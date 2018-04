Do důchodu půjdou všichni stejně, děti ženám nepomohou

"Odlišný důchodový věk pro muže a ženy vnímá Unie jako nerovné postavení a toleruje ho jen jako dočasnou výjimku. To znamená, že se s tím musí něco udělat," říká Táňa Švrčková z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí. Podle ní se i v ostatních evropských zemích důchodový věk mužů a žen sjednocuje.

Přičítat se budou dva měsíce

Experti ministrům financí a práce a sociálních věcí doporučili, aby se ženám se dvěma a více dětmi od roku 2017 přičítalo k důchodovému věku namísto současných čtyř měsíců rovných šest. Tím by se měly dostat ode dneška za dvacet let na úroveň mužské věkové hranice.

Pokud začne novinka platit, v praxi se dotkne žen narozených v roce 1957 a později. Příklad: žena, která se narodila v roce 1957 a má dvě děti - v roce 2017 jí tedy bude přesně 60 let, podle současných tabulek má jít do důchodu v 60 letech a osmi měsících; kvůli plánované úpravě však půjde o dva měsíce později. Žena o rok mladší (ročník 1958) nepůjde do penze v 61 letech, ale o čtyři měsíce později. A tak se to bude posouvat stále dál.

Až ročníky 1966 se dvěma dětmi skončí s prací v 65 letech stejně jako muži, bezdětné ženy a ty s jedním dítětem. Odchod do důchodu se jim prodlouží o 16 měsíců oproti pravidlům, která platí v současnosti. Dnešní tabulky České správy sociálního zabezpečení totiž uvádějí jejich věk odchodu do důchodu jako 63 plus osm měsíců.

"Důchodový věk není závislý na počtu dětí v žádné evropské zemi s výjimkou Česka. Rodiny s dětmi by se měly podporovat především v době, kdy je o dítě pečováno. Odchod do důchodu do ní rozhodně nepatří," vysvětluje Táňa Švrčková.

Ne všichni však mají návrh za rozumný. "Je to problematické opatření. Dřívější odchod do důchodu je benefit pro rodiče, kteří část svého života věnovali výchově dětí, jež - jak tvrdí všechny politické strany - jsou pro rozvoj společnosti důležité. Taková změna by ukázala, že se rodiče podporují spíše rétoricky, a když přijde na věc, je to zcela jinak," myslí si ředitelka Gender Studies Linda Sokačová a dodává: "Současná politická reprezentace zatím jen škrtá. Nejdříve by měla být koncepce a teprve potom finanční rozpočet."

Jaký je průměr České ženy se nyní v průměru dožívají 81 let , průměrná délka života mužů je 75 let. V roce 2030 se hranice posune na 83 let u žen a 77 let u mužů.

Plný úvazek na prahu sedmdesátky

V současnosti odcházejí ženy se dvěma dětmi do důchodu v 59 letech. Muži v necelých 63 letech. Za dvacet let půjdou všichni v 65 letech, což je nejčastější důchodový věk v Evropě. Některé země však hodlají zavést pracovní odpočinek až v 67, nebo dokonce 68 letech. Příkladem je Německo,Nizozemsko nebo Velká Británie. Ani v tuzemsku není jisté, že se věk odchodu do důchodu ustálí na pětašedesátce. "O dalším možném zvyšování nad 65 let se stále jedná," potvrzuje Tána Švrčková.

Jak budou lidé v 68 letech schopni pracovat na plný úvazek? "S prodlužováním lidského života se prodlužuje i období zdraví, takže také déle pracujeme," říká gerontoložka Iva Holmerová.

"Chybně vnímáme stáří jako období nečinnosti a zapomínáme, že mnoho starších lidí stejně pracuje - v rodinách dětí a vnoučat, pomáhají starším rodinným příslušníkům," dodává gerontoložka. Podle ní však musí prodloužení důchodového věku provázet další opatření: vytvoření adekvátních pracovních příležitostí a hlavně změna postoje společnosti ke stáří.

"Kolik starých lidí vidíme třeba v televizi a v jakých souvislostech? Starší redaktoři jsou raritou, s výjimkou pořadů pro seniory. Slyšíme o,důchodcích‘, dezorientovaných stařenkách, o tom, že nebude na důchody a nebudou stačit ústavy. Podíváme-li se za hranice západním směrem, zjistíme, že je to tam jiné. Staří lidé normálně žijí a pracují i na pozicích, které jsou v Česku, nevím proč, vyhrazeny pouze pro mladé. To se musí změnit," dodává Iva Holmerová.