. To k tomu patří. Já to beru tak, že když mě pes kousne, tak jsem pomalá. Musím být rychlejší. (smích)

Kolik máte zaměstnanců?

V podstatě žádné. Děláme to v rámci rodiny. Já, manžel a dcera.

Poskytujete i doplňkové služby?

Můžeme nabídnout vykoupání. Kokršpaněly můžeme kompletně upravit. Pejsky, kteří nejsou výstavní můžeme ostříhat. Dále nabízíme odvoz pejska, podávání injekcí, léku a tak dále.

Kolik stojí týden ve vašem hotelu?

Sazbu nemáme za týden, ale za den. Cena se pohybuje od 180 do 250 korun. Záleží na formě ubytování. Jestli chtějí pejska dát k nám do bytu nebo do kotce. Do by tu si bereme jen malé pejsky. Na zimu nabízíme i boudu s topením, cena je pak automaticky 200 korun za den.

Co všechno je v ceně za pobyt psa?

Krmení, venčení a veškerá péče. Pejska bereme s sebou ven zhruba třikrát denně a opravdu se mu věnujeme. Nezůstává jen zavřený v kotci nebo v bytě.

Na jak dlouho k vám pejsky majitelé ubytovávají?

Je to od jednoho až dvou dnů až po několik měsíců. Jednoho pejska jsme tady měli i rok. Pán jel na stáž do zahraničí a nechtěl dávat pejska pryč. Tak nám ho na rok svěřil.

Máte i psychologickou poradnu. Jak takové sezení s "nepřizpůsobivým" psem probíhá?

Psí psychologie je pouze o tom zjistit počátek a příčinu chování psa. Když vím, čím to začalo, tak je náprava celkem jednoduchá. Záleží na tom, jak rychle začne majitel psa problém řešit. Když pán přijde s pětiletým psem, že je na něj od dvou let agresivní a postupně se to stupňuje a přijdou, až když je pes po desáté pokouše, tak už se problém řeší obtížněji, než když majitel přijde při prvních náznacích. Je to prostě chyba majitele.

V podstatě je to vždycky chyba majitele. Největší úspěchy mají lidé, kteří řeší štěně a chodí do školy pro štěňátka. Pes, při takovém výcviku, nemá šanci vyrůst do nějaké agrese. Kdyby se majitel pejskovi věnoval od malička, tak nemusí docházet k žádným nápravám chování. Člověk by měl být zodpovědný za svého psa a nést následky za to, jak vlastně toho psa vychoval. Nejde s každého kousnutí udělat aféru. Je důležité přijít na to, proč to pes udělal a ne ho hned trestat.

Jaký je tedy postup?

Nejprve si musím promluvit s majitelem a potom se snažím poznat pejska a přijít na příčinu problému. Zjišťujeme, od kdy problémy začaly a snažíme se to řešit. U většiny psů jde problém napravit.

Od kdy může štěně nastoupit do školky?

Je to od ukončeného očkování. Týden po druhé injekci může pejsek do školky. To je zhruba od dvou a půl měsíce.

Výcvik ve školce probíhá hromadně?

Ano, je to hlavně ve skupině, aby si pejsek zvykl na ostatní. Pro psa je socializace v útlém věku nesmírně důležitá. Ideální je, aby pejsek byl ve společnosti lidí i ostatních pejsků do pátého až šestého měsíce. Pejsek si utváří osobnost a určuje si hranice, kam až může ve svém chování zajít, nadále se pak projeví jedinci, kteří již od počátku budou potřebovat individuální péči.

Jak je velký hotel?

Máme dva kotce. To také není zrovna levná záležitost. Jeden stojí od 20 000 do 25 000 korun. Jednoho pejska můžeme ubytovat v bytě. Ale opravdu pejska ne psa (smích).

Kolik můžete ubytovat najednou psů?

Až pět. Ale za předpokladu, když majitel k nám dá dva psy, kteří se znají. Nikdy nedáváme cizí psy spolu do kotce.

Co děláte ve volném čase?

Volný čas skoro nemám, ale svou práci mám ráda. Nikdy bych nechtěla dělat nic jiného. Mým koníčkem je hlavně moje rodina.