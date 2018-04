Do Evropy: Otevírání dveří pokračuje

Češi nepotřebují od 1. května pracovní povolení v dalších státech Evropské unie. Španělsko, Portugalsko, Finsko a Řecko se přidaly k Velké Británii, Irsku a Švédsku, které své pracovní trhy uvolnily už při našem vstupu do EU. Trhliny však dostaly obranné "valy" i ostatních států. Francie a Belgie brzo otevřou pracovní trhy u profesí, ve kterých se jim nedostává vlastních pracovních sil. Zmíněné země potřebují posily například ve zdravotnictví, dopravě, stavebnictví a úklidových službách.

Občané "nových" členských zemí Unie se dočkají též více než stoprocentního navýšení pracovních povolení v Itálii na 170 tisíc ročně, zmírnění administrativy při vyřizování práce v Dánsku a automatického pracovního povolení u zemědělských, vinařských a hoteliérských profesí v Lucembursku. Uvolnění určitých oblastí pracovního trhu plánuje také Nizozemsko, všechna omezení pak chce zrušit od začátku příštího roku. Postupné odstraňování překážek oznámily i některé země mimo eurozónu, konkrétně Švýcarsko a Island. Naopak Rakousko a Německo hodlají ochranná opatření používat nejméně do roku 2009.

Před odjezdem

Pokud jste se rozhodli zkusit štěstí v cizině, musíte nyní zvážit, zda se spolehnete na vlastní síly, nebo dáte přednost službám specializovaných agentur. Zatímco pátrání po práci a ubytování na vlastní pěst vás bude stát mnohem více času a energie, agentura si za poradenské služby naúčtuje tučné poplatky a neposkytne tolik svobody při výběru možného pracovního místa. Výhodou agentury může být nabídka cenově přijatelného ubytování, které byste jinak obtížně sháněli.

Jestliže se rozhodnete agentury vynechat, prozkoumejte na internetu pracovní servery zemí, kde byste se rádi usadili, nebo využijte služeb evropského portálu pracovní mobility http://europa.eu.int/eures. Na vybrané pozice pošlete strukturovaný životopis, upravený pro konkrétní místa. Zatímco personalistu továrny na výrobu pneumatik vaše dobrovolnické aktivity s nevidomými dětmi asi příliš nezaujmou, na ředitelku Ústavu sociální péče jistě udělají dobrý dojem. Nepodceňte význam motivačního dopisu, ve kterém se budete snažit přesvědčit budoucího zaměstnavatele, že právě vy jste ideální kandidáti.

Uznávání vzdělání

Důležitým krokem při hledání práce je zjištění, zda v zemi, kde se hodláte pracovně angažovat, nepatří váš obor k takzvaným regulovaným povoláním. V takovém případě totiž musíte požádat o uznání vaší odborné kvalifikace. V jednotlivých členských státech se požadavky pro uznávání kvalifikací a počet regulovaných činností liší, podrobné informace vám tedy podají příslušní národní koordinátoři, jejichž seznam najdete na webových stránkách www.euroskop.cz pod záložkou Práce v EU. Ti vám také poskytnou kontakt na instituce provádějící uznávaní kvalifikací, které mají čtyři měsíce na vyjádření. Pokud dojdou k závěru, že se délka a obsah vašeho vzdělání výrazně odlišuje od norem, nařídí vám doplnit si praxi nebo absolvovat vzdělávací kurz.

Dobrou zprávou pak může být fakt, že kvalifikace se díky vytvořeným směrnicím téměř automaticky uznávají lékařům, zdravotním sestrám, zubařům, porodním asistentkám, veterinářům, lékárníkům nebo architektům. Zvláštní postavení mají směrnice u právnických profesí. Jestliže váš obor nepatří mezi regulovaná povolání, můžete začít pracovat okamžitě po podepsání pracovní smlouvy.

Práci nahlaste včas

Do doby, než v EU získáte pracovní místo, stále zůstáváte českým zdravotním pojištěncem, a máte tedy na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění nárok čerpat v cizině nutnou zdravotní péči. Jakmile práci najdete, obvykle se automaticky stáváte pojištěncem státu, ve kterém pracujete, a máte povinnost do osmi dnů informovat svou českou zdravotní pojišťovnu o zániku pojištění. Protože se ale přesné podmínky účasti na zdravotním pojištění liší stát od státu, pro konkrétní informace vyhledejte opět portál Eures či webovou adresu Centra mezistátních úhrad www.cmu.cz. Po návratu domů to oznamte své české zdravotní pojišťovně, abyste se vyhnuli nedoplatkům pojistného.

Podpora přijde i z ČR

Jestliže momentálně nemáte práci a chcete ji začít hledat ve státech EU, české úřady vám do většiny z nich mohou posílat po dobu tří měsíců podporu v nezaměstnanosti. Výjimkou je Belgie, Francie a Španělsko. Protože se na převod dávek vztahují přísná pravidla, před odjezdem z Česka se informujte na svém úřadu práce či pobočce České správy sociálního zabezpečení. V případě, že práci do tří měsíců nezískáte, zpravidla vás tamní úřady požádají o opuštění země.

Státy EU, kde lze pracovat bez omezení:

1. Velká Británie

2. Irsko

3. Švédsko

4. Španělsko

5. Portugalsko

6. Finsko

7. Řecko

8. Slovensko

9. Polsko

10. Maďarsko

11. Estonsko

12. Litva

13. Lotyšsko

14. Slovinsko

15. Kypr

16. Malta

Státy EU, kde je lepší přístup k práci

17. Francie

18. Belgie

19. Dánsko

20. Lucembursko

21. Itálie

22. Nizozemsko

Státy EU, kde je nutné pracovní povolení