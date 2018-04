Do Evropy? Jedině obézní.

Nejenom diskriminace mezi oběma pohlavími je v nově vznikající Evropě nežádoucí. Evropské špičky se dohodly, že v rámci EU bude nezákonná i jakákoliv diskriminace občanů podle rasy, vzhledu a zdravotního stavu. Pojišťovny zohledňují ve svých sazbách pojistného mimo jiné právě zdravotní stav, jehož základní určující proměnou je váha pojištěného. Tento tzv. lékařský underwriting však již bude od 1. října 2004 protizákonný. Pojišťovny tak budou nuceni vyhladit rozdíly nejenom mezi sazbami pro muže i ženy, ale i mezi štíhlými a obézními.

Evropská směrnice ovlivní celou řadu pojistných odvětví. V prvé řadě bude mít tato skutečnost dopad na životní pojištění. Pokud je zdravotní stav resp. hmotnost potenciálního klienta životní pojišťovny klasifikována jako nadprůměrná ve srovnání s průměrným stavem v populaci, jejíž úmrtnostní tabulky pojišťovna používá, znamená tento klient pro pojišťovnu zvýšené riziko invalidity a smrti. K osobám s nadváhou pojišťovny doposud přistupovaly různě s tím, že odmítnutí takového klienta bylo podle zásady „lepší malý obchod než žádný obchod“ až krajním řešením. Pojišťovny těmto klientům pak obvykle navyšovaly podle rozsahu nadváhy pojistné nebo v případě smrti pojišťovna snižovaly pojistné plnění. Tento postup však již nebude nadále možný. Pojišťovny budou nuceni přejít na tzv. uni-fat úmrtnostní tabulky. Mezi štíhlými a obézními tak dojde ke sjednocení sazeb. Štíhlí občané budou v případě rizikového životního pojištění platit více než odpovídá jejich riziku a obézní naopak méně.

Další pojišťovací nesmysl EU na obzoru. Více čtěte ZDE .

U pojištění pro případ smrti se výše sazby odvíjí od očekávané délky života konkrétního jedince a pojistné doby. V následující tabulce si ukážeme dopad zrušení váhové diskriminace na velikost ročního pojistného za pojištění pro případ smrti pro 30-letého muže, na pojistnou částku 1 000 000 Kč pojistné částky, pojistná doba 10 let, bez zproštění od placení v případě trvalé invalidity.

BMI (Body Mass Index) Pojistné před sjednocením sazeb (v CZK) Pojistné kalkulované pomocí uni-fat úmrtnostních tabulek (v CZK) do 20 4 000 Kč 4 700 Kč 20 - 25 3 950 Kč 4 700 Kč 25 - 30 4 830 Kč 4 700 Kč 30 - 40 5 200 Kč 4 700 Kč 40 a více Nelze pojistit 4 700 Kč

Zaokrouhleno: přepočteno devizovým kurzem ČNB HUF/CZK, střed 29. 3. 2004

Zdroj: Hungarian Life

Jako první s uni-fat pojistným přišla v Evropě maďarská pojišťovna Hungarian Life, pobočka americké pojišťovny American Life Co. „Podle předběžných výsledků za rok 2003 můžeme sledovat výrazný nárůst předepsaného pojistného na 1 klienta. Díky uni-fat kalkulacím jsou naše produkty pro většinu majetné obézní populace nejlevnější na trhu, což se v konečném důsledku pozitivně projeví do hospodaření pojišťovny a připisovaných podílů na výnosech.“, míní Piszta Huffnagel, marketingový ředitel Hungarian Life.

K vyhlazení rozdílů mezi sazbami pro muže i ženy však dojde v celé řadě jiných pojištění. Ve většině západoevropských zemí existují rozdílné sazby v povinném ručení a úrazovém připojištění. Kupříkladu ve Velké Británii pojišťovny do sazeb povinného ručení zohledňují kromě pohlaví i hmotnost řidiče, neboť nadměrná váha zvyšuje celkovou hybnost vozu, tedy jeho destruktivní účinky. Řidičové s BMI vyšším než 30 kupříkladu u pojišťovny Strattford Co. zaplatí za jinak stejných podmínek za povinné ručení o 20 procent více než řidič se standardním BMI. Naopak obézní motoristi zaplatí u stejné pojišťovny za úrazové připojištění sedadel o téměř 20 procent méně než průměrný řidič. Pojišťovny tuto skutečnost vysvětlují sníženou deformací člověka při nárazu vozidla způsobenou obalením těla tukovým polštářem.

Uvedené změny mohou mít podstatný vliv na nabídku pojistných produktů v rámci celé Evropské unie. Lze očekávat částečný přesun štíhlé části populace k atraktivnějším produktům mimo evropský pojistný trh. „Ano, tyto směrnice jsme již začali implementovat do produktů našich klientů“, tvrdí Daniela Sedloňová, mluvčí Endoplazma Reticulum PR Comunications and Consulting for Insurance Company, a dodává „Nadále budeme celou situaci monitorovat a nadále přizpůsobovat produkty potřebám našich klientů.“

Novému evropskému „hubeňourovi“ prakticky nic nebrání v pořízení si svého životního pojištění mimo hranice EU, a tak zda dopad unifikární politiky na pojišťonictví v rámci EU bude pozitivní či negativní, to ukáže až jedině čas.

Považujete odlišování sazeb pro štíhlé a obézní za diskriminaci? Jaký dopad bude mít na pojišťovnictví schválení této změny? Těšíme se na názory.